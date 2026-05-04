Bán bánh mì khiến 86 người nhập viện, chủ tiệm bị phạt 80 triệu đồng

Ngày 4/5, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng đối với ông L.V.A. (34 tuổi, trú tại xã Ea Drăng), chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiệm bánh mì này còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh trong 3 tháng và chủ cơ sở phải chi trả các chi phí khám, điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 27/3, tiệm bánh Quốc Hùng đã bán khoảng 300 ổ bánh mì cho người dân. Tối cùng ngày, nhiều trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đã nhập viện.

Đến ngày 1/4, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 86 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh này.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella, 2 mẫu thực phẩm (rau và dăm bông) nhiễm vi khuẩn Salmonella và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn E.coli.

Nguyên nhân gây ngộ độc được xác định là do bánh mì tại tiệm Quốc Hùng bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.