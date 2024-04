Bill Gates thừa nhận AI là công nghệ đột phá thứ 2 trong cuộc đời mình

Là nhà sáng lập của Microsoft và một nhà tiên phong về công nghệ, Bill Gates là một trong số những người sáng tạo và được tiếp cận với nhiều công nghệ mới, trước khi chúng được chính thức phổ cập đến người dùng.

Trong một bài đăng trên trang blog chính thức, Bill Gates tiết lộ dù đã tiếp cận và sử dụng không ít công nghệ ngay khi chúng mới được ra mắt, ông chỉ thực sự ấn tượng với 2 công nghệ mới trong suốt cuộc đời mình và ông coi đó là những công nghệ mang tính cách mạng.

Bill Gates thừa nhận sự ra đời của AI là lần thứ 2 có một công nghệ đột phá mang tính cách mạng khiến ông ấn tượng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Theo đó, lần đầu tiên có một công nghệ khiến Bill Gates thực sự ấn tượng, đó là vào năm 1980, khi lần đầu tiên ông được giới thiệu về giao diện đồ họa người dùng, là công nghệ mà theo Bill Gates chính là tiền thân của mọi hệ điều hành hiện đại, bao gồm Windows.

Trước đó, các hệ điều hành máy tính không có giao diện người dùng và chỉ có giao diện dòng lệnh, nghĩa là người dùng phải nhập các dòng lệnh để điều khiển máy tính, điều này khiến việc sử dụng máy tính trở nên phức tạp với người dùng phổ thông.

"Năm 1980, Charles Simonyi, một lập trình viên xuất sắc, đã cho tôi xem bản thử nghiệm của giao diện đồ họa người dùng trên máy tính và ngay lập tức, chúng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về những điều có thể làm để việc sử dụng máy tính trở nên thân thiện hơn", Bill Gates viết trên trang blog chính thức.

Charles Simonyi sau đó gia nhập Microsoft và giúp mang giao diện người dùng lên Windows, đưa hệ điều hành này trở thành "xương sống" của Microsoft vì được người dùng đón nhận nhờ vào giao diện thân thiện và cách sử dụng đơn giản. Đó chính là lý do tại sao Bill Gates xem giao diện đồ họa người dùng là một công nghệ mang tính cách mạng.

Công nghệ thứ 2 được Bill Gates đánh giá cao và được xem là công nghệ đột phá mang tính cách mạng, đó là trí tuệ nhân tạo.

Theo chia sẻ của vị tỷ phú này, vào giữa năm 2022, khi lần đầu tiên ông được tiếp cận và sử dụng thử ChatGPT, chatbot tích hợp AI của OpenAI, Bill Gates đã thực sự ấn tượng về khả năng của AI này.

Cụ thể, Bill Gates đã đưa ra những thử thách mà ông nghĩ rằng ChatGPT không được lập trình sẵn để có thể làm được. Đầu tiên, Bill Gates đã yêu cầu ChatGPT giải đề thi nâng cao môn sinh học và ông cho rằng ChatGPT sẽ phải mất khoảng từ 2 đến 3 năm mới có thể hoàn thành.

Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã đạt được số điểm 59/60 ở phần thi trắc nghiệm và viết ra những câu trả lời xuất sắc cho các câu hỏi mở.

"Sau khi vượt qua được bài kiểm tra nâng cao môn sinh học, tôi đã hỏi ChatGPT một câu hỏi phi khoa học để xem nó sẽ suy luận như thế nào. Tôi đã đặt câu hỏi: 'Bạn sẽ nói gì với một người cha đang lo lắng vì có con bị ốm?'. Thật bất ngờ, ChatGPT đã đưa ra một câu trả lời đầy đủ và chu đáo, có lẽ là hay hơn hầu hết những người xung quanh tôi có thể đưa ra", Bill Gates chia sẻ. "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời".

Vào thời điểm Bill Gates lần đầu trải nghiệm ChatGPT, công cụ này vẫn chỉ đang ở giai đoạn phát triển và sử dụng thử. Phải đến tháng 11/2022, OpenAI mới công bố ChatGPT ra cộng đồng. ChatGPT sau đó nhanh chóng trở thành một "cơn sốt" trên toàn cầu nhờ vào khả năng tương tác với người dùng và có thể trả lời các câu hỏi theo ngôn ngữ tự nhiên.

Bill Gates đánh giá sự ra đời của AI sẽ tạo nên một nền tảng để phát triển công nghệ, tương tự như sự ra đời của vi xử lý, máy tính cá nhân, internet hay điện thoại di động.

"AI sẽ thay đổi cách mọi người làm việc, học tập, đi lại, chăm sóc sức khỏe và giao tiếp với nhau. Toàn bộ ngành công nghiệp sẽ phải định hướng lại xung quanh AI, các doanh nghiệp sẽ phải tìm giải pháp để sử dụng AI một cách hiệu quả", Bill Gates chia sẻ.

"Tôi thật may mắn khi được tham gia vào cuộc cách mạng máy tính cá nhân và internet. Giờ đây, tôi hào hứng về cuộc cách mạng mới này", Gates chia sẻ thêm.

Trước đó, Microsoft, công ty do Bill Gates sáng lập, là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào OpenAI, do vậy Microsoft đã có quyền sử dụng và tích hợp các công cụ AI do OpenAI phát triển vào những sản phẩm của hãng.

Dù Bill Gates xem AI là một công nghệ mang tính cách mạng, ông vẫn cho rằng AI còn tồn tại nhiều nhược điểm khiến ông chưa hoàn toàn tin tưởng vào công nghệ này. Có lẽ các công cụ AI vẫn còn cần thời gian phát triển và hoàn thiện để có thể lấy trọn niềm tin của Bill Gates.

Theo GN/MKW