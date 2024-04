Clip hộ sinh bất chấp mạng sống, bảo vệ những em bé trong động đất

2 đoạn clip đầy cảm động được camera giám sát ghi lại ở các bệnh viện của Đài Loan, cho thấy sự hết mình vì công việc của các nữ hộ sinh, chấp nhận mạo hiểm tính mạng của bản thân để bảo vệ cho những em bé sơ sinh khi xảy ra động đất.

Đoạn clip đầu tiên được ghi lại bên trong phòng sơ sinh của bệnh viện quận Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc, cho thấy toàn bộ căn phòng bị rung lắc dữ dội do động đất. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài để giữ an toàn cho mạng sống, các nữ hộ sinh đã cố gắng giữ chặt những chiếc xe nôi để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ mới chào đời.

Thậm chí, một nữ hộ sinh đang ở bên ngoài cũng lập tức chạy vào phòng để hỗ trợ những người còn lại bảo vệ những chiếc xe nôi, thay vì tìm cách bỏ chạy.

Clip các nữ hộ sinh bất chấp mạng sống, bảo vệ những em bé trong động đất (Video: Newsflare).

Một hình ảnh tương tự được camera giám sát bên trong khoa sản tại bệnh viện thành phố Tân Trúc, cho thấy khoảnh khắc cả căn phòng bị rung lắc dữ dội vì động đất.

Ngay khi cảm nhận được những chấn động khiến căn phòng rung lắc, các nữ hộ sinh đã lập tức đẩy những chiếc xe nôi lại gần nhau để giảm chấn động, sau đó họ sử dụng chính cơ thể của mình để che chắn cho những đứa trẻ, đề phòng trường hợp trần nhà sập xuống.

Phản ứng nhanh nhạy và hết sức chuyên nghiệp của các nữ hộ sinh cho thấy dường như họ đã được huấn luyện để xử lý trong trường hợp xảy ra động đất.

Nữ hộ sinh dùng thân mình để che chắn cho các em bé sơ sinh trong động đất (Video: VPress).

Điều may mắn là cả 2 trường hợp kể trên đều không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

2 đoạn clip ghi lại những hành động đẹp của các nữ hộ sinh, bất chấp nguy hiểm tính mạng để bảo vệ những đứa trẻ mới chào đời, đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động và không tiếc lời khen ngợi.

"Chỉ có sự chuyên nghiệp, tình yêu nghề và tình yêu với những đứa trẻ mới giúp họ có được sự dũng cảm để hành động như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ", một người dùng mạng xã hội Facebook bình luận sau khi xem clip.

"Tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến hành động của các nữ hộ sinh. Họ là những người hùng thực sự", một người dùng mạng xã hội khác bình luận.

"Chắc chắn họ cũng sẽ rất hoảng sợ khi trận động đất xảy ra, nhưng họ đã vượt qua nỗi sợ đó để hoàn thành tốt công việc của mình, thật đáng khâm phục", một người dùng Facebook nhận xét.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 3/4 (theo giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,2 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, cách thành phố Hoa Liên khoảng 18km về phía nam.

Vụ động đất đã khiến nhiều tòa nhà tại Đài Loan bị sụp đổ hoặc hư hỏng nghiêm trọng và không còn đủ an toàn về mặt kết cấu. Lực lượng cứu hộ Đài Loan cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và nhiều người đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục để tìm kiếm những người bị mất tích và giải cứu những người bị mắc kẹt.

Sau khi động đất xảy ra, Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đã lập tức cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần, nhưng may mắn thảm họa kép đã không xảy ra.

