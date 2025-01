Chiều tối 12/1, đại diện Bệnh viện Xuyên Á (TPHCM) đã thông tin với phóng viên Dân trí về tình hình nạn nhân bị thương trong vụ nổ tại công ty ép keo ở huyện Bình Chánh (TPHCM), nơi này đang điều trị.

Cụ thể, nam bệnh nhân được trạm cấp cứu vệ tinh 115 đưa vào bệnh viện ngày 11/1 trong tình trạng chấn thương ngực, gãy xương sườn và bỏng. Sau khi tiếp nhận, ekip điều trị đã tiến hành chăm sóc vết thương cho chàng trai.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định nam bệnh nhân không cần phẫu thuật vì chấn thương gãy xương nhẹ, không di lệch nhiều. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Ngoại Lồng ngực.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, sáng 11/1, người dân khu vực đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) nghe tiếng nổ lớn ở một công ty làm keo đóng trên địa bàn. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều cột khói bốc lên, một số vách tôn của công ty bị thổi bay.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, cũng như tìm cách cứu các nạn nhân bên trong.

Theo nguồn tin của phóng viên, các đội cấp cứu ngoại viện thuộc 3 bệnh viện đã được điều đến hiện trường ngay sau khi vụ nổ xảy ra, để thực hiện nhiệm vụ cứu thương.

Vụ việc khiến 1 người chết, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an huyện Bình Chánh đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến công ty ép keo nêu trên phát nổ.

Thêm bé trai bỏng nặng vì pháo nổ

Cũng trong sáng 11/1, một vụ nổ xảy ra tại căn nhà trên đường Tân An, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Nguyên nhân được xác định do bé T.K.T., học sinh lớp 7 vào phòng ngủ nghịch pháo. Sau đó, viên pháo phát nổ khiến em bỏng nặng.

Khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo đại diện khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), bé T. nhập viện trong tình trạng bỏng 20% diện tích cơ thể. Nạn nhân đang được điều trị tích cực ở phòng cấp cứu của khoa.