Năm 2017, Apple ra mắt 3 mẫu iPhone cùng lúc gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ thiết kế hoàn thiện từ mặt lưng kính cùng khung viền kim loại. Trong khi đó, hãng đã làm mới hoàn toàn thiết kế của iPhone X với phần màn hình "tai thỏ" gây nhiều tranh cãi. iPhone X cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID.