Gen Z chờ đợi chiếc smartphone mà realme chọn Việt Nam là nơi giới thiệu đầu tiên trong năm 2022

Dân trí Đây cũng là lần đầu tiên giới đam mê di động trên toàn cầu chứng kiến một dòng smartphone được tích hợp cùng bộ vi xử lý có tốc độ lướt mạng 4G nhanh hàng đầu thế giới hiện nay. Đó là realme 9i, đứa "con cưng" mới nhất của nhà realme.

Dù các thông tin chính thức về cấu hình và thông số của realme 9i chỉ mới được hãng tiết lộ đôi chút, tuy nhiên cũng đủ đã tạo nên cơn sốt bàn tán giữa các tín đồ công nghệ trẻ tuổi.

Xử lý mọi tác vụ trong nháy mắt với con chip điểm 10

Nền tảng di động Snapdragon 680 là chip 4G, thiết kế cho những dòng smartphone thế hệ mới được Qualcomm cho ra mắt trong năm 2021. Đây cũng được xem là phiên bản kế nhiệm, nâng cấp dòng chip thế hệ cũ Snapdragon 662 để tạo được những bước tiến vượt trội về mặt công nghệ cho những thiết bị số trong tương lai.

Các chuyên gia công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới đánh giá Snapdragon 680 hiện nay gần như không có đối thủ trong các dòng chip cùng phân khúc. Bộ vi xử lý Snapdragon 680 được xây dựng trên tiến trình công nghệ 6nm, giúp điện thoại hoạt động với thời lượng pin dài hơn, trải nghiệm chơi game của khách hàng được tối ưu hóa.

Chip xử lý Snapdragon 680 hiện nay gần như không có đối thủ trong các dòng chip cùng phân khúc.

Cụ thể, so với tiến trình tiến trình 12nm thì tiến trình 6nm tiêu thụ ít điện năng đến hơn phân nửa (62%) nhưng vẫn đem lại hiệu suất cao hơn gần 46%. Những thông số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn năng lượng trong pin của smartphone. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng thường than phiền rằng vì sao điện thoại có pin đến vài ngàn mAh nhưng vẫn tụt pin nhanh chóng, bí mật còn nằm ở bộ vi xử lý.

Chính nhờ Snapdragon 680, dù cùng một giới hạn 5.000mAh như realme 8i, nhưng realme 9i vẫn có thể cải thiện được chất lượng pin đến gần 50%, giúp điện thoại của bạn có thể "trụ vững" suốt gần 1.000 giờ ở chế độ chờ, tương đương 48,4 giờ gọi, 116,3 giờ nghe nhạc. Tuổi thọ của pin cũng sẽ được gia tăng đáng kể.

Về kết cấu, Snapdragon 680 được tạo thành từ 8 nhân gồm 4 nhân Cortex-A73 2,4 GHz và 4 nhân 1,9 GHz Cortex-A53. Thế hệ nhân CPU mới cho Snapdragon 680 hiệu suất làm việc cao hơn gấp 25% so với dòng chip "tiền nhiệm" Snapdragon 662. CPU cực mạnh sẽ như một "trái tim" hoạt động không biết mệt mỏi để bạn thỏa sức tận hưởng mọi ứng dụng trên realme 9i từ học tập đến làm việc hay giải trí.

realme cũng cho biết các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như chụp ảnh đêm, chụp ảnh làm đẹp, chụp nhanh cũng sẽ được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhờ vào chip Snapdragon 680. Đây được xem là xu thế trong ngành công nghiệp sản xuất smartphone hiện tại khi các sản phẩm đều phải tối đa hóa những trải nghiệm AI cho người dùng ở mức cao nhất.

Thiết kế trở thành tâm điểm ánh sáng

Từ ngày ra mắt với thế giới công nghệ từ năm 2018, realme luôn được biết đến là hãng điện thoại thông minh đi đầu trong những cải tiến về thiết kế theo hướng phá cách, tôn lên được vẻ trẻ trung và cá tính của người sử dụng.

Dự kiến realme 9i sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 10/1 tới đây.

"Tân binh" realme 9i cũng không là ngoại lệ. Những thông số về cấu tạo cho thấy realme 9i sẽ thuộc nhóm điện thoại thông minh siêu mỏng, siêu nhẹ, nặng 190g và mỏng chỉ 8,4mm.

Tỉ lệ "vàng" giữa các góc cạnh và độ sâu trong từng đường nét nhỏ nhất mang đến cho vỏ ngoài của điện thoại sức thu hút ánh sáng tự nhiên, để nó luôn là điểm nhấn giữa không gian xung quanh. Nếu bạn theo đuổi triết lý "Dám sống trội", rõ ràng chiếc realme 9i sẽ là vật đồng hành không thể thiếu.

Dự kiến trong lần ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 10/1 tới đây, realme 9i sẽ đem đến 2 phiên bản Thạch Anh Xanh (Prism Blue) và Thạch Anh Đen (Prism Black).

Còn vô số những điều đáng chờ đợi về cả công nghệ lẫn thiết kế của realme 9i. Chi tiết sẽ được hãng tiết lộ vào ngày 10/1/2022

Các bạn trẻ gen Z hãy cập nhật thêm thông tin tại trang website: www.realme.com hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/realmeVietnam

Trường Thịnh