Viện trăm tuổi ở TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số, người dân hưởng lợi gì?

Tại lễ công bố triển khai kios y tế thông minh tại Viện Pasteur TPHCM diễn ra ngày 9/9, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Giám đốc đơn vị cho biết, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm được Viện triển khai mạnh mẽ trong 2-3 năm gần đây, trong đó điểm nhấn đầu tiên là hệ thống phần mềm quản lý văn bản, công việc và chữ ký số.

“Nếu trước đây, mỗi ngày chúng tôi phải in hàng nghìn trang văn bản để xử lý, ký nháy, đóng dấu, thì nay toàn bộ đều thực hiện trên nền tảng số. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đặc biệt là dữ liệu được tổng hợp, báo cáo nhanh chóng, chính xác”, ông Trung chia sẻ.

Song song đó, Viện cũng đưa vào vận hành ứng dụng, kios khám chữa bệnh hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý sổ tiêm trực tuyến. Nhờ đó, khách hàng rút ngắn đáng kể thời gian đăng ký, tra cứu, thanh toán, trong khi Viện thuận lợi hơn trong điều phối lịch hẹn, quản lý dữ liệu và báo cáo.

Hệ thống kios đăng ký khám bệnh giúp người dân tiết kiệm thời gian, tránh quên hồ sơ khi đi khám bệnh (Ảnh: Diệu Linh).

Không chỉ là thủ tục hành chính, bệnh án điện tử còn mang ý nghĩa lớn với người dân. Họ có thể nhận kết quả xét nghiệm trực tuyến, được nhắc lịch tiêm tự động, dễ dàng quản lý hồ sơ sức khỏe. Nhân viên y tế cũng giảm tải khối lượng công việc thủ công, quy trình chuẩn hóa và dữ liệu phục vụ nghiên cứu, dự báo dịch tễ.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Mỹ An, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, việc chuyển đổi công nghệ vào khám chữa bệnh giúp người dân không còn phải đi lại nhiều, không cần mang theo giấy tờ như sổ sức khỏe hay thẻ y tế giấy. Khi đăng ký qua kios khám chữa bệnh, thông tin công dân sẽ được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia và đồng bộ với y tế.

Sắp tới, Công an TPHCM sẽ phối hợp cùng các đơn vị triển khai thêm nhiều tiện ích như đặt máy đăng ký khám chữa bệnh tại nhà, tại chung cư. Bên cạnh đó, người dân có thể đăng ký trực tuyến, trao đổi, tư vấn sức khỏe trực tiếp với bác sĩ.

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm y sinh học lâm sàng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật, Viện Pasteur, trong quy trình xét nghiệm trước đây khi chưa làm chuyển đổi số, khó khăn lớn nhất và tốn nhiều thời gian, nhân lực nhất chính là việc nhập thông tin.

"Vì chưa quản lý được thông tin nên phải nhập bằng tay, dẫn đến quy trình bị kéo dài. Giờ đây, việc chuyển đổi số giúp rút ngắn khâu nhập thông tin, giảm từ 1/3 đến 2/3 thời gian của cả quy trình. Quá trình thực hiện cho bệnh nhân sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh đó, một lợi ích quan trọng nữa là dữ liệu xét nghiệm được quản lý từ đầu vào đến đầu ra, dễ dàng liên thông với bệnh án điện tử và hệ thống tiêm chủng quốc gia.

Triển khai một cuộc chuyển đổi lớn, Viện Pasteur TPHCM cũng đối diện nhiều thách thức về hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình. Để khắc phục, Viện đầu tư máy chủ, an ninh mạng, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin chuyên trách.