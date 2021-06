Người bị viêm gan C nên ăn gì và kiêng gì?

Dân trí Người bệnh viêm gan C khi có triệu chứng xuất hiện thường có cảm giác chán ăn. Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, nếu việc duy trì chế độ ăn uống không phù hợp sẽ là yếu tố tác động làm hại thêm lá gan. Vậy người bị viêm gan C nên ăn gì và kiêng những gì? Hãy cùng tìm hiểu kỹ thêm nhé.

Nguyên tắc trong ăn uống đối với người bị viêm gan C

Chế độ dinh dưỡng hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Với những người có bệnh thì việc ăn uống thế nào cho phù hợp luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Trong đó, người bị viêm gan C càng nên lưu ý đến chế độ ăn uống mỗi ngày của mình. Có những nguyên tắc mà người bệnh cần phải lưu ý như sau:

Chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng

Kiêng khem trong ăn uống không phải là điều được khuyên áp dụng đối với những người bị viêm gan C. Trên thực tế, sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng như protein chẳng hạn sẽ ảnh hưởng lớn đến việc kết hợp và chuyển hóa các chất trong gan. Do vậy, nguyên tắc đầu tiên cần lưu ý với người bệnh là phải đảm bảo chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, không quá dư thừa cũng không nên quá nghèo nàn về các chất. Dinh dưỡng là còn yếu tố cần thiết để người bệnh tăng cường sức khỏe và tăng khả năng đề kháng của cơ thể.

Người bệnh cần lưu ý viêm gan B nên ăn gì, kiêng gì để chỉnh lại chế độ ăