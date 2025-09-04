Vụ 131 người nhập viện sau tiệc tân gia: Xử phạt, đình chỉ cơ sở nấu ăn

Ngày 4/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của bà N.T.H. tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, sau khi xảy ra việc 131 người bị ngộ độc ở tiệc tân gia tại xã Ia Hiao, đoàn liên ngành đã vào cuộc kiểm tra cơ sở nấu ăn của bà H..

131 người nhập viện sau khi tham dự tiệc tân gia (Ảnh: Chí Anh).

Cơ sở này được ông K.Đ. (trú tại trú thôn Chrôh Ponan, xã Ia Hiao) thuê nấu ăn cho tiệc tân gia với 220 người đến tham dự.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; không thực hiện chế độ kiểm thực ba bước; thiếu dụng cụ chế biến, bảo quản riêng cho thực phẩm sống và chín; chưa bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo trong quá trình chế biến và bố trí bếp ăn.

Với các vi phạm nêu trên, Sở Y tế Gia Lai đã ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh của bà H. 35 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 2 tháng.

Chủ cơ sở nấu ăn đã chi trả viện phí, hỗ trợ bệnh nhân với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng (Ảnh: Chí Anh).

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết đến nay các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm đều đã xuất viện. Chủ cơ sở cũng chi trả viện phí, chi phí ăn uống và hỗ trợ bệnh nhân với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 28/8, nhà ông Đ. tổ chức tiệc tân gia và mời 220 người đến tham dự.

Sau tiệc tân gia đã có 131 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm.