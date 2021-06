Tìm hiểu nguyên nhân viêm gan C - cách nhận biết và phòng tránh

Dân trí Nguyên nhân viêm gan C chủ yếu đến từ con đường lây nhiễm từ người này sang người khác. Cơ chế lây nhiễm của virus viêm gan C là theo đường máu và qua những hình thức khác nhau.

Do vậy, bất cứ ai cũng cần hiểu rõ về cơ chế lây nhiễm này để chủ động phòng tránh.

Viêm gan C có nguy hiểm không?

Có thể nhiều người trong chúng ta chưa hiểu rõ về bệnh viêm gan C. Cũng như không biết rõ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Bệnh viêm gan C là gì?

Bệnh viêm gan C được biết đến là một dạng bệnh truyền nhiễm của gan. Bởi bệnh tiến triển bắt đầu từ gan và gây nguy hiểm cho cơ quan này đầu tiên, sau đó mới gây biến chứng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Bệnh viêm gan C do virus HCV gây ra. Đây là một dạng virus hoạt động âm thầm, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ theo đường máu, tấn công vào gan, phá hủy tế bào gan, làm suy giảm chức năng gan.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của dạng bệnh này là ở chỗ, giai đoạn đầu bệnh không gây bệnh triệu chứng gì có thể phát hiện ra. Chỉ khi nào có biểu hiện suy gan, xơ gan thì mới có biểu hiện rõ rệt. Có đến hơn 90% số người trên thế giới mắc viêm gan C mà không hề biết bản thân mình có bệnh.

Viêm gan C là bệnh truyền nhiễm

Bệnh viêm gan C nguy hiểm thế nào?

Mặc dù không có biểu hiện trong thời gian đầu nhưng virus viêm gan C vẫn có thể gây nên những tổn hại đáng kể ở trong gan. Chúng âm thầm phá hủy hệ thống hoạt động của gan khiến gan suy yếu dần. Về lâu dài nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì viêm gan C có thể dẫn đến suy gan nghiêm trọng, xơ gan và ung thư gan. Có thể coi viêm gan C là một trong những tác nhân lớn nhất gây nên ung thư gan, làm tử vong bệnh nhân.

Nguyên nhân viêm gan C là gì?

Viêm gan C có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Không chỉ xơ gan, ung thư gan mà trong quá trình phát triển, bệnh còn dẫn đến những biến chứng khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Vậy viêm gan C từ đâu mà có?

Bệnh viêm gan C lây qua đường nào?

Virus viêm gan C không tự hình thành trong cơ thể người mà lây truyền từ người bệnh sang người lành qua 3 con đường chính: lây từ mẹ sang con, lây qua đường máu, lây qua đường tình dục. Đây là bệnh truyền nhiễm nên phải có yếu tố lây nhiễm thì người bình thường mới bị nhiễm bệnh.

Cơ chế lây nhiễm của virus viêm gan C là phải qua đường máu. Có nghĩa là cơ thể người lành có tiếp xúc với máu, bệnh phẩm của người đang nhiễm virus viêm gan C. Đây cũng chính là nguyên nhân viêm gan C mà mỗi người đều phải tìm hiểu để biết rõ và có giải pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh cho bản thân.

Nguyên nhân viêm gan C có thể là lây từ mẹ sang con

Cách nhận biết bản thân có nhiễm virus viêm gan C hay không

Những biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm gan C rất nghèo nàn nên thường bị bỏ qua. Trong khi đó, những dấu hiệu ban đầu nếu bị suy gan cũng không nhiều nên thường bị nhầm lẫn với suy nhược hoặc các bệnh lý khác. Do vậy, người bị viêm gan C mãn tính, viêm gan siêu vi C thường khó chữa khỏi chính bởi lý do không nhận biết được sớm và phát hiện, điều trị kịp thời.

Do vậy, nếu nghi ngờ bản thân bị nhiễm viêm gan C, hãy đến bệnh viện ngay lập tức để làm xét nghiệm máu test viêm gan C. Xét nghiệm máu là cách duy nhất để phát hiện một người có bị nhiễm virus viêm gan C hay không. Thông qua xét nghiệm, ngoài phát hiện virus viêm gan C còn có thể đánh giá tình trạng chức năng gan, biết được khả năng hoạt động của virus và xem gan có bị tổn thương hay không.

Ngoài ra, nếu có những dấu hiệu bất thường liên quan đến gan, các bạn cũng nên siêu âm và chụp X-quang gan để biết được tình trạng gan. Qua đó sớm phát hiện được những dấu hiệu bất thường của gan.

Xét nghiệm máu là cách phát hiện viêm gan C

Phòng và điều trị bệnh viêm gan C

Nguyên nhân viêm gan C có thể từ nhiều hướng. Nếu như phát hiện bản thân có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hay nghi ngờ tiếp xúc với người bị viêm gan C theo những con đường lây nhiễm kể trên thì cần phải làm xét nghiệm test HCV ngay.

Phương pháp điều trị viêm gan C

Điều trị nội khoa: Hiện nay, y học vẫn đang áp dụng các loại thuốc để điều trị viêm gan C là interferon và ribavirin. Đây là dòng thuốc dùng để điều trị viêm gan siêu vi C mãn tính. Thuốc là một dạng tế bào kháng virus với khả năng bắt chước cơ thể nhằm tạo ra hệ miễn dịch tự nhiên để chống lại virus viêm gan C. Chúng vừa là thuốc diệt virus, vừa là một dạng thuốc giúp kích hoạt và tăng sức đề kháng tự nhiên của hệ miễn dịch trong cơ thể.

Hóa trị, xạ trị: áp dụng cho những trường hợp viêm gan C tiến triển thành ung thư. Hóa trị nhằm tiêu diệt virus và kháng viêm cho người bị ung thư gan giai đoạn nhẹ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ cách để duy trì sự sống dài hơn cho bệnh nhân mà không có khả năng phục hồi chức năng gan.

Ghép gan: trong những trường hợp gan bị hoại tử, không còn khả năng hoạt động thì bệnh nhân phải ghép gan mới có thể sống tiếp.

Tạo lối sống lành mạnh để phòng bệnh

Kiểm soát viêm gan C bằng cách thay đổi lối sống

Một trong những nguyên nhân viêm gan C tiến triển nặng chính là do lối sống không lành mạnh gây ra. Trong khi phần lớn những người nhiễm virus viêm gan C vẫn có thể sống chung "hòa bình" với nó cả đời. Do vậy, cách tốt nhất để kiểm soát hoạt động của virus là thay đổi lối sống lành mạnh, tăng cường sức khỏe. Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, giàu dinh dưỡng nhưng không thừa chất gây béo phì,... Có chế độ làm việc hợp lý, không gây căng thẳng khiến tăng men gan. Rèn luyện thể dục thể thao để có sức khỏe và sức đề kháng tốt.

Viêm gan C là bệnh truyền nhiễm khó chữa và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm. Chính vì vậy, hiểu rõ về nguyên nhân viêm gan C, chính bản thân mỗi người sẽ biết cách phòng tránh bệnh một cách tốt nhất. Tránh xa những con đường gây lây nhiễm bệnh chính là giải pháp mà ai cũng cần nhớ kỹ.

Minh Sơn