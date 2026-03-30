Vòng tránh thai lệch vị trí suốt 25 năm được lấy thành công

Ngày 30/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin đã thực hiện thành công thủ thuật lấy vòng tránh thai bị lệch vị trí cho một bệnh nhân 64 tuổi, sau 25 năm chiếc vòng nằm trong cơ thể mà không được kiểm tra định kỳ.

Bệnh nhân C.T.N. (64 tuổi, trú tại xã Đức Châu) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài và ra máu âm đạo bất thường. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện chiếc vòng tránh thai bằng đồng hình chữ T đã lệch hoàn toàn khỏi buồng tử cung, đâm sâu khoảng 3mm vào lớp cơ tử cung.

Bác sĩ sử dụng siêu âm tại phòng thủ thuật để xác định vị trí vòng tránh thai, đảm bảo can thiệp an toàn (Ảnh: Hoàng Yến).

Theo lời kể của bệnh nhân, chiếc vòng này được đặt từ khoảng 25 năm trước nhưng chưa từng được kiểm tra định kỳ. Trước đó, bà N. đã 2 lần cố gắng lấy vòng tại các cơ sở y tế tuyến dưới nhưng không thành công do vị trí vòng khó tiếp cận.

Xác định đây là một trường hợp phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã hội chẩn và xây dựng phương án can thiệp phù hợp. Trong quá trình thực hiện thủ thuật, ê-kíp đã sử dụng siêu âm ngay tại phòng để xác định chính xác vị trí vòng, từ đó định hướng thao tác một cách an toàn và hiệu quả.

Sau khi tiếp cận đúng vị trí, chiếc vòng tránh thai đã được lấy ra qua đường âm đạo. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng giảm rõ rệt và được xuất viện sau một ngày theo dõi.

BSCKI Trần Văn Bảo, Trưởng khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, nhấn mạnh vòng tránh thai là một phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả nếu được theo dõi đúng cách. Tuy nhiên, nếu để quá lâu hoặc không tái khám định kỳ, vòng có thể bị lệch, xuyên vào cơ tử cung hoặc các cơ quan lân cận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau khi đặt vòng cần tái khám định kỳ theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, ra máu âm đạo bất thường hoặc nghi ngờ vòng bị lệch, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng không mong muốn.