WHO cảnh báo khẩn sau khi nhiều trẻ em qua đời nghi do siro ho nhiễm độc

Trong thông cáo phát ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo gồm Coldrif (Sresan Pharmaceutical), Respifresh TR (Rednex Pharmaceuticals) và ReLife (Shape Pharma). Các loại siro này được sản xuất trong nước và phân phối chủ yếu tại bang Madhya Pradesh và một số khu vực lân cận.

Theo WHO, mẫu siro Coldrif được phát hiện chứa 48,6% diethylene glycol (DEG). Đây là một loại dung môi công nghiệp cực độc, thường được dùng trong sản xuất sơn và chất chống đông, vượt mức an toàn gần 500 lần. Hai loại siro còn lại cũng có hàm lượng DEG cao bất thường, lần lượt là 1,342% và 0,616%. DEG khi vào cơ thể có thể gây suy thận cấp, co giật, hôn mê và tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Hai loại siro ho có liên quan đến nhiều cái chết của trẻ em ở Ấn Độ gần đây (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, các xét nghiệm độc lập do Cục Quản lý Dược Ấn Độ (CDSCO) tiến hành đã xác nhận kết quả ô nhiễm. Chính quyền bang Madhya Pradesh báo cáo ít nhất 17 trẻ em tử vong sau khi sử dụng siro Coldrif trong vòng hai tuần. Trong khi đó, theo Times of India, con số tử vong có thể đã lên đến 24 em nhỏ. Tất cả nạn nhân đều dưới 5 tuổi, xuất hiện triệu chứng suy thận cấp, co giật, giảm tiểu và hôn mê trước khi qua đời.

Ngay sau đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã ra lệnh thu hồi toàn bộ lô hàng, đồng thời đình chỉ hoạt động và rút giấy phép của ba công ty liên quan. Chủ sở hữu Sresan Pharmaceutical, nhà sản xuất siro Coldrif, đã bị bắt giữ để điều tra hình sự về cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn dược phẩm.

"Các mẫu sản phẩm bị phát hiện chứa nồng độ diethylene glycol cực cao, vượt xa ngưỡng có thể gây tử vong. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với WHO và cơ quan y tế bang để ngăn chặn sản phẩm này tiếp tục lưu hành", một quan chức Bộ Y tế Ấn Độ nói với Reuters.

Chủ sở hữu của Sresan Pharma, ông S. Ranganathan, bị bắt giữ sau khi phát hiện siro ho của thương hiệu này có liên quan đến cái chết của nhiều trẻ em. (Ảnh: Reuters).

WHO nhấn mạnh rằng các lô siro nhiễm độc này chưa được xác nhận là đã xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng vẫn kêu gọi toàn cầu cảnh giác, đặc biệt ở những quốc gia thường nhập khẩu thuốc giá rẻ từ Ấn Độ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng xác nhận chưa có bằng chứng các sản phẩm này được bán tại quốc gia này.

Chia sẻ thêm, WHO cũng cho hay đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự kiện tương tự. Trong 2 năm qua, WHO đã ghi nhận hơn 300 trẻ em tử vong ở Gambia, Uzbekistan, Cameroon và Indonesia do siro ho nhiễm diethylene glycol hoặc ethylene glycol. Các siro này hầu hết có nguồn gốc từ các nhà sản xuất Ấn Độ.

Những vụ việc này làm dấy lên lo ngại về kiểm soát chất lượng dược phẩm lỏng tại quốc gia được xem là "hiệu thuốc của thế giới". Ấn Độ cung cấp 40% thuốc gốc được sử dụng tại Mỹ và hơn 90% tất cả các loại thuốc ở nhiều quốc gia châu Phi.

Theo chuyên gia dược phẩm Subhash Sharma, vấn đề nằm ở quy trình sản xuất và kiểm nghiệm thiếu chặt chẽ.

"Các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng dung môi giá rẻ thay thế glycerin dược dụng, nhưng nếu không tinh chế đúng chuẩn, DEG vẫn tồn dư và gây độc cho người dùng, đặc biệt là trẻ em", ông chia sẻ.

WHO kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tăng cường giám sát chuỗi cung ứng thuốc, tiến hành kiểm tra thành phần siro ho trên thị trường và yêu cầu người dân ngừng sử dụng ngay các sản phẩm nghi ngờ có liên quan đến 3 nhãn hiệu trên.

Tại Ấn Độ, chính phủ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan dược phẩm, yêu cầu kiểm định toàn diện tất cả các loại siro dành cho trẻ em đang lưu hành.