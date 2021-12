Vụ kit xét nghiệm Việt Á: Nhiều địa phương khẳng định không có "hoa hồng"

Dân trí Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị có mua kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á với số lượng ít và không có "hoa hồng".

Bạc Liêu: Gần 2 tỷ mua 5.000 kit test Việt Á

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu) cho biết, đơn vị có mua của Công ty Việt Á khoảng 5.000 kit test xét nghiệm Covid-19, với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Theo ông An, khoảng tháng 9/2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Y tế có hỗ trợ cho đơn vị một máy xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

"Do máy xét nghiệm của công ty này nên đơn vị có mua kit test Việt Á, với giá khoảng 350.000 đồng/kit test, thấp hơn rất nhiều so với giá mà Bộ Y tế đưa ra", ông An nói lý do mua của Việt Á.

Lãnh đạo CDC Bạc Liêu cho biết có mua kit test của Công ty Việt Á nhưng số lượng không nhiều và không có vấn đề "phần trăm hoa hồng" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Giám đốc CDC Bạc Liêu Trần Vĩnh An cho biết, mọi quy trình thủ tục mua hàng đều thực hiện theo quy định. Ông An nói ông không trực tiếp làm việc với đơn vị của Việt Á mà giao cho bộ phận khoa xét nghiệm, tài chính kế hoạch của CDC Bạc Liêu trực tiếp làm các thủ tục.

"Tôi còn không biết công ty này ở đâu, không gặp nhân viên nào và không có vấn đề phần trăm hoa hồng gì", ông An khẳng định.

Lãnh đạo CDC Bạc Liêu cũng cho biết, sau hơn một tháng sử dụng sản phẩm của Việt Á, khi giãn cách xã hội được nới lỏng thì có nhiều đơn vị gửi sản phẩm, đã giao bộ phận chuyên môn xem đơn vị nào giá thấp thì mua.

"Thấy giá kit test của Việt Á cao quá nên chúng tôi không mua nữa. Đơn vị chuyển sang mua và hiện đang sử dụng sản phẩm của hãng khác là BioCredit của Hàn Quốc với giá dưới 160.000 đồng/test", ông An cho biết.

Quảng Nam: Không mua kit test của Việt Á

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho hay, trong năm 2021, ngành y tế tỉnh không mua, bán kit và làm việc với Công ty Việt Á.

"Chúng tôi không dùng kit test của Công ty này, kể cả trang thiết bị, máy móc", ông Mười cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam khẳng định, ngành y tế tỉnh không mua bán kit cũng như máy móc, vật tư của Công ty Việt Á trong phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Ông Mai Văn Mười cũng cho hay, hiện ngành y tế tỉnh sử dụng kit từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ tài trợ của các doanh nghiệp, nguồn đi mua.

Hiện giá mua kit của ngành y tế Quảng Nam mua có giá dao động từ 150 nghìn đồng đến dưới 300 nghìn đồng/sản phẩm. Ông Mười thông tin, đơn vị bán kit còn "khuyến mãi" mua 2 tặng 1 nên giá kit của ngành y tế tỉnh mua rất rẻ.

Nhiều địa phương sử dụng song song nhiều loại

Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Nông đều đang sử dụng các loại kit xét nghiệm Covid-19 khác, có giá thành cơ bản thấp hơn sản phẩm của Việt Á.

Cụ thể, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi được giới thiệu mua kit test của Sao Thái Dương và công ty Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Medivision. Hai loại này có giá rẻ hơn kit test của công ty Việt Á.

Trước đây, theo ông Hồ Minh Nên - Giám đốc CDC Quảng Ngãi, đơn vị đã ký hợp đồng mua 3 lô kit xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Tổng giá trị mua hơn 5,1 tỷ đồng. Mức giá cao nhất là 509.000 đồng/bộ, tiếp đó là 470.000 đồng/bộ và giá thấp nhất là 367.000 đồng.

Trong quá trình mua sinh phẩm, đơn vị vẫn tìm thêm thông tin về nguồn hàng. Theo ông Nên, đầu tiên, CDC Quảng Ngãi mua kit test Sao Thái Dương với giá thời điểm đó là 300.000 đồng/bộ. Tiếp đó, CDC Quảng Ngãi mua loại kit test của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Medivision, loại này có giá 227.000 đồng/bộ.

