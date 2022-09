Con gái điện báo kẹt trong đám cháy, cha đón xe từ Sóc Trăng lên Bình Dương

Trưa 7/9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cơ quan chức năng liên quan, điều tra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) làm ít nhất 12 người chết, nhiều người bị thương.

Trở lại Bệnh viện đa khoa An Phú (gần hiện trường vụ cháy), PV Dân trí ghi nhận nhiều người chưa hết bàng hoàng sau khi thoát nạn trong vụ cháy. Chị Thảo (tên đã thay đổi, tiếp viên quán karaoke) nhớ lại, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang nằm trong phòng nghỉ của quán thì nghe bên ngoài có tiếng la hét lớn báo cháy.

"Tôi tung cửa chạy ra ngoài thì thấy khói bay mù mịt nên leo lên sân thượng tìm cách thoát thân. Sau đó, nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy câu xe thang lên cao đưa tôi xuống. Xuống tới mặt đất thì tôi thấy mệt, khó thở, nhức đầu nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ đêm qua" - chị Thảo nói và cho biết đến giờ vẫn còn thấy mệt.

Hai nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú, Bình Dương sáng 7/9 (Ảnh: Hoàng Lê).

Tài xế Phạm Hoàng Anh (đội cấp cứu Bệnh viện đa khoa An Phú) cho biết, sau khi nhận được tin báo, anh có mặt tại quán karaoke khoảng 21 giờ tối hôm qua. Lúc này, tài xế chứng kiến lửa bùng lên dữ dội, quán karaoke dường như bị bít, chỉ có lực lượng chức năng tiếp cận.

Trong lúc chờ đợi, anh Hoàng Anh chứng kiến nhiều nạn nhân bên trong quán tìm cách nhảy xuống đất bị gãy tay, đa chấn thương. Tổng cộng, tài xế chuyển được 5 nạn nhân vào bệnh viện, trong đó có 3 bệnh nhân chấn thương nặng phải chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương ngay trong đêm.

Đến 10h sáng 7/9, anh Hoàng Anh tiếp tục chuyển một nữ nạn nhân bị gãy cột sống lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Tài xế Hoàng Anh kể lại sự việc (Video: Hoàng Lê).

Tài xế Hoàng Anh chuẩn bị xe cứu thương để đưa bệnh nhân chuyển viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Nạn nhân thứ 4 tại Bệnh viện đa khoa An Phú chuyển viện vì gãy cột sống (Ảnh: Diệp Phan).

Chị Kim Nhung cầm hình chị gái (Kim Dung) để hỏi thăm thông tin ở bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Đến 11h trưa, chị Kim Nhung hối hả chạy đến Bệnh viện đa khoa An Phú để tìm chị gái mình là Kim Dung, 26 tuổi, nhân viên quán karaoke. Chị Nhung cho biết, khoảng 21 giờ hôm qua chị Dung gọi điện báo tin đang bị mắc kẹt ở lầu 3 của quán, khói mù mịt không tìm ra đường thoát. Vừa dứt lời, chị Dung tắt máy, sau đó người nhà không liên lạc được...

Lo sợ chị gái lành ít dữ nhiều, chị Kim Nhung vừa khóc, vừa cầm điện thoại mở hình chị gái để hỏi thăm thông tin ở bệnh viện. Trong khi đó, chưa biết con gái sống chết ra sao, cha chị Kim Dung từ quê Sóc Trăng đón xe khách lên Bình Dương để tìm kiếm con gái...

"Tôi đã đi hai bệnh viện để hỏi thăm thông tin chị gái nhưng chưa có. Nghe nói nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nên tôi tiếp tục đến đó hỏi thăm", chị Nhung nghẹn giọng.