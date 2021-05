Viêm gan C: Khó phát hiện sớm, có thể đe dọa đến tính mạng

Dân trí Viêm gan C là bệnh do virus HCV (Hepatitis C virus) - một loại virus phá hủy tế bào gan gây nên.

Viêm gan C thường không có triệu chứng rõ ràng Viêm gan C là tình trạng gan bị tổn thương, suy giảm chức năng do siêu vi viêm gan C (HCV) gây ra. Đây được coi là bệnh nhiễm virus lây truyền qua đường máu phổ biến ở nhiều quốc gia Bệnh viêm gan C mạn tính cũng giống với các bệnh viêm gan virus khác là thường có các triệu chứng cơ bản như: cơ thể mệt mỏi, chán ăn, ăn uống không ngon miệng, sợ đồ nhiều dầu mỡ, khó ngủ, chóng mặt, có thể bị đau tức hạ sườn phải, vàng da vàng mắt… với những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đa phần người bệnh viêm gan C mạn thường không có những triệu chứng cũng như biểu hiện nhận biết rõ ràng. Đợi đến khi các triệu chứng của bệnh trở nên rõ rệt thì cũng là lúc tình trạng viêm gan đã ở mức độ nghiêm trọng. Triệu chứng điển hình khi bệnh đã trở nặng thường gặp là có hiện tượng chán ăn, cơ thể mệt mỏi, hay thấy đầy bụng, đi phân lỏng, nước tiểu vàng, lách to, đồng thời các chỉ số nồng độ men gan trong máu như ALT/AST cũng tăng cao hơn mức cho phép gấp nhiều lần và diễn ra trong một thời gian dài. Viêm gan C lây lan qua đường máu Viêm gan C có nguy cơ lây nhiễm rất cao qua đường máu, cụ thể là qua truyền máu, người cấy ghép nội tạng hoặc sử dụng các chế phẩm từ máu. Một số hoạt động liên quan đến máu như xăm hình, xỏ khuyên tai, tiêm chích ma túy cũng là những yếu tố nguy cơ làm lây lan viêm gan C. Không những thế, viêm gan C còn lây lan qua đường tình dục và mẹ truyền sang con. Bệnh viêm gan C mạn tính gây nhiều biến chứng nguy hiểm Một trong những điều cần biết về bệnh viêm gan C mạn tính là biến chứng của bệnh. Virus viêm gan C gây nên tình trạng viêm tế bào gan và những tổn thương ở tế bào gan này nếu không ngăn chặn kịp thời và điều trị tích cực thì có thể dẫn đến nhiều biến chứng khôn lường cho sức khỏe. Cụ thể, ước tính có khoảng 10 - 20% người bệnh viêm gan C không điều trị dứt điểm bị biến chứng thành xơ gan, 5% biến chứng thành bệnh ung thư gan. Xét trên tổng thể bệnh học, người bệnh sẽ phải đối mặt với ba biến chứng điển hình rất nguy hại tới tính mạng là suy gan, xơ gan và ung thư gan. Ba biến chứng này có khoảng cách không xa với giới hạn tử vong. Minh Nhật Tổng hợp