5 điều hòa Panasonic tiết kiệm điện, giảm giá sâu đáng mua nhất hè 2024

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, hè 2024, siêu thị điện máy MediaMart triển khai chương trình khuyến mại giảm giá sâu cho các sản phẩm điều hòa Panasonic. Ngoài ra, khi mua hàng, khách hàng còn được tặng nhiều phần quà hấp dẫn như: quạt cây trị giá 1,79 triệu đồng; Evoucher (phiếu mua hàng điện tử) trị giá 2 triệu đồng; Evoucher gia dụng trị giá đến 10 triệu đồng; công lắp đặt và phí vật tư lên đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng.

Dưới đây là gợi ý về 5 mẫu điều hòa Panasonic tiết kiệm điện đang giảm sâu đáng mua nhất mùa hè năm nay.

Điều hòa Panasonic được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-9.040BTU CS-PU9AKH-8M

Trên thị trường hiện nay, mức giá bán ra ban đầu của sản phẩm này là khoảng hơn 13 triệu đồng. Tại MediaMart, sản phẩm này đang được giảm giá sâu chỉ còn 10,39 triệu đồng.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-9.040BTU CS-PU9AKH-8M sở hữu thiết kế thanh lịch, hiệu quả làm lạnh tốt trong không gian dưới 15m2. Công nghệ Nanoe-G có thể loại bỏ được tới 99% các hạt bụi mịn PM 2.5, bụi bẩn và các vi khuẩn gây hại. Công nghệ Inverter và công nghệ AI ECO trên thiết bị giúp tiết kiệm điện năng tối ưu nhưng vẫn đảm bảo duy trì được nhiệt độ ổn định cho căn phòng.

Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp chế độ làm lạnh nhanh PowerFul phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của người dùng.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-17.700BTU CS-PU18AKH-8

Mức giá niêm yết của sản phẩm là 23,68 triệu đồng. Tại MediaMart khách hàng chỉ cần bỏ ra 20,19 triệu đồng là có thể sở hữu sản phẩm này.

Thiết kế tinh giản với tông trắng nhã nhặn khiến điều hòa Panasonic này dung nhập tốt trong không gian dưới 25m2. Nhờ công nghệ Nanoe-G được tích hợp mà bầu không khí trong căn phòng được lọc sạch, bảo vệ sức khỏe cho người dùng.

Sản phẩm có khả năng làm lạnh hiệu quả cùng tiết kiệm điện đáng kể nhờ chế độ ECO tích hợp AI kết hợp với công nghệ Inverter. Chế độ làm lạnh nhanh PowerFul giúp không gian được làm mát tức thì.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-8.700BTU CS-XU9ZKH-8

Sản phẩm đang có chương trình giảm giá 22%, chỉ còn 12,49 triệu đồng so với mức niêm yết 16,09 triệu đồng.

Điều hòa Panasonic Inverter 1HP-8.700BTU CS-XU9ZKH-8 gây ấn tượng bởi thiết kế sang trọng với đường viền bạc. Theo nhà sản xuất, sản phẩm được trang bị công nghệ Nanoe-X thế hệ 3 giúp lọc không khí chủ động với việc sử dụng 48.000 tỷ gốc OH mỗi giây, cao gấp 100 lần so với thế hệ đầu tiên, giúp ức chế virus, phấn hoa, chất dị ứng, khử mùi nhanh hơn gấp 4 lần; ức chế vi khuẩn và nấm mốc gấp 3 lần so với thế hệ trước đó (theo kết quả thí nghiệm phòng kín của SGS Inc).

Công nghệ Inverter và trí tuệ nhân tạo tối ưu điện năng sử dụng mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm lạnh. Một số tính năng nổi bật trên sản phẩm được khách hàng đánh giá cao như làm lạnh nhanh, dễ chịu và kiểm soát độ ẩm với iAuto-X, công nghệ tiết kiệm điện Inverter.

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-9000BTU CS-YZ9AKH-8

Sản phẩm có mức giá niêm yết là 15,4 triệu đồng. Hiện nay, tại MediaMart, giá sản phẩm chỉ có 13,19 triệu đồng.

Thiết kế thời thượng với những đường nét tinh tế, điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-9000BTU CS-YZ9AKH-8 sẽ là điểm nhấn nổi bật trong không gian dưới 15m2. Sở hữu hai chiều làm lạnh và sưởi ấm, thiết bị này sẽ đem lại sự thoải mái cho cả gia đình suốt bốn mùa.

Công nghệ Nanoe-G vô hiệu hóa vi khuẩn đem đến không khí tươi mát, trong lành cho căn phòng. Hơn nữa, sản phẩm còn có thêm những tiện ích khác như: chế độ AI ECO tối ưu điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát, chế độ làm lạnh nhanh tức thì.

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8

Tại MediaMart, sản phẩm đang có giá chỉ 15,59 triệu đồng, giảm mạnh so với mức niêm yết 19,09 triệu đồng.

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8 cũng được tích hợp công nghệ lọc khí Nanoe-X thế hệ thứ 3 tiên tiến. Đối với diện tích dưới 15m2 thì sản phẩm là giải pháp hợp lý để làm mát cũng như sưởi ấm. Nhờ công nghệ AI ECO và Inverter điều hòa vẫn chạy êm ái, bền bỉ mà hóa đơn tiền điện không tăng cao.

Thiết bị còn được tích hợp công nghệ làm lạnh nhanh iAuto-X, chức năng tự làm sạch. Bên cạnh đó, cả 5 mẫu điều hòa cũng sở hữu các chức năng thông minh như chức năng tự chẩn đoán lỗi, chế độ hẹn giờ bật, tắt điều hòa, kết nối với điện thoại qua ứng dụng Comfort Cloud.

5 mẫu điều hòa Panasonic trên đây xứng đáng là lựa chọn cho người tiêu dùng thông minh muốn sắm sửa một thiết bị làm mát phục vụ cho gia đình trong những ngày hè nóng nực. Dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính cụ thể, khách hàng có thể tìm ra sản phẩm phù hợp. Tham khảo thêm thông tin các sản phẩm khác tại mediamart.vn/thegioidienmay.com hoặc liên hệ qua hotline: 1900 6788 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.