Điểm tuần: Messenger gặp lỗi, iPhone 16 gây thất vọng

Meta sẽ triển khai AI tiếng Việt

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 30/9, ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta, đã trao đổi về tương lai của đổi mới sáng tạo, bao gồm các xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất, cách thức hợp tác giữa Meta và các đối tác Việt Nam, nhằm tiếp tục xây dựng mối quan hệ tập trung vào đổi mới sáng tạo, từ đó thúc đẩy ứng dụng của AI và tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta Nick Clegg (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ông Nick Clegg cho biết Meta sẽ mở rộng sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp mới nhất Meta Quest 3S tại Việt Nam vào năm 2025. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra 1.000 việc làm tại Việt Nam, đồng thời cho thấy sự tin tưởng của Meta vào nguồn nhân lực của nước ta.

Đặc biệt, những tháng tới, Meta triển khai trợ lý ảo "Meta AI" bằng tiếng Việt. Điều này giúp các doanh nghiệp và người dân Việt Nam có thể tiếp cận công cụ trí tuệ nhân tạo cho nhiều mục đích, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo.

Messenger gặp lỗi khó hiểu

Trong những ngày gần đây, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã gặp phải một lỗi khó chịu khi nhắn tin trên Messenger. Vấn đề này chỉ xảy ra đối với những người sử dụng máy tính.

Tin nhắn trong hộp thoại Messenger không hiển thị nội dung khi xem trên máy tính (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, tin nhắn trong hộp thư thoại của Messenger sẽ không hiển thị nội dung. Thay vào đó, người dùng sẽ nhận được dòng thông báo "Bạn có thể cần chờ một lúc thì mới nhận được tin nhắn này".

Đáng chú ý, vấn đề này không xảy ra đối với ứng dụng Messenger trên điện thoại. Tất cả tin nhắn đều được hiển thị đầy đủ khi người dùng xem trên smartphone.

iPhone 16 gây thất vọng

Theo thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities, Apple chỉ bán được khoảng 37 triệu chiếc iPhone 16 trên toàn cầu sau một tuần dòng sản phẩm này lên kệ. Con số trên giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tuần đầu mở bán, doanh số của iPhone 16 sụt giảm đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Đáng nói, nhu cầu của người dùng đối với dòng sản phẩm Pro cao cấp cũng đã giảm mạnh so với thế hệ iPhone 15. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Apple.

Kuo cho biết trong tuần đầu mở bán, Apple đã bán được 9,8 triệu iPhone 16 Pro và 17,1 triệu iPhone 16 Pro Max, giảm lần lượt 27% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, doanh số của bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus lại tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm.

Đồng hồ thông minh tích hợp AI

Amazfit T-Rex 3 được trang bị màn hình AMOLED kích thước 1,5 inch, độ sáng tối đa 2.000 nit, cho phép người dùng theo dõi bản đồ và dữ liệu tập luyện trong mọi điều kiện ánh sáng. Phần thân máy được hoàn thiện từ viền thép không gỉ.

Amazfit T-Rex 3 có thời lượng pin lên tới 27 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và tối đa 180 giờ khi sử dụng GPS (Ảnh: Amazfit).

Thiết bị cung cấp bản đồ ngoại tuyến miễn phí và bản đồ đường có hướng dẫn rẽ. Đồng hồ sử dụng hệ điều hành Zepp OS 4 tích hợp AI, hỗ trợ theo dõi đầy đủ các chỉ số sức khỏe và hơn 170 chế độ tập luyện trong nhà lẫn ngoài trời. Amazfit T-Rex 3 được bán với mức giá 6,5 triệu đồng.

Apple phát hành bản vá lỗi khẩn cấp cho iPhone 16

Sáng 4/10, Apple đã phát hành phiên bản iOS 18.0.1. Đây là bản cập nhật sửa lỗi đầu tiên dành cho iOS 18. Theo thông tin từ Apple, phiên bản này sẽ giải quyết các vấn đề kỹ thuật và bảo mật quan trọng cho dòng iPhone.

iOS 18.0.1 sẽ khắc phục hàng loạt vấn đề của dòng iPhone 16 (Ảnh: Thế Anh).

Bản cập nhật này sẽ khắc phục sự cố liên quan đến màn hình cảm ứng, camera và hiệu suất của các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Pro. Bên cạnh đó, iOS 18.0.1 cũng sẽ giải quyết lỗi của ứng dụng nhắn tin.

Trước đó, sau khi cập nhật iOS 18, nhiều người dùng đã phản ánh về các vấn đề như hao pin, nóng máy và một số lỗi khác.

Lộ thiết kế hoàn chỉnh của Galaxy S25 Ultra

Mới đây, một mô hình bằng nhôm của Galaxy S25 Ultra đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Mô hình này được cho là khuôn mẫu sử dụng trong quá trình sản xuất, thể hiện thiết kế hoàn chỉnh của chiếc smartphone sắp ra mắt.

Mô hình khuôn mẫu cho thấy Galaxy S25 Ultra có thiết kế tổng thể hầu như không thay đổi so với phiên bản cũ (Ảnh: Xleaks7).

Khuôn mẫu này cho thấy Galaxy S25 Ultra sở hữu thiết kế tổng thể gần như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, Khung viền của Galaxy S25 Ultra vẫn sẽ được thiết kế dạng phẳng. Nhiều khả năng, Samsung sẽ tiếp tục sử dụng khung viền bằng titan cho phiên bản này.

Một thay đổi nhỏ dễ nhận diện trên Galaxy S25 Ultra là sản phẩm sẽ có 4 góc được bo tròn, thay vì thiết kế vuông vức như trước đây.