VNVC công bố có thêm vaccine phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella, thủy đậu

Vaccine MMRV do hãng dược phẩm và sinh học hàng đầu thế giới MSD (Mỹ) sản xuất. Đến nay, vaccine đã được triển khai tiêm chủng rộng rãi tại gần 60 quốc gia với hơn 66 triệu liều an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu từ khi được đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Mỹ cho thấy, vaccine MMRV giúp giảm hơn 91 triệu ca thủy đậu, 238.000 ca nhập viện, ngăn chặn gần 2.000 ca tử vong và 1,1 triệu ngày nhập viện điều trị.

So với các vaccine 3 trong 1 trước đây chỉ phòng sởi, quai bị và rubella, vaccine MMRV được bổ sung thêm thành phần phòng bệnh thủy đậu. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine 4 trong 1 thế hệ mới đạt hiệu quả phòng bệnh lên tới 99% sau 2 liều, tương đương tiêm riêng lẻ từng loại vaccine sởi, quai bị, rubella và thủy đậu, nhưng giảm số lần tiêm và tiết kiệm thời gian, gia tăng cơ hội phòng nhiều bệnh cho trẻ em từ sớm và bảo vệ người lớn tốt hơn.

Vaccine 4 trong 1 sởi, quai bị, rubella, thủy đậu được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiệt độ đồng nhất 2-8 độ C tại VNVC (Ảnh: Mộc Thảo).

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, vaccine MMRV được phát triển trên nền tảng công nghệ cao, bổ sung thành phần tá dược và chất đệm nhằm ổn định kháng nguyên trong vaccine đồng thời đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch hiệu quả.

Vaccine được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 12 tháng tuổi (có thể tiêm sớm hơn từ 9 tháng) và người lớn. Phụ nữ cần hoàn tất lịch tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai. Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe, độ tuổi, lịch sử tiêm chủng, khả năng phối hợp với các vaccine khác cũng như bệnh lý từng mắc để chỉ định loại vaccine phù hợp.

Vaccine MMRV chứa virus sống giảm độc lực không còn khả năng gây bệnh, giúp hệ miễn dịch được huấn luyện dễ dàng và toàn diện. Không chỉ kích thích cơ thể sinh kháng thể đặc hiệu để tiêu diệt virus, MMRV còn tạo ra các tế bào ghi nhớ, giúp duy trì miễn dịch bền vững, mạnh mẽ, thậm chí có thể kéo dài suốt đời. Đặc biệt, ở phụ nữ mang thai, kháng thể tạo ra từ lần tiêm vaccine trước đó được truyền qua nhau thai, bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời.

“Đây là bước tiến mới trong y học dự phòng, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine, xây dựng miễn dịch cộng đồng vững chắc”, bác sĩ Chính đánh giá.

Chị Thiên Trang đưa con gái 4 tuổi tiêm vaccine 4 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella, thủy đậu tại VNVC, sáng 18/9 (Ảnh: Mộc Thảo).

Đến Trung tâm tiêm chủng VNVC sáng 18/9, chị Võ Thiên Trang (36 tuổi, TPHCM) nghe tư vấn và quyết định cho con gái 4 tuổi tiêm vaccine 4 trong 1 thế hệ mới. Chị cho biết con gái đi học mẫu giáo, tiếp xúc nhiều bạn bè nhưng lại chưa có ý thức phòng bệnh, thường dùng chung đồ với bạn.

“Con tôi đến lịch lẽ ra phải tiêm hai mũi sởi, quai bị, rubella và thủy đậu, nhưng lần này có vaccine mới thì chỉ cần một mũi. Như vậy con đỡ phải đi tiêm nhiều lần, gia đình cũng thuận tiện hơn. Tôi thấy đây là một khoản đầu tư xứng đáng”, chị Trang nói.

Sởi, quai bị, rubella và thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp, có thể để lại nhiều di chứng nặng nề.

Các nghiên cứu cho thấy, cứ 3 trường hợp mắc sởi có ít nhất một trường hợp gặp các biến chứng như tiêu chảy cấp, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm loét giác mạc. Ở phụ nữ mang thai, mắc sởi làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và sinh con nhẹ cân. Virus sởi còn gây suy giảm miễn dịch khiến trẻ dễ bội nhiễm mầm bệnh khác như cúm, bạch hầu, thủy đậu, lao… sau khi khỏi bệnh.

Bệnh nhi điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Khánh Hòa).

Trong khi đó, khoảng 15% bệnh nhân quai bị gặp biến chứng viêm màng não, 13% nam giới mắc viêm tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn, 5% phụ nữ sau dậy thì bị viêm buồng trứng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Bệnh cũng gây các biến chứng hiếm gặp hơn như viêm não, viêm tụy cấp, viêm tuyến giáp, viêm cơ tim hay viêm thận mô kẽ.

Nhiễm rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ có thể sảy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc trẻ sinh ra gặp hội chứng rubella bẩm sinh với nhiều di chứng như nhẹ cân, đục thủy tinh thể, điếc, chậm phát triển trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, tật đầu nhỏ...

Còn thủy đậu không chỉ gây tổn thương da để lại sẹo xấu mà còn có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, viêm gan, viêm thận hay nhiễm khuẩn huyết. Thai phụ nhiễm thủy đậu tăng nguy cơ dị tật thai nhi, thai lưu hoặc thủy đậu sơ sinh, mắc sát thời điểm sinh con có thể khiến trẻ mắc thủy đậu chu sinh với tỷ lệ tử vong lên đến 30%.

Người lớn tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC (Ảnh: Minh Duy).

Trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, cùng với vaccine MMRV, VNVC đã liên tiếp giới thiệu gần 10 loại vaccine phòng các bệnh nguy hiểm như vaccine sốt xuất huyết, vaccine zona thần kinh, các loại vaccine phế cầu phòng 15, 20, 23 chủng phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não và ba loại vaccine phòng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.