"Lúc đầu mua kit test Việt Á nhưng sau này được giới thiệu những loại có giá thấp hơn. Do đó, CDC Quảng Ngãi đã dừng mua của Việt Á chuyển sang 2 loại kit test rẻ hơn để sử dụng", ông Nên cho biết.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tỉnh chỉ mua 960 kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á để trả lại cho tỉnh bạn.

Khoảng tháng 7/2021, vì nhu cầu khẩn cấp nhưng thiếu sinh phẩm xét nghiệm, CDC Gia Lai đã mượn tỉnh bạn 960 kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Sau đó, tỉnh này đã mua 960 kit xét nghiệm cùng loại để trả lại cho tỉnh bạn.

Ngành y tế Gia Lai tiến hành lấy mẫu tại Bến xe Đức Long Gia Lai (Ảnh: CTV).

Hiện CDC Gia Lai chủ yếu mua và sử dụng loại kit xét nghiệm SuperScrip III Platinum One Step qRT-PCR Kit (xuất xứ Mỹ) do Công ty TNHH Phát triển Khoa học sự sống phân phối. Giá của mỗi kit này là 141.000 đồng.

Tại Đắk Nông, CDC tỉnh trước đây đã mua hơn 500 triệu đồng tiền kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với hai mức giá khác nhau là 509.000 đồng/kit và 367.000 đồng/kit.

Theo lý giải của lãnh đạo CDC Đắk Nông, từ tháng 7/2021 trở về trước, tỉnh này kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt, trên địa bàn không ghi nhận ca mắc cộng đồng.

Việc mua sắm kit xét nghiệm chủ yếu phục vụ việc xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm trong đợt đón công dân từ TP Đà Nẵng trở về tỉnh Đắk Nông tránh dịch.

Từ tháng 7/2021 đến nay, dịch Covid-19 tại Đắk Nông diễn biến phức tạp, số ca cộng đồng tăng nhanh. Chính vì thế, đơn vị chuyên môn đã chuyển sang mua bộ kit xét nghiệm của Công ty Sự sống (Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống- PV).

Vị lãnh đạo CDC Đắk Nông cho rằng, nếu chỉ mua của một đơn vị thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét nghiệm trong trường hợp đơn vị cung ứng không cung cấp đủ kit, nhất là thời điểm số ca cộng đồng lớn, mẫu xét nghiệm sàng lọc nhiều. Vì vậy, tỉnh Đắk Nông chọn một đơn vị khác để cung ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm từ đầu năm 2021 tới nay.

Bình Định: "Nếu có máy xét nghiệm, không khéo phải mua rồi"

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Định, giai đoạn đó nếu đơn vị có máy nghiệm Covid-19, không khéo cũng phải mua kit test của Công ty Việt Á vì giai đoạn đó chỉ mỗi công ty này cung cấp.

Ông Bùi Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Định - cho hay, giai đoạn năm 2020 đầu năm 2021, trung tâm chưa có máy xét nghiệm Covid-19. Đến giữa và cuối năm 2021, khi xem xét giá thì giá của Công ty Việt Á cao hơn so với các đơn vị khác nên đơn vị không mua.

"Thời điểm đó, hình như giá của Công ty Việt Á là 470.000 đồng/bộ kit test, còn các đơn vị khác chỉ 300.000 đồng/bộ, chưa kể khuyến mãi nên chúng tôi chọn mua kit test của hãng khác", ông Lân cho hay.

Giám đốc CDC Bình Định cho hay, đến nay trung tâm duy nhất sử dụng kit test của Công ty Medivison, được mua với giá 300.000 đồng. Số lượng mua 2 đợt 14.000 bộ kit test, được đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm gửi Sở Y tế tỉnh thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.

"Nếu mua số lượng lớn, mua 3 test được tặng một test, còn số lượng ít thì 4 test tặng một test", lãnh đạo CDC thông tin.

"Giai đoạn đó, nếu có máy xét nghiệm Covid-19, không khéo cũng phải mua vì tôi được biết khi đó chỉ có duy nhất Công ty Việt Á. Khi có máy thì có nhiều hãng khác chào hàng. Qua tham khảo, chúng tôi thấy giá bán của Công ty Việt Á cao nên không mua", ông Lân chia sẻ.

Nhóm PV Sức khỏe