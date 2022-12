Bất ngờ với từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet trong năm 2022

Vẫn như mọi năm, khi 2022 sắp kết thúc, Google lại công bố những từ khóa, nội dung, xu hướng và các sự kiện nổi bật được người dùng Internet quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên trang web của hãng trong năm vừa qua.

Google hiện là công cụ tìm kiếm trên Internet lớn và phổ biến nhất thế giới, do vậy những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trên Google cũng sẽ cho thấy người dùng Internet toàn cầu quan tâm điều gì nhất trong năm 2022.

Mặc dù năm 2022 xảy ra khá nhiều sự kiện lớn như cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine; World Cup 2022 hay Nữ hoàng Anh từ trần… nhưng từ khóa được người dùng Internet tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua lại là "Wordle".

Ứng dụng trò chơi đố chữ "Wordle" bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2022 (Ảnh: PA Wire).

Từ khóa này vẫn khá xa lạ với không ít người dùng Internet trên toàn cầu. Đây là tên của một ứng dụng trò chơi đố chữ được nhiều người yêu thích trong năm 2022, nhưng việc "Wordle" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet năm qua là một điều rất bất ngờ.

Cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google trong năm qua cũng rất xa lạ với phần lớn người dùng Internet, đó là cụm từ khóa "India vs England". Đây là từ khóa về trận đấu cricket giữa đội tuyển quốc gia Ấn Độ và Anh, trong khuôn khổ Giải Vô địch Bóng gậy T20 Nam Thế giới.

Cũng như năm 2021, các chủ đề về thể thao được người dùng Internet quan tâm nhiều trong năm qua, khi có đến 5/10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google liên quan đến thể thao. Đáng chú ý, mặc dù bóng đá được xem là môn "thể thao vua" và sự kiện World Cup diễn ra trong năm 2022, nhưng những từ khóa thể thao được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên Google lại thuộc về môn cricket.

Hiện cricket vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất tại Ấn Độ, do vậy các trận thi đấu của đội tuyển cricket quốc gia Ấn Độ sẽ thu hút rất đông sự quan tâm của người dùng Internet tại đất nước đông dân thứ 2 thế giới. Điều này đã giúp các cụm từ khóa liên quan đến môn thể thao cricket trở nên phổ biến trên Google.

Các từ khóa liên quan đến môn cricket bao gồm "India vs England" (xếp vị trí thứ 2), "Ind vs SA" (trận đấu cricket giữa Ấn Độ và Nam Phi, xếp thứ 5); "India vs West Indies" (trận đấu cricket giữa Ấn Độ và đội tuyển bán đảo Tây Ấn, xếp thứ 7); "Indian Premier League" (Giải Ngoại hạng Cricket Ấn Độ, xếp thứ 10).

"Quái vật: câu chuyện về Jeffrey Dahmer" - Series phim về tên sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer được trình chiếu trên Netflix trong năm 2022 đã "gây sốt" trên toàn cầu, góp phần đưa tên của kẻ sát nhân này vào danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua.

Danh sách 10 từ khóa được người dùng Internet trên toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2022: 1. Wordle 2. India vs England 3. Ukraine 4. Queen Elizabeth 5. Ind vs SA 6. World Cup 7. India vs West Indies 8. iPhone 14 9. Jeffrey Dahmer 10. Indian Premier League

Google cũng đã nhóm những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022 theo từng chủ đề khác nhau. Bạn đọc có thể xem cụ thể từng nội dung được tìm kiếm trên Google theo các chủ đề riêng biệt tại đây.