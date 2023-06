Điểm tin: Triển lãm Computex 2023, giá MacBook Air M1 giảm sâu

Triển lãm Computex 2023

Computex là một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm, được tổ chức tại Đài Bắc. Tại đây, hàng loạt các thương hiệu lớn trong lĩnh vực máy tính như MSI, Asus, Acer… đã giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới của họ.

Computex là một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm (Ảnh: Thế Anh).

Một số dòng laptop đáng chú ý được các hãng giới thiệu tại Computex 2023 bao gồm MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, Acer Predator Helios Neo 16, Asus ExpertBook B5 OLED hay Gigabyte Aorus 16 (2023). Đây còn là nơi trưng bày nhiều sản phẩm như card đồ họa, linh kiện máy tính hay các giải pháp tản nhiệt.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, kính thực tế ảo, thực tế tăng cường, hỗ trợ xe điện tự hành hay những giải pháp công nghệ dành cho giáo dục cũng được các hãng giới thiệu tại sự kiện lần này.

Giá MacBook Air M1 tiếp tục giảm sâu

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, MacBook Air M1 đang được các đại lý chào bán với mức giá khoảng 17,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá trên thấp hơn gần 1 triệu đồng so với giai đoạn giữa tháng 3. Đồng thời, đây cũng là mức giá thấp nhất của MacBook Air M1 từ khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Dù vậy, nhiều đại lý cho biết rằng việc điều chỉnh giá bán vẫn chưa tạo ra được nhiều tín hiệu khả quan trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại. Doanh số của hầu hết các dòng MacBook đều chưa đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng.

MacBook Air M1 vẫn giữ được phong cách thiết kế mỏng, nhẹ đặc trưng của dòng MacBook Air.

Không chỉ MacBook Air M1, nhiều dòng MacBook thế hệ mới hơn cũng được điều chỉnh giảm giá mạnh. Cụ thể, MacBook Air M2 đang được chào bán với mức giá khoảng 27,5 triệu đồng. Trong khi đó, bộ đôi MacBook Pro 2023 có mức giá lần lượt từ 47 triệu đồng cho phiên bản 14 inch và 56,5 triệu đồng cho bản 16 inch.

Giải pháp nhà máy thông minh được vinh danh



Đại diện công ty Công nghệ ITG (ITG Technology) được vinh danh tại "Giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - i4.0 Award".

Ngày 27/5, công ty cổ phần Công nghệ ITG (ITG Technology) đã một lần nữa được vinh danh tại giải thưởng công nghệ có quy mô lớn của Việt Nam - "Giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - i4.0 Award" với giải pháp nhà máy thông minh 3S iFACTORY. Trước đó, 3S iFACTORY cũng được xếp hạng 5 sao tại Sao Khuê 2023.

Giải pháp nhà máy thông minh 3S iFACTORY được thiết kế hướng tới mục tiêu nhằm tối ưu hóa S-Q-C-D, gồm S - Speed (Tốc độ vận hành), Q - Quality (Chất lượng), C - Cost (Chi phí), D - Delivery (Tiến độ giao hàng).

Cấm bán các thiết bị điện sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp từ ngày 15/7

Cuối tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 14/2023/QĐ-TTg để ban hành danh mục, lộ trình loại bỏ các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp sau ngày 15/7. Trong đó, nhóm các thiết bị gia dụng sẽ bị loại bỏ bởi Quyết định 14/2023/QĐ-TTg bao gồm bóng đèn huỳnh quang compact, bếp hồng ngoại, điện từ, đèn LED, điều hòa không khí không ống gió, máy giặt, nồi cơm điện, tủ lạnh, tủ đông…

Không phải toàn bộ các thiết bị điện gia dụng có trong danh mục đều sẽ bị loại bỏ và cấm kinh doanh (Hình minh họa).

Nhóm các thiết bị văn phòng sẽ bị loại bỏ bao gồm màn hình máy tính, máy photocopy, máy in, máy tính xách tay, máy tính để bàn, tủ giữ lạnh thương mại…. Nhóm các thiết bị công nghiệp sẽ bị loại bỏ bao gồm động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, máy biến áp phân phối, đèn điện LED chiếu sáng đường và phố, nồi hơi trong xí nghiệp công nghiệp…

Lưu ý rằng, không phải toàn bộ các thiết bị điện gia dụng có trong danh mục đều sẽ bị loại bỏ và cấm kinh doanh. Quy định 14/2023/QĐ-TTg nhằm loại bỏ các thiết bị điện sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp, được sản xuất theo công nghệ cũ và tiêu tốn nhiều điện khi sử dụng.

Hầu hết các thiết bị điện tử tiêu dùng đang bán tại thị trường Việt Nam hiện nay như bếp điện từ, hồng ngoại, tủ lạnh, điều hòa… đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tiêu thụ năng lượng theo TCVN, do đó vẫn có thể nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh bình thường. Như vậy, Quyết định 14/2023/QĐ-TTg sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dùng phổ thông, mà chủ yếu ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

TPHCM phát hiện lỗ hổng thông tin quan trọng sau đợt diễn tập

Ngày 1/6, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023. Hoạt động nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và phát hiện các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, phát biểu tổng kết cuộc diễn tập (Ảnh: TTBC TPHCM).

Ông Trần Đăng Khoa - Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, nhận định việc thực hiện diễn tập thực chiến thay vì diễn tập tình huống như trước đây mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Diễn tập thực chiến giúp hệ thống thông tin cơ quan được tập duyệt các tình huống tấn công, có nhiều cơ hội phát hiện lỗ hổng điểm yếu tồn tại trên hệ thống thông tin về cả công nghệ, quy trình và con người. Thông qua đó, kịp thời khắc phục chứ không đợi bị tấn công mới tìm cách khắc phục.

Theo Sở TT&TT, cuộc diễn tập thực chiến bắt đầu ngày 15/5 và kết thúc ngày 19/5. Các chuyên gia từ đội tấn công mạng đã phát hiện một số lỗ hổng thông tin quan trọng, những sai sót về công nghệ, quy trình. Các lỗ hổng bảo mật phát hiện qua đợt diễn tập đã được Sở TT&TT, Đội Ứng cứu an toàn an ninh mạng TPHCM, các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng, sản phẩm phần mềm nghiêm túc ghi nhận, nghiên cứu, khắc phục và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn.

Apple áp đảo trong phân khúc smartphone cao cấp

Báo cáo mới nhất từ Canalys cho biết doanh số smartphone trong quý I/2023 đã bị sụt giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số smartphone cao cấp lại tăng thêm 4,7% so với quý I/2022. Trong đó, iPhone chiếm ưu thế hoàn toàn ở phân khúc này.

iPhone chiếm ưu thế hoàn toàn ở phân khúc smartphone cao cấp (Ảnh: SCMP).

Cụ thể, 4/5 mẫu smartphone cao cấp bán chạy nhất 3 tháng đầu năm 2023 đều thuộc về Apple. Các sản phẩm này bao gồm iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 và iPhone 13. Ngoài 4 vị trí dẫn đầu, còn 3 cái tên khác từ Apple cũng xuất hiện trong danh sách này gồm iPhone 14 Plus (vị trí thứ 6), iPhone 12 (vị trí thứ 8) và iPhone SE 2022 (vị trí thứ 11).

Sự xuất hiện của iPhone SE 2022 trong danh sách trên được xem là một điều bất ngờ. Mẫu smartphone này bị đánh giá là một thất bại của Apple về mặt doanh số khi lượng sản phẩm bán ra không đáp ứng được kỳ vọng.