ChatGPT bất ngờ ra mắt bản thu phí tại Việt Nam, người dùng vẫn "bó tay"

Bên cạnh phiên bản sử dụng miễn phí, OpenAI - "cha đẻ" của trí tuệ nhân tạo đình đám ChatGPT - còn ra mắt phiên bản ChatGPT Plus, giúp khắc phục các hạn chế của bản miễn phí như không bị nghẽn mạng, được ưu tiên truy cập vào ChatGPT vào giờ cao điểm, không bị hạn chế số câu hỏi trong một giờ, thời gian phản hồi các câu hỏi nhanh hơn hay ưu tiên nâng cấp các tính năng mới…

Dịch vụ ChatGPT Plus được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 1/2 vừa qua. Mức phí để sử dụng ChatGPT Plus là 20 USD/tháng. Vào thời điểm ra mắt, OpenAI cho biết ChatGPT Plus chỉ hỗ trợ người dùng tại Mỹ và sẽ sớm hỗ trợ người dùng tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Mới đây, sau bản nâng cấp mới vừa được phát hành, OpenAI đã bất ngờ cho phép người dùng tại Việt Nam sử dụng dịch vụ ChatGPT Plus. Đây là một động thái khá bất ngờ, khi mà phiên bản ChatGPT miễn phí hiện vẫn chưa hỗ trợ người dùng Việt Nam.

Thông báo ChatGPT Plus đã có mặt tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin này đã khiến nhiều người dùng tại Việt Nam háo hức khi họ đã có thể đăng ký và sử dụng ChatGPT, phần mềm chatbot đang "gây sốt" cộng đồng mạng thời gian gần đây. Nhiều người đã không ngần ngại chi ra 20 USD để đăng ký tài khoản ChatGPT Plus.

Tuy nhiên, nhiều người đã phải "vỡ mộng" khi nhận ra người dùng tại Việt Nam lại chưa thể đăng ký tài khoản ChatGPT Plus, dù họ đang sở hữu thẻ tín dụng có khả năng thanh toán quốc tế.

Giao dịch được thực hiện thông qua Stripe, nhưng dịch vụ này chưa hỗ trợ tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Sở dĩ có điều này là vì OpenAI đang sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến Stripe để thực hiện các giao dịch mua tài khoản ChatGPT Plus. Tuy nhiên, hiện tại dịch vụ Stripe lại chưa hỗ trợ người dùng tại Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc người dùng tại Việt Nam chưa có cách nào để có thể mua tài khoản ChatGPT Plus để sử dụng.

Hiện OpenAI vẫn chưa đưa ra bình luận gì cũng như giải pháp nào để khắc phục hạn chế mà người dùng tại Việt Nam đang gặp phải.