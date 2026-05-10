5 loại đồ uống quen thuộc có thể làm tăng axit uric

Nhiều người chỉ bắt đầu chú ý đến axit uric khi xuất hiện các cơn đau khớp dữ dội hoặc được chẩn đoán gout. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình trạng tăng axit uric thường diễn ra âm thầm trong thời gian dài và có liên quan mật thiết tới thói quen ăn uống.

Trang QQ dẫn lời bác sĩ Liu Pingping (Trung Quốc), axit uric là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể. Khoảng 80% lượng axit uric hình thành từ chuyển hóa nội sinh, 20% còn lại đến từ thực phẩm và đồ uống.

5 loại đồ uống có thể làm tăng axit uric (Đồ họa: Minh Nhật).

Trong điều kiện bình thường, cơ thể tạo ra khoảng 700mg axit uric mỗi ngày và phần lớn sẽ được thận đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi quá trình sản sinh và bài tiết mất cân bằng, axit uric dư thừa có thể kết tinh thành tinh thể urat, lắng đọng tại khớp, gây gout, sỏi thận và làm tăng nguy cơ suy thận mạn.

Dưới đây là 5 loại đồ uống được các chuyên gia cảnh báo có thể thúc đẩy tình trạng tăng axit uric.

Nước ép trái cây công nghiệp

Các loại nước ép công nghiệp đã loại bỏ chất xơ khiến đường hấp thu nhanh (Ảnh: Getty).

Đây là loại đồ uống khiến nhiều người bất ngờ vì thường được xem là “lành mạnh”.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi trái cây được ép lấy nước và loại bỏ chất xơ, lượng đường fructose sẽ được hấp thu rất nhanh vào cơ thể.

Khác với glucose, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan và có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp purin, từ đó làm tăng sản sinh axit uric.

Nhiều loại nước ép đóng chai hiện nay còn chứa thêm đường hoặc siro fructose để tăng vị ngọt.

Theo Mayo Clinic, đồ uống chứa nhiều fructose có liên quan tới tăng nguy cơ gout và tăng axit uric máu.

Trà sữa và nước ngọt có đường

Trà sữa, soda hay các loại nước giải khát đóng chai là nguồn cung cấp lượng đường rất lớn.

Nhiều sản phẩm sử dụng siro ngô giàu fructose (HFCS), loại chất tạo ngọt được cho là có thể làm tăng nhanh axit uric trong máu.

Một nghiên cứu trên hơn 2.000 người trưởng thành cho thấy những người uống từ 2 khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày có nồng độ axit uric cao hơn đáng kể so với nhóm không sử dụng.

Ngoài nguy cơ gout, việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống ngọt còn liên quan tới béo phì, gan nhiễm mỡ và hội chứng chuyển hóa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người mắc gout nên hạn chế tối đa các loại nước ngọt có đường để giảm nguy cơ bùng phát cơn đau khớp cấp.

Rượu bia

Bia chứa lượng purin khá cao, làm tăng thêm gánh nặng chuyển hóa (Ảnh: Getty).

Rượu bia từ lâu đã được xem là “kẻ thù” của người bệnh gout.

Trong quá trình chuyển hóa, cồn có thể làm tăng sản sinh axit uric đồng thời khiến thận giảm khả năng đào thải chất này ra ngoài cơ thể.

Ngoài ra, bia còn chứa lượng purin khá cao, làm tăng thêm gánh nặng chuyển hóa.

Theo American College of Rheumatology, người có axit uric cao hoặc từng bị gout nên hạn chế đồ uống có cồn, đặc biệt là bia.

Các chuyên gia cho biết chỉ một vài lần uống quá mức cũng có thể kích hoạt cơn gout cấp ở người có nguy cơ.

Nước tăng lực

Nước tăng lực thường chứa lượng lớn đường, caffeine và các chất kích thích khác.

Một số sản phẩm sử dụng siro đường nghịch đảo hoặc fructose để tạo vị ngọt đậm.

Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống này có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin, ảnh hưởng chức năng thận và gián tiếp cản trở quá trình đào thải axit uric.

Nhóm nam giới trẻ tuổi có thói quen uống nước tăng lực nhiều lần mỗi tuần được xem là đối tượng có nguy cơ cao bị tăng axit uric sớm.

Ngoài ra, caffeine liều cao kết hợp lượng đường lớn còn có thể gây mất nước nhẹ, yếu tố dễ khiến cơn gout khởi phát hơn.

Cà phê thêm nhiều đường, sữa đặc

Bản thân cà phê đen không đường được cho là có thể mang lại một số lợi ích chuyển hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy axit chlorogenic trong cà phê có thể hỗ trợ giảm sản sinh axit uric.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở lượng đường và sữa đặc được thêm vào.

Khi một ly cà phê chứa quá nhiều đường fructose, lợi ích của cà phê gần như bị “xóa bỏ”. Thói quen uống cà phê sữa quá ngọt mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng cân và tăng axit uric.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên hạn chế lượng đường tự do dưới 25g/ngày để giảm nguy cơ các bệnh chuyển hóa.