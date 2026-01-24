Xu hướng sử dụng thảo dược trong chăm sóc sức khỏe hô hấp

Đức - Cái nôi của y học thảo dược

Người Đức nổi tiếng với thói quen ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe. Từ thế kỷ XIX, quốc gia này đã hình thành nên nền y học thảo dược hiện đại - sự kết hợp giữa tri thức truyền thống và nghiên cứu khoa học tiên tiến.

Trong lĩnh vực hô hấp, xu hướng sử dụng thảo dược thay thế thuốc hóa dược ngày càng phổ biến, khi người dân chú trọng đến sự an toàn, lành tính và hiệu quả lâu dài.

Engelhard Arzneimittel đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại (Ảnh: Prospan cung cấp).

Một trong những thương hiệu tiêu biểu của Đức trong lĩnh vực này là Engelhard Arzneimittel - hãng dược phẩm hơn 150 năm tuổi, sở hữu nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu (GMP-EU), nổi tiếng với các sản phẩm thảo dược được xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia. Đây được xem là niềm tự hào của ngành dược Đức, minh chứng cho vị thế tiên phong của quốc gia này trong y học thảo mộc.

Lý do người Đức chọn thảo dược là lựa chọn hàng đầu trong chăm sóc hô hấp

Người Đức quan niệm rằng sức khỏe tốt là kết quả của sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Việc chọn thảo dược không chỉ vì nguồn gốc thiên nhiên, mà bởi những giá trị bền vững mà nó mang lại. Có ba lý do khiến dược liệu trở thành lựa chọn hàng đầu tại Đức:

An toàn, lành tính: Ít gây tác dụng phụ hơn so với thuốc kháng sinh hoặc thuốc hóa dược.

Bằng chứng khoa học: Nhiều loại thảo dược đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả trong việc làm dịu ho, long đờm và cải thiện chức năng hô hấp.

Phù hợp với nhiều đối tượng: Có thể sử dụng cho trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai (tùy loại thảo dược).

Giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên ngày càng được ưa chuộng (Ảnh: Prospan cung cấp).

Xu hướng “green medicine” - chữa bệnh gắn liền với thiên nhiên - đã trở thành một phần trong lối sống của người Đức khi chăm sóc sức khỏe là nuôi dưỡng cơ thể bằng những gì thuần khiết và tự nhiên nhất.

Những loại thảo dược phổ biến trong dược phẩm Đức

Người Đức từ lâu đã sử dụng nhiều loại thảo dược trong đời sống hàng ngày. Trong các sản phẩm dược phẩm, có thể dễ dàng bắt gặp các thành phần như hoa cúc la mã giúp giảm viêm, cam thảo có tác dụng làm dịu họng hay húng tây giúp kháng khuẩn tự nhiên.

Tuy nhiên, nổi bật nhất trong nhóm thảo dược hỗ trợ hô hấp là lá thường xuân (Hedera helix) - được xem như biểu tượng xanh của y học châu Âu.

Thường xuân là cây thân leo, có đặc tính trang trí nhưng cũng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe (Ảnh: Prospan cung cấp).

Lá thường xuân đã được sử dụng hàng trăm năm tại châu Âu trong điều trị ho, viêm phế quản và cảm lạnh. Thành phần hoạt chất saponin trong lá có tác dụng làm loãng dịch nhầy, giảm co thắt phế quản và giúp thông thoáng đường thở.

Hiệu quả của lá thường xuân đã được Ủy ban E của Đức - cơ quan thẩm định dược liệu uy tín công nhận trong việc hỗ trợ điều trị ho có đờm và viêm phế quản. Vì vậy, lá thường xuân hiện là nguyên liệu chủ đạo trong nhiều loại siro thảo dược dành cho cả trẻ em và người lớn.

Prospan - Đại diện tiêu biểu của xu hướng thảo dược tại Đức

Trong số các sản phẩm thảo dược nổi tiếng của Đức, Prospan là một đại diện tiêu biểu. Được sản xuất bởi Engelhard Arzneimittel, Prospan là siro ho chiết xuất từ cao khô lá thường xuân - công thức độc quyền đã được bảo hộ toàn cầu.

Prospan an toàn cho người dùng vì không chứa cồn, không đường, không phẩm màu, phù hợp cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh. Hơn 18 nghiên cứu lâm sàng quốc tế đã chứng minh hiệu quả của dịch chiết lá thường xuân trong Prospan có hiệu quả giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản và cải thiện thông khí phổi.

Hiện nay, sản phẩm đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam - nơi Prospan được nhập khẩu nguyên hộp từ Đức, in song ngữ Anh - Việt. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở Đức, đảm bảo triết lý “1 dây chuyền - 1 công thức - 1 hiệu quả”, giúp duy trì chất lượng đồng nhất trên toàn thế giới.

Prospan dễ dàng tìm thấy tại các nhà thuốc uy tín, chuẩn chất lượng Đức, an tâm cho mọi gia đình (Ảnh: Prospan cung cấp).

Tại các nhà thuốc uy tín, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra mã vạch sản phẩm bằng ứng dụng iCheck để xác minh nguồn gốc chính hãng. Prospan không chỉ mang lại sự an tâm khi sử dụng mà còn là minh chứng cho tinh hoa của y học thảo dược Đức - sự kết hợp giữa truyền thống và khoa học hiện đại.