Clip "tên cướp bị vây bắt vì giật điện thoại của trẻ em" nổi bật tuần qua

Giật điện thoại của trẻ em, tên cướp bị người dân dạy cho một bài học

Sau khi nghe thấy tiếng hô hoán của bé gái vì bị giật điện thoại, người dân xung quanh lập tức lao đến dạy cho tên cướp một bài học thích đáng.

Giật điện thoại của trẻ em, tên cướp bị người dân "dạy cho một bài học" (Video: HKN).

Chiếc máy rửa bát "tự chế" gây tranh cãi về tính hiệu quả

Chiếc máy rửa bát tự động với thiết kế hết sức đơn giản, khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi về tính hiệu quả khi sử dụng.

Chiếc máy rửa bát "tự chế" gây tranh cãi về tính hiệu quả (Video: TikTok).

Liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang đến, người đàn ông suýt phải trả giá đắt

Dù đoàn tàu đang chạy đến, người đàn ông vẫn liều lĩnh chạy băng qua đường sắt, thậm chí còn dừng lại để lượm giày rơi, suýt chút nữa đã phải trả giá đắt.

Băng qua đường sắt khi tàu đang đến, người đàn ông suýt trả giá đắt (Video: Twitter).

Tinh tinh hoàn thành xuất sắc các chướng ngại vật tại cuộc thi Sasuke của Nhật Bản

Bản năng leo trèo và sự khéo léo đã giúp chú tinh tinh có thể dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật và hoàn thành xuất sắc vòng thi Sasuke của Nhật Bản, là điều mà không nhiều người có thể làm được.

Chú tinh tinh hoàn thành xuất sắc các chướng ngại vật tại cuộc thi Sasuke (Video: JapanProbe).

Hài hước khoảnh khắc hành khách trên máy bay chơi oẳn tù tì với nhân viên sân bay

Trong lúc chờ máy bay cất cánh, một hành khách đã giết thời gian bằng cách chơi… oẳn tù tì với nhân viên mặt đất. Phản ứng đầy hài hước của nhân viên sân bay khi thua cuộc đã khiến nhiều người cười nghiêng ngả.

Khoảnh khắc hành khách trên máy bay chơi oẳn tù tì với nhân viên sân bay (Video: Instagram).

Khỉ chăm chú sử dụng smartphone như con người

Nhìn hình ảnh những chú khỉ sử dụng smartphone một cách chăm chú, nhiều người đặt ra câu hỏi nếu để những chú khỉ này có thời gian làm quen, liệu chúng có thể sử dụng smartphone một cách thành thạo?

Khỉ chăm chú sử dụng smartphone như con người (Video: Twitter).

Tạo dáng chụp ảnh, thanh niên quay được khoảnh khắc đáng sợ

Nam thanh niên tạo dáng chụp ảnh vô tình quay lại được khoảnh khắc tia sét đánh gần sát ngay người, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Tạo dáng chụp ảnh, thanh niên quay được khoảnh khắc đáng sợ (Video: QQ).

Bé trai bị treo lơ lửng ngoài chuồng cọp trong nhiều giờ

Trong lúc ra ngoài chuồng cọp chơi, bé trai bị trượt chân rơi xuống khe hở giữa các thanh sắt và bị treo lơ lửng trong nhiều giờ, cho đến khi có người phát hiện và gọi điện cho lực lượng cứu hộ, em bé mới được giải cứu khỏi tình huống nguy hiểm.

Bé trai bị treo lơ lửng ngoài chuồng cọp trong nhiều giờ (Video: Mail).

Bật cười trước khoảnh khắc chú sóc bị say rượu vì ăn trái cây lên men

Một người đàn ông tốt bụng thường để thức ăn và trái cây ở sau sân vườn để các loài động vật hoang dã có thức ăn. Tuy nhiên, trong số đó một vài loại trái cây đã bị lên men do quá chín. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú sóc say rượu do ăn phải trái cây lên men khiến người xem phải bật cười.

Bật cười trước khoảnh khắc chú sóc bị say rượu vì ăn trái cây lên men (Video: Newsflare).

Một ngày làm việc vất vả của nữ nhân viên siêu hậu đậu

Liên tục gặp sự cố trong lúc làm việc, nhiều người sau khi xem đoạn clip đã phải tự hỏi phải chăng đây là nữ nhân viên hậu đậu nhất thế giới?