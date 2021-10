Xơ gan làm tăng nguy cơ ung thư gan

Dân trí Xơ gan làm tăng nguy cơ phát triển ung thư gan lên ít nhất 40 lần so với nguy cơ của một người bình thường.

Xơ gan và ung thư gan

Gan bị tổn thương do nghiện rượu hoặc các bệnh nhiễm trùng mãn tính như viêm gan B và C có thể dẫn đến xơ gan - yếu tố nguy cơ lớn nhất của ung thư gan. Hơn 70% bệnh nhân ở Hoa Kỳ phát triển ung thư gan có tiền sử bị xơ gan.

GS.TS George Y. Wu, Trung tâm Y tế Đại học Connecticut cho biết xơ gan là một dạng sẹo bên trong gan. Nó thường xảy ra khi gan bị tổn thương trong một thời gian dài. Khi các tế bào gan bị tổn thương và chết đi do bệnh mãn tính của gan, các mô sẹo xơ có thể được lắng đọng ở vị trí của các tế bào bị thiếu. Và các tế bào bình thường có thể trở thành tế bào ung thư khi chúng bị tổn thương nghiêm trọng.

Tại Hoa Kỳ, nguyên nhân chính của xơ gan là lạm dụng rượu và viêm gan virus mãn tính. Xơ gan làm tăng nguy cơ phát triển ung thư gan lên ít nhất 40 lần so với nguy cơ của một người bình thường. 90% tổng số trường hợp ung thư gan ở Hoa Kỳ xảy ra ở những người bị xơ gan.

Các yếu tố nguy cơ xơ gan

Viêm gan mãn tính có thể do virus viêm gan C và viêm gan B gây ra. Những virus này lây lan khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể bị nhiễm bệnh. Cách tốt nhất để tránh viêm gan B và C là tránh lạm dụng thuốc tiêm tĩnh mạch và quan hệ tình dục không an toàn.

Bên cạnh đó, rượu cũng là một nguyên nhân dẫn đến xơ gan. Lượng rượu bạn cần uống để gây xơ gan khác nhau ở mỗi người. Nếu bạn là phụ nữ, uống hai đến ba ly mỗi ngày trong vài năm sẽ có nguy cơ mắc bệnh. Đối với một người đàn ông, 3-4 ly rượu mỗi ngày có nguy cơ bị xơ gan.

Một yếu tố nguy cơ xơ gan ngày càng quan trọng khác là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Căn bệnh này khiến các tế bào gan bị thay thế bằng các tế bào mỡ. NAFLD thường gặp ở những người bị bệnh tiểu đường và béo phì được kiểm soát kém.

Theo TS Wu, người ta chưa hiểu rõ về việc xơ gan làm tăng nguy cơ ung thư như thế nào. Nhưng nó có thể liên quan đến việc tăng cơ hội cho những thay đổi DNA phát triển khi các tế bào gan sinh sản để đáp ứng với những tổn thương dẫn đến xơ gan.

Một yếu tố khác, theo ông có thể là sự hiện diện của xơ gan phản ánh một thời gian dài gan bị tổn thương. Thời gian tổn thương càng lâu thì khả năng xảy ra những thay đổi DNA gây ung thư càng lớn.

Nghiên cứu cho thấy rằng khi các tế bào gan bị hư hỏng và cần được thay thế nhanh chóng, cơ hội của các đột biến trong DNA của tế bào gan sẽ tăng lên. Khi những đột biến này tích tụ theo thời gian và được truyền đi, các tế bào gan cuối cùng có thể mất khả năng kiểm soát sự phát triển của chính chúng. Khi các tế bào bắt đầu phát triển không kiểm soát được, ung thư gan có thể phát triển. Mặc dù có thể điều trị xơ gan bằng ghép gan, nhưng cách tốt nhất để tránh ung thư gan là biết các yếu tố nguy cơ.

Hà An

Theo Everyday Health