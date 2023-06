Vụ tử vong sau tiêm filler nâng ngực: Cảnh giác những lời quảng cáo mỹ miều

Vụ việc cô gái 27 tuổi (Cà Mau) tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Theo đó, sáng 27/6, nạn nhân đến một khách sạn trên địa bàn phường 2, quận 10 (TPHCM) để tiêm filler nâng ngực. Ít phút sau khi tiêm filler, chị bất ngờ xuất hiện tình trạng sùi bọt mép, tím tái rồi rơi vào ngưng tim, ngưng thở. Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó chị đã không qua khỏi.

TS.BS Tống Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) cho biết, trường hợp tử vong trên có thể do sốc phản vệ, nhưng rất hiếm gặp. Khả năng cao là do phù phổi cấp - thuyên tắc mạch phổi dẫn đến tử vong.

BS Hải cho biết, tiêm filler nâng ngực có thể dẫn đến nhiều hậu quả, nhẹ thì bệnh nhân bị sưng đỏ, bầm tím, đau, dị ứng (ngứa, phát ban) vùng ngực. Trường hợp nặng nếu tiêm vào mạch máu, động mạch có thể gây tắc mạch và hoại tử mô xung quanh vùng ngực, tuyến vú núm vú, về sau gây biến dạng vú trầm trọng.

Khi quyết định làm đẹp, chị em cần lựa chọn các cơ sở uy tín, đặc biệt không được phép tiêm filler để nâng ngực, độn mông (Ảnh minh họa: B.H).

"Nếu tiêm vào tĩnh mạch, filler có thể theo về phổi gây thuyên tắc mạch phổi, phù phổi cấp, suy hô hấp, dẫn đến tử vong. Các trường hợp bị sốc phản vệ do tiêm filler khá hiếm gặp", BS Hải phân tích.

Ngoài ra, các nạn nhân có thể bị biến chứng muộn là hoại tử vùng ngực (hoại tử tuyến sữa, mô mềm, da, núm vú), có thể nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong.

Theo chuyên gia, không được tiêm filler nhất là số lượng lớn để nâng ngực, độn mông, tuy nhiên nhiều nơi, nhiều người vẫn bất chấp làm. Điều này do sự thiếu hiểu biết của khách hàng, quảng cáo quá mức với những từ mỹ miều như không đau, đẹp ngay tức thì, an toàn…

Một số do bạn bè rủ rê, lôi kéo, cộng thêm vấn đề chi phí rẻ hơn so với phẫu thuật… Bên cạnh đó, cũng có thể do niềm tin mù quáng cho rằng tiêm filler có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

Bác sĩ khuyên chị em khi có nhu cầu thẩm mỹ nên xác định rõ bản thân muốn làm gì, gặp chuyên gia tư vấn (bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ da liễu thẩm mỹ…), hỏi tất cả các câu hỏi mình thắc mắc, đặc biệt là nguy cơ biến chứng. Sau đó, chị em cần chuẩn bị thời gian, sức khỏe và kinh tế.

Chị em lưu ý lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có tay nghề kinh nghiệm, chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ để làm.

Đồng thời, sau khi làm thủ thuật chị em cũng cần được theo dõi, chăm sóc chuẩn y khoa, không phải cứ làm xong là đẹp. Bên cạnh đó là theo dõi xa những vấn đề nguy cơ gây tác động đến quá trình can thiệp vào cơ thể.

"Chất làm đầy được cơ thể chuyển hóa và hấp thu từ từ, vì thế trước khi thực hiện thủ thuật không cần test. Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ, chúng ta nên sử dụng chất làm đầy đã được cơ quan quản lý cấp phép", BS Hải nhấn mạnh.

Để nâng ngực, chị em có thể chọn các phương pháp khác như tiêm mỡ tự thân, sử dụng túi độn ngực, phẫu thuật chuyển vạt vi phẫu đối với một số trường hợp mất tuyến vú do cắt bỏ...

Tiêm filler mang hiệu quả nhanh chóng, song chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai..., không phù hợp để độn mông, ngực.