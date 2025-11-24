Vòng xoáy bệnh lý vì béo phì ở người trưởng thành

Béo phì và nhiều hệ lụy

Ngày 24/11, tại sự kiện khai trương Trung tâm Khám chữa bệnh theo Yêu cầu & Quốc tế mở rộng, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, TS Tâm cho biết, tỷ lệ béo phì tại Việt Nam ngày càng gia tăng, không chỉ ở người trẻ mà ở lứa tuổi trung niên, cao tuổi. Thống kê mới nhất, tỷ lệ béo phì hiện nay ở người trưởng thành khoảng 20%.

Béo phì là yếu tố làm gia tăng một loạt các bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Ngoài ra béo phì làm tăng nguy cơ các bệnh lý tim mạch, các bệnh lý về hô hấp, hội chứng ngừng thở khi ngủ, thoái hóa khớp. Vì thế, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo điều trị và quản lý bệnh lý thừa cân béo phì.

Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Ảnh: Hồng Hải).

"Béo phì cũng được coi là một trong các bệnh lý mạn tính cần phải quản lý và kiểm soát vì nó có thể gây ra các hệ lụy khác nhau cho sức khỏe", TS Tâm nói.

Theo chuyên gia này, với phòng khám quản lý thừa cân béo phì tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, các bác sĩ sẽ quản lý toàn diện cho người bệnh béo phì, không chỉ với người lớn tuổi mà với người trưởng thành nói chung.

Người bệnh béo phì được khám lâm sàng, chuyên sâu để đánh giá phân bố cơ, mỡ trong cơ thể, đánh giá khối mỡ tạng, khối mỡ dưới da...

"Dựa trên những đánh giá toàn diện, bác sĩ sẽ đưa ra giải pháp cho người béo phì từ chế độ ăn, chế độ tập luyện, các bệnh lý mắc kèm thì cũng sẽ được đánh giá. Bởi vì đa số các bệnh nhân béo phì từ độ tuổi trung niên đến cao tuổi thì thông thường thừa cân béo phì không chỉ một bệnh, mà bệnh nhân thường mắc kèm nhiều bệnh lý khác.

Vì thế, việc quản lý thừa cân béo phì tại bệnh viện, không như nhiều người nghĩ chỉ cần đến cơ sở thẩm mỹ", TS Tâm nhấn mạnh.

Đặc biệt ở người lớn tuổi, việc quản lý thừa cân béo phì thường trong bệnh cảnh đa dạng, sử dụng nhiều thuốc và có thể gây ra các biến chứng và hệ quả mắc kèm.

"Béo phì làm tăng tình trạng đau khớp, bệnh nhân không đi lại, vận động được lại càng tăng cân, tăng cân lại càng khó đi lại, thêm tình trạng khó thở... bệnh nhân càng không muốn vận động. Các bệnh lý về mặt tim mạch như là bệnh lý xơ vữa mạch hay là suy tim cũng có thể nặng lên liên quan đến tình trạng béo phì.

Và thêm vào đó thì các vấn đề tâm lý của bệnh nhân như là lo âu, trầm cảm cũng hay xảy ra hơn và nó tạo thành một vòng xoắn bệnh lý trên các bệnh nhân béo phì", TS Tâm cảnh báo.

Vì thế, với bệnh nhân cao tuổi béo phì đến khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, bệnh nhân không chỉ được tư vấn về dinh dưỡng, vận động, sử dụng thuốc song song với các bệnh lý mắc kèm, cũng như tư vấn về tâm lý...

"Người cao tuổi thường có tình trạng tăng khối lượng mỡ nhưng lại giảm khối lượng cơ. Để cải thiện tình trạng này, vừa cần quản lý về chế độ ăn và chế độ vận động. Ngoài các bài tập thông thường như đi bộ, vận động để tăng tiêu hao năng lượng, bệnh nhân được hướng dẫn bài tập để tăng sức mạnh cơ, đôi khi chỉ với sợi dây, tạ nhỏ... phù hợp với người cao tuổi", TS Tâm nói.

Chú trọng hội chứng lão khoa bị "bỏ quên"

Theo PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Trung tâm Khám chữa bệnh theo Yêu cầu và Quốc tế mở rộng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Ảnh: Hồng Hải).

Ngoài việc khám và điều trị các bệnh lý thông thường như đái tháo đường, huyết áp, cơ xương khớp, sa sút trí tuệ... còn có các phòng khám chuyên đề chú trọng các hội chứng lão khoa ở người cao tuổi, như teo cơ, rối loạn vận động, nguy cơ ngã, vấn đề tâm lý, dinh dưỡng phục hồi chức năng cho người cao tuổi.

Ngoài ra còn có các phòng khám chuyên sâu các vấn đề trước đây bị bỏ quên ở người cao tuổi như nội tiết chuyển hoá, mãn kinh, sức khỏe tâm thần, chất lượng giấc ngủ cho người già... đến tiêm chủng.

Theo Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, điều này giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao theo hướng chuyên sâu và phù hợp với nhu cầu cá thể hóa; từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và đem lại sự an tâm cho mỗi gia đình.

Tại Việt Nam, tuổi thọ trung bình đã tăng lên gần 74 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ khoảng 65 năm (tức mỗi người cao tuổi có 8-10 năm sống chung với bệnh tật).

Tỷ lệ bệnh mạn tính cũng gia tăng nhanh chóng, trở thành vấn đề cấp bách. Trung bình một người Việt trên 60 tuổi mắc 3-4 bệnh, đặc biệt, những người trên 80 tuổi có thể mắc trên 6 bệnh. Ngoài bệnh tật, người cao tuổi Việt Nam còn có sức khỏe yếu kém, phải phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp của người chăm sóc, dụng cụ hỗ trợ trong cuộc sống

Trong khi đó, ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, người 80 tuổi vẫn khỏe, vẫn tập thể dục, thể thao hàng ngày. Và từ rất sớm, các nước này đã tập trung vào vấn đề chăm sóc người cao tuổi.

Việc chăm sóc sức khỏe từ tuổi trẻ đến khi trung niên, về già... sẽ góp phần tăng cường sức khỏe, kéo dài những năm sống khỏe của người cao tuổi.

Chuyên gia khuyến cáo, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người nên duy trì vận động đều mỗi ngày 30 phút như đi bộ, đạp xe, hay bơi lội...; ăn nhiều rau xanh, trái cây; hạn chế đồ ăn nhanh, đồ nhiều chất béo; hạn chế hút thuốc, bia rượu... giúp giảm nguy cơ mắc bệnh sớm.