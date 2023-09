Elon Musk muốn người dùng phải trả tiền để được đăng bài lên X

Một số ít mạng xã hội sẽ yêu cầu người dùng phải trả tiền để được xem các nội dung độc quyền hoặc sử dụng các tính năng nâng cao, còn hầu như tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện nay đều cho phép người dùng đăng và chia sẻ nội dung hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, Elon Musk lại đang có ý tưởng thu phí người dùng nếu họ muốn đăng bài lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Theo đó, Elon Musk đã nảy ra ý tưởng này trong cuộc thảo luận trực tuyến với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tối thứ hai, về chủ đề công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tương lai của X.

Elon Musk đang tìm những giải pháp khác nhau để kiếm tiền từ người dùng X, bao gồm cả thu phí để đăng bài (Ảnh: Getty).

Trong cuộc thảo luận này, Thủ tướng Netanyahu đã đề cập đến sự cần thiết phải ngăn chặn bot (các phần mềm đăng bài tự động) trên X, nhằm hạn chế các nội dung gây kích động, thù hằn, phân biệt chủng tộc… Đáp lại, Elon Musk đã nghĩ đến ý tưởng thu phí người dùng khi họ muốn đăng bài lên X nhằm hạn chế các nội dung độc hại.

"Đây thực sự là một vấn đề siêu khó khăn", Elon Musk trả lời Thủ tướng Netanyahu. "Thực sự, tôi muốn nói rằng đó là lý do quan trọng nhất khiến chúng tôi muốn thu một khoản tiền nhỏ hàng tháng từ người dùng để sử dụng X".

"Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để chống lại đội quân bot khổng lồ", Elon Musk chia sẻ thêm và giải thích rằng việc thu tiền sẽ khiến nhiều người phải "chùn chân", không tiếp tục sử dụng bot để đăng các nội dung kích động, sai sự thật hoặc gây thù hằn.

Cũng trong cuộc nói chuyện này, Elon Musk cho biết hiện X có hơn 550 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, nhưng Musk không nói rõ bao nhiêu trong số đó là tài khoản giả mạo và các bot tự động. Trước khi Elon Musk mua lại Twitter, mạng xã hội này cho biết có hơn 238 triệu người dùng thường xuyên.

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, khi X bắt đầu cung cấp dịch vụ bán tích xanh Twitter Blue (sau đổi tên thành X Premium) với giá 8 USD/tháng, Elon Musk cũng đưa ra lý do muốn xác nhận người dùng để hạn chế những tài khoản giả mạo và ngăn chặn các nội dung sai sự thật.

Dù vậy, số lượng tài khoản giả mạo trên Twitter thậm chí còn tăng cao hơn. Nhiều kẻ xấu sẵn sàng bỏ ra 8 USD/tháng để sở hữu tài khoản tích xanh và đăng tải các thông tin thiếu chính xác, khiến người dùng không thể phân biệt được đâu là những tài khoản Twitter thật của người nổi tiếng, đâu là những tài khoản có dấu tích xanh nhờ mua dịch vụ Twitter Blue.

Chưa rõ nếu áp dụng biện pháp thu phí để người dùng đăng bài lên X có giúp ngăn chặn các nội dung độc hại trên nền tảng mạng xã hội này hay không, nhưng chắc chắn điều này sẽ khiến lượng bài viết trên X bị sụt giảm, khi nhiều người không sẵn sàng chi tiền để đăng bài lên X và chuyển sang các mạng xã hội khác để hoạt động.

Nhiều ý kiến cho rằng Elon Musk đang tìm cách thu tiền người dùng, nhằm tăng lợi nhuận cho X, hơn là muốn tìm những giải pháp thực sự để dọn dẹp nội dung trên X.

Vào tháng 7 vừa qua, Elon Musk cũng có động thái ép người dùng phải chi tiền mua dịch vụ X Premium, khi chỉ cho phép người dùng miễn phí xem tối đa 500 bài viết/ngày đối với các tài khoản mới đăng ký hoặc 1.000 bài viết/ngày với tài khoản lâu năm. Những tài khoản có trả phí sẽ được xem tối đa 10.000 bài viết/ngày trên X.

Kể từ sau khi chi ra 44 tỷ USD và chính thức thâu tóm Twitter vào tháng 10/2022, Elon Musk đã liên tục đưa ra những quyết định gây tranh cãi như sa thải 80% nhân viên, đóng cửa hàng loạt văn phòng, thu phí tài khoản tích xanh…

Hiện Elon Musk đã đưa Twitter trở thành công ty tư nhân do chính mình làm chủ, thay vì công ty đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán như trước đây, do vậy, mọi thay đổi trên Twitter đều có thể do một mình Elon Musk quyết định mà không phải thông qua hội đồng quản trị như trước đây.

Elon Musk đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau để kiếm tiền từ Twitter, thay vì chỉ phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo như trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh có rất nhiều nền tảng mạng xã hội cạnh tranh, nếu Twitter không có những thay đổi và cải tiến đáng giá, rất khó để người dùng chi tiền để tiếp tục sử dụng mạng xã hội này.

Theo PCMag/YN