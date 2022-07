Viêm gan C gây tổn thương gan như thế nào?

Viêm gan C là một bệnh truyền nhiễm của gan do siêu vi viêm gan C (HCV) gây ra. Tại Hoa Kỳ, đây là bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường máu phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 2,4 triệu người Mỹ, khoảng 1% dân số trưởng thành.

Viêm gan C thường lây lan qua tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh hoặc truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai. Đôi khi nó cũng có thể lây lan qua quan hệ tình dục. Quá trình lây nhiễm HCV rất khó đoán trước.

Theo Verywell Health, virus có thể tự khỏi ở một số người, trở thành bệnh nhiễm trùng dai dẳng ở những người khác và tiến tới một căn bệnh đe dọa tính mạng ở những người khác. Điều trị thường được khuyến khích khi một người có dấu hiệu viêm gan.

Viêm gan C chủ yếu gây tổn thương bằng cách kích hoạt tình trạng viêm ở gan, theo thời gian dẫn đến xơ hóa (sẹo). Khi sẹo tiến triển, gan mất dần khả năng lọc máu, dẫn đến xơ gan còn bù (trong đó gan bị tổn thương nhưng vẫn còn một phần chức năng) và cuối cùng là xơ gan mất bù (trong đó gan không còn hoạt động).

Nếu không được điều trị, nhiễm virus viêm gan C mãn tính làm tăng nguy cơ phát triển ung thư gan từ 1% đến 7%. Nguy cơ tăng lên song song với mức độ nghiêm trọng của xơ hóa. Những người bị xơ hóa nhẹ hiếm khi phát triển thành ung thư.

Các triệu chứng viêm gan C khác nhau tùy theo giai đoạn. Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi, vàng da (da và mắt có màu vàng), sốt và buồn nôn. Trong giai đoạn nặng, suy gan có thể gây ra các vấn đề về chảy máu hoặc lú lẫn nặng. Đôi khi ung thư gan có thể phát triển, thường biểu hiện dưới dạng suy dinh dưỡng.

Viêm gan C trong giai đoạn đầu không có triệu chứng lâm sàng. Với những người khỏe mạnh, hệ miễn dịch tốt, có thể nhiễm viêm gan trong thời gian lâu dài cũng không có biểu hiện gì. Thậm chí có thể sống chung với nó suốt đời nếu không có biến chứng.

Cách duy nhất để biết bệnh là xét nghiệm máu. Các cơ sở y tế hiện nay đều có khả năng xét nghiệm viêm gan. Kết quả xét nghiệm sẽ xác định tình trạng chức năng gan, đồng thời kiểm chứng với các loại virus viêm gan.