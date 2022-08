Cận cảnh màn hình của iPhone 14 Pro trước ngày ra mắt

Mới đây, tài khoản Ice Universe đã đăng tải hình ảnh cận cảnh mặt trước của phiên bản iPhone 14 Pro. Có thể thấy, phần màn hình khuyết đỉnh đã được thay thế bằng một màn hình đục lỗ hình chữ "i" nằm ngang. Phía dưới phần đục lỗ là vị trí đặt của cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID cũng như camera selfie.

Màn hình đục lỗ trên iPhone 14 Pro (Ảnh: Ice Universe).

Nhiều khả năng, thiết kế này sẽ chỉ xuất hiện trên hai phiên bản iPhone 14 Pro. Một số ý kiến cho rằng cách thiết kế này khiến cho ngoại hình của máy trở nên khá dị biệt. Tuy nhiên, trang BGR nhận định đây là phương pháp riêng của Apple giúp cho hãng có thể ghi dấu ấn trong suy nghĩ của người dùng.

Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn được cho là vẫn sẽ sử dụng thiết kế màn hình "tai thỏ" quen thuộc. Đây cũng là cách mà Apple có thể dễ dàng phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.

Bộ đôi iPhone 14 Pro cũng sẽ sử dụng bộ xử lý A16 mới, sản xuất trên tiến trình 4nm. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15, được sản xuất trên tiến trình 5nm+.

Toàn bộ bốn phiên bản iPhone 14 đều có dung lượng RAM 6 GB. Tuy nhiên, hai phiên bản Pro sẽ sử dụng tiêu chuẩn RAM LPDDR5 mới, cho hiệu suất hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, phiên bản Pro cũng sẽ được nâng cấp camera chính lên độ phân giải 48 MP, hỗ trợ quay video 8K cùng nhiều tính năng khác liên quan đến thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Với hàng loạt thay đổi và cải tiến mới, mức giá của dòng sản phẩm này có thể sẽ tăng thêm 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Dự kiến, iPhone 14 sẽ được giới thiệu tại sự kiện "Far out" diễn ra vào ngày 7/9.