Vitamin D3K2 Organic Nature's Way - Bước đệm cho sự phát triển đầu đời của trẻ

Theo nghiên cứu, vitamin D3 giúp hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi từ thức ăn vào máu, nhưng để canxi định hướng trúng đích tới xương thì rất cần sự hỗ trợ của vitamin K2, với vai trò như một người dẫn đường. Từ đó giúp canxi hấp thu tối đa vào xương, giúp hệ xương, răng chắc khỏe, đồng thời ngăn ngừa canxi lắng đọng ở các vị trí khác. Hơn nữa, sự kết hợp này còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho trẻ và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn ngay từ những năm tháng đầu đời.

D3K2 Organic Nature's Way - lựa chọn cho sự phát triển của trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm D3K2 của các thương hiệu khác nhau. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Vitamin D3K2 Organic Nature's Way tại thị trường Việt Nam vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng Việt.

Lý do khiến sản phẩm được chú ý là vì Nature's Way là thương hiệu có thị phần cao nhất trong phân khúc thực phẩm chức năng được bày bán tại cửa hàng tạp hóa tại Úc (theo số liệu thống kê từ Circana, tính đến ngày 6/10/2024) và cũng là thương hiệu đã quen thuộc với các mẹ bỉm sữa Việt. Sản phẩm Nature's Way Kids Smart Drops D3K2 (hay còn gọi là D3K2 Organic, D3K2 cam) sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội.

Sản phẩm D3K2 Organic Nature's Way có thành phần vitamin D3 chiết xuất từ hoa hướng dương organic kết hợp với vitamin K2 ở dạng hoạt tính MK-7 (được sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu và đã được nghiên cứu lâm sàng). Điều này đã tạo nên sự khác biệt của D3K2 Organic Nature's Way so với các dòng sản phẩm D3K2 khác trên thị trường.

D3K2 Organic Nature's Way là sự kết hợp của vitamin D3 từ hoa hướng dương organic và vitamin K2 (MK-7) tinh khiết.

Hiện nay, các mẹ bỉm sữa thường có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có thành phần organic hay còn gọi là thành phần hữu cơ để bổ sung cho con. Sản phẩm organic có độ lành tính và an toàn cao đối với sức khỏe, giúp hạn chế nhiều yếu tố độc hại mà lại giữ lại lượng dinh dưỡng vốn có. Quá trình nuôi trồng, chăm sóc và sản xuất cũng cần đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe, được chứng nhận an toàn của các cơ quan uy tín và được cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Sản phẩm D3K2 Nature's Way lại được sản xuất bởi hoa hướng dương đạt chuẩn organic (thông tin này được thể hiện ngay trên bao bì sản phẩm) nên càng được các chuyên gia cũng như người tiêu dùng đánh giá cao.

Nguồn nguyên liệu hoa hướng dương có quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn 3 không: không biến đổi gen, không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu.

Quy trình sản xuất sản phẩm cũng đạt tiêu chuẩn 4 không: không chất bảo quản, không chất tạo màu, không chất tạo mùi, không chất điều vị. Điều này thể hiện chất lượng cũng như sự an toàn của sản phẩm đối với trẻ nhỏ.

Sự kết hợp của D3 Organic và K2 (MK-7) sẽ giúp con phát triển chiều cao cũng như hệ miễn dịch hiệu quả.

Theo đại diện Nature's Way Việt Nam (đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm Nature's Way chính hãng tại thị trường Việt Nam), để sản xuất sản phẩm D3K2 Organic này, nhãn hàng đã mất đến 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm, đồng thời đảm bảo hàng loạt các tiêu chuẩn, kiểm định khắt khe trước khi được đưa ra thị trường. Sản phẩm được Cục Quản lý Dược phẩm và Thiết bị y tế Úc (TGA) - một trong những tổ chức y tế có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới - cấp phép lưu hành.

Sản phẩm D3K2 Organic của Nature's Way được TGA - một trong những tổ chức y tế có tiêu chuẩn khắt khe cấp phép lưu hành.

Vì thế, D3K2 Organic của Nature's Way được đánh giá là sản phẩm D3K2 cao cấp, chất lượng vượt trội, đảm bảo tính tự nhiên và an toàn cho trẻ nhỏ. Mỗi giọt dưỡng chất là món quà thuần khiết tạo nên bước đệm cho sự phát triển vững chắc đầu đời của trẻ nhỏ, giúp bé phát triển chiều cao cũng như hệ miễn dịch của cơ thể.

