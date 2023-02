Doanh thu của Meta sụt giảm quý thứ ba liên tiếp

Nguyên nhân đến từ tình hình bất ổn của nền kinh tế, các khoản chi phí gia tăng và sự cạnh tranh gay gắt trong mảng truyền thông xã hội. Tuy vậy, kết quả mà Meta đạt được vẫn vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích tại phố Wall. Bên cạnh đó, công ty cũng cam kết sẽ tập trung vào hiệu quả và cắt giảm các chi phí hoạt động trong năm tới.

Trong quý IV/2022, doanh thu của Meta đạt gần 32,2 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Business Insider).

"Mục tiêu trong năm 2023 của chúng tôi là hiệu quả. Chúng tôi sẽ tập trung để trở thành một tổ chức mạnh mẽ và linh hoạt hơn", Zuckerberg cho biết.

Cụ thể, báo cáo mới nhất cho biết trong quý IV/2022, doanh thu của Meta đạt gần 32,2 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng hàng quý của gã khổng lồ truyền thông xã hội chỉ đạt 4,7 tỷ USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng từ các nhà phân tích.

Vào tháng 11/2022, Meta đã công bố kế hoạch sa thải 13% tổng số nhân viên, tương đương với khoảng 11.000 người lao động bị mất việc. Trong một cuộc họp gần đây, Susan Li - Giám đốc tài chính của Meta, cho biết công ty cũng đang "đóng băng" tuyển dụng trên diện rộng và dự kiến sẽ hạn chế việc này trong suốt cả năm.

Cũng trong báo cáo vừa được công bố, Meta cho biết công ty sẽ cắt giảm nhẹ chi tiêu trong năm 2023, xuống khoảng 30-33 tỷ USD. Tất cả các chi phí sẽ được tập trung cho các ứng dụng cốt lõi của công ty, bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp.

Đây được xem là một động thái nhằm trấn an các nhà đầu tư khi trước đó Meta liên tục nói rằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển metaverse. Trong quý I/2023, Meta dự kiến sẽ đạt doanh thu từ 26-28,5 tỷ USD.

"Vào năm 2022, doanh thu của chúng tôi đã lần đầu tiên tăng trưởng âm trong suốt lịch sử công ty. Điều đó sẽ không tiếp tục xảy ra nhưng khó có thể quay trở lại như trước. Đây là một giai đoạn thay đổi khá nhanh và chúng tôi phải thừa nhận rằng công ty không còn có thể tăng trưởng mạnh như trước", Zuckerberg nói.

Meta đang "đóng băng" tuyển dụng trên diện rộng và dự kiến sẽ hạn chế việc này trong suốt cả năm (Ảnh: CNN).

Một tín hiệu tích cực khác là số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên các ứng dụng của Meta đã tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên thành 2,96 tỷ người dùng. Trong đó, Facebook có hơn 2 tỷ người dùng hoạt động mỗi ngày.

"Hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của công ty chỉ giảm hơn 4%, xuống còn gần 31,3 tỷ USD. Đây là một kết quả tốt hơn mong đợi", Jesse Cohen, nhà phân tích cấp cao tại Investing.com, cho biết.

Tuy nhiên, giá trung bình cho mỗi quảng cáo của Meta đã giảm 22% so với cùng kỳ năm 2021 và 16% tổng thể vào năm 2022. Điều này diễn ra trong bối cảnh Meta đang phải vật lộn để thích nghi với các thay đổi về quyền riêng tư của Apple và sự cạnh tranh ngày càng tăng của đối thủ TikTok.