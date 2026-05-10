Vụ 64 người ngộ độc, tiệm bánh mì bị xử phạt 18 triệu đồng

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tiệm bánh mì Q. trên địa bàn xã số tiền 18 triệu đồng. Theo lãnh đạo địa phương, cơ sở này bị xử phạt do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh, chế biến thức ăn phục vụ khách hàng.

Trước đó, vụ việc hàng chục người có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Q. khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều người phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở xã Diễn Châu (Ảnh: T. Thành).

Qua thống kê, có tổng cộng 64 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở này. Sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế và cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, yêu cầu tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các mẫu này gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn này.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác định nguyên nhân vụ việc liên quan vi khuẩn Salmonella - tác nhân thường gây ngộ độc thực phẩm đường ruột.

Đại diện ngành y tế nhận định nguồn lây nhiễm ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lan sang các thực phẩm khác do nhiễm chéo trong quá trình chế biến.

Hiện các bệnh nhân liên quan đến vụ việc đã hồi phục, được xuất viện.