Vượt hơn 1.000km ra Hà Nội cấp cứu vì bị cương đau dương vật suốt 10 ngày

Ngày 15/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây bệnh viện cấp cứu trường hợp nam giới bị cương dương 10 ngày liên tục.

Theo đó, nam bệnh nhân sinh năm 1984 được chuyển ra Hà Nội khám, sau 10 ngày xuất hiện tình trạng này.

Anh đã có vợ con, không sử dụng thuốc hay chất kích thích bất thường trước đó. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục và không xìu dù không có kích thích tình dục.

Tuy nhiên vì xấu hổ, nam bệnh nhân không đi khám và điều trị. Tới ngày thứ 9 cương đau, do không chịu được, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân được điều trị, giảm đau nhưng tình trạng không cải thiện, dương vật vẫn căng cứng và đau dữ dội ngày càng tăng.

Đánh giá tình trạng bệnh nhân nguy hiểm, với nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ (BS) Phan Lê Nhật Long - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho biết, bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái xìu an toàn.

Theo BS Long, cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật duy trì ở trạng thái cương cứng liên tục trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục.

"Đây là một tình trạng cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị rối loạn cương dương vĩnh viễn do tổn thương thể hang.

Những trường hợp được chuyển đến muộn sau 10 ngày, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị sẽ rất hạn chế. Nếu bệnh nhân đến sớm trong 4 đến 6 giờ đầu, cơ hội bảo tồn khả năng sinh lý gần như hoàn toàn”, BS Long thông tin.

BS Long cho biết, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng cương cứng dương vật kéo dài, như: Thuốc điều trị rối loạn cương dương nếu dùng sai liều; thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, leukemia; chấn thương vùng chậu - sinh dục; không rõ căn nguyên.

Như với ca bệnh này, các bác sĩ không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Theo BS Long, nam giới cần để ý, sau khi quan hệ, hay vì lý do nào đó mà dương vật không xìu được thì nam giới cần đến bệnh viện khám.

Trường hợp dương vật cương cứng trên 4 tiếng đồng hồ mà không xìu, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

"Tuyệt đối không chủ quan với tình trạng dương vật cương lâu bất thường, để lâu có thể gây hoại tử, rối loạn cương dương.

Nam giới tuyệt đối không tự dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc và khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở nam học uy tín, đặc biệt nếu từng có rối loạn cương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, thần kinh", BS Long khuyến cáo.