Bất chấp cạnh tranh, OLED TV là công nghệ màn hình tiên tiến hàng đầu hiện nay

Dân trí Thị trường ngày nay chứng kiến sự đa dạng về các công nghệ màn hình TV, từ OLED, QLED/LCD/LED. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cnet, xét về công nghệ màn hình, OLED TV vượt trội hơn cả.

TV OLED - không chỉ là xu hướng

Thời đại của TV CRT, LCD, Plasma đã qua. Các ông lớn công nghệ cũng nhắm đến phân khúc TV cao cấp khiến sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Nhiều công nghệ hiện đại được các nhãn TV đưa vào sản phẩm, phục vụ khách hàng yêu cầu cao về thiết bị nghe nhìn chuẩn mực thời đại công nghệ. Trong đó, OLED TV luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

Xu hướng thay thế TV LCD/LED bằng TV OLED thể hiện qua sự chuyển dịch của nhiều thương hiệu TV lớn trên thế giới. IHS Markit - hãng nghiên cứu thị trường hiển thị uy tín hiện nay cũng đã dự báo lượng xuất xưởng TV OLED sẽ tăng từ 723 nghìn chiếc vào năm 2016 lên 6,6 triệu vào năm 2021.

Chiếm vị thế số một về công nghệ OLED TV, không ai khác, chính là LG. Trong các các dòng TV đáng mua nhất năm 2021, chuyên trang công nghệ Cnet cũng đề xuất sản phẩm OLED TV của LG. Từ khi trình làng TV OLED đầu tiên vào năm 2013, LG đã khẳng định OLED là tương lai của ngành.

Còn theo Business Korea, tại thị trường châu Âu, TV OLED của LG dẫn đầu phân khúc cao cấp giá trên 2.500 USD, với 38,7% thị phần về doanh số và 33,3% thị phần về doanh thu.

LG đang là nhà sản xuất TV OLED chiếm thị phần lớn nhất thế giới.

Công nghệ màn hình chính là yếu tố giúp OLED TV đạt được vị trí này. Màn hình LG OLED là một sự cải tiến lớn về công nghệ so với LED. TV OLED sở hữu tấm nền với các điểm ảnh là những điốt (linh kiện bán dẫn) hữu cơ phát sáng độc lập mà không cần đến đèn nền hay bộ lọc màu sắc. Do đó, TV LG OLED có khả năng mang đến hình ảnh chân thật và có chiều sâu. Nếu như tivi LED cho màu đen còn nghiêng chút xám do sử dụng đèn nền chiếu sáng phía sau, thì với OLED màu đen gần như tuyệt đối.

Trong một bài viết giải thích sự khác biệt của OLED, Cnet đánh giá: "TV OLED có màn hình gần như đồng nhất hoàn hảo và duy trì độ trung thực từ tất cả các góc". Thậm chí, mẫu LG OLED E7 được trang công nghệ này đánh giá đạt 10/10, về tổng thể trải nghiệm lẫn tính năng, bỏ xa mức 7/10 của QLED.

Ngoài ra, cơ quan thử nghiệm toàn cầu Intertek đã xác nhận màn hình LG OLED có độ trung thực màu sắc 100%. Hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt mà là cụm từ mô tả chính xác những trải nghiệm mà OLED TV mang đến cho người xem dù trong bất cứ hình thức giải trí nào.

TV OLED cho màu đen sâu, độ tương phản vô hạn và hình ảnh trung thực truyền tải sát màu sắc của hình ảnh gốc.

LG bứt phá giới hạn công nghệ với tấm nền thế hệ thứ hai OLED evo

Với những ưu điểm vượt trội, LG OLED đã tạo nên "kỷ nguyên mới" cho thị trường TV. Chưa dừng lại ở đó, LG tiếp tục "nâng tầm" công nghệ màn hình khi vừa tung ra dòng sản phẩm sử dụng tấm nền thế hệ thứ hai OLED evo 2021.

Tấm nền thế hệ thứ hai OLED evo cho độ sáng hình ảnh cao hơn 20% và có thể nói là sáng "chưa từng có" nhờ tấm nền được nâng cấp mạnh mẽ, đưa trải nghiệm thị giác của người dùng lên tầm cao mới. Để khai thác thế mạnh tấm nền OLED, LG sử dụng bộ xử lý AI 4K α9 thế hệ thứ 4 tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Thông qua AI Picture Pro, thiết bị tự động phân tích khung cảnh, độ sáng/ tối, tập trung gương mặt hay làm rõ chữ… để chọn cài đặt hiển thị tốt nhất cho các thể loại nội dung khác nhau. Ví dụ, khi xem phim, các hiệu ứng được truyền tải trung thực theo đúng ý đồ đạo diễn, âm thanh phát ra đa hướng như tại rạp. Khi xem các chương trình thể thao, hiện tượng mờ do chuyển động nhanh được cải thiện rõ rệt…

Bên cạnh đó, LG OLED evo cũng được tổ chức chứng nhận uy tín toàn cầu TÜV Rheinland đánh giá là màn hình thư giãn mắt, hạn chế ánh sáng xanh đồng thời giảm tối đa hiện tượng nhấp nháy.

LG OLED evo có độ sáng tăng thêm 20% cho hình ảnh hiển thị chi tiết và sắc nét.

Cũng cần nhấn mạnh về thiết kế của dòng sản phẩm TV thế hệ mới này. Độ mỏng TV OLED evo chỉ xấp xỉ 2cm, với giá treo tường thông minh được thiết kế chìm vào phần thân. Không chỉ có vậy, hãng còn mang đến chân đỡ nghệ thuật tinh tế - Gallery Stand để người dùng có thể đặt TV ở bất cứ đâu, như một tác phẩm trưng bày trong triển lãm nghệ thuật.

TV LG OLED evo chỉ mỏng 2cm với giá thông minh chìm vào phần thân.

Rõ ràng, với người dùng có yêu cầu cao về một sản phẩm nghe nhìn có chất lượng hình ảnh ưu việt cũng như thỏa mãn những trải nghiệm "giải trí thương gia", OLED TV là lựa chọn không thể bỏ qua. Riêng với OLED evo, LG một lần nữa phá bỏ giới hạn, nâng chuẩn công nghệ màn hình TV OLED lên một tầm cao mới.

Các dòng LG OLED cũng ngày càng đa dạng về mẫu mã và phân khúc giá, phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Nối tiếp OLED evo, LG cho biết sẽ tiếp tục ra mắt dòng TV LG QLED sử dụng công nghệ màn hình miniLED đầy hứa hẹn trong thời gian tới.

Đ.V - Trường Thịnh