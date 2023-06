Giá iPhone 15 sẽ tăng 200 USD?

Theo nhà phân tích Dan Ives, Apple sẽ tăng giá bán đối với dòng sản phẩm iPhone 15 dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên công ty tăng giá iPhone kể từ năm 2017.

Mô hình bốn phiên bản iPhone 15 (Ảnh: MacRumors).

Cụ thể, tùy theo từng phiên bản, mức giá của iPhone 15 có thể sẽ tăng tối đa 200 USD so với hiện tại. Để so sánh, giá bán của iPhone 14 khởi điểm từ 799 USD, iPhone 14 Plus từ 899 USD. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có giá bán lần lượt từ 999 USD và 1.099 USD.

Nhà phân tích này chỉ ra rằng có khoảng 250 triệu người dùng chưa nâng cấp iPhone trong 4 năm qua. Điều này được xem là cơ hội lớn cho Apple, có thể giúp hãng tạo ra nguồn doanh thu đáng kể trong thời gian tới.

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết thế hệ iPhone tiếp theo vẫn sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Toàn bộ dòng sản phẩm này đều sẽ được trang bị Dynamic Island.

Bộ đôi iPhone 15 Pro cũng được cho là sẽ có một số thay đổi về thiết kế, với phần khung viền từ chất liệu titan. Điều này sẽ giúp cho trọng lượng của máy trở nên nhẹ hơn, trong khi vẫn đảm bảo được độ bền và tính thẩm mỹ. Phần khung viền cũng sẽ bo cong nhẹ và ôm sát vào thân máy, thay vì vát phẳng và sắc cạnh như hiện tại.

Dự kiến, thế hệ iPhone 15 sẽ được trang bị cổng sạc USB-C. Tuy nhiên, theo MacRumors, cổng sạc USB-C trên dòng sản phẩm iPhone 15 sẽ đi kèm với một chip xác thực tương tự Lightning. Con chip này được sử dụng để quản lý việc chia sẻ thông tin giữa các thiết bị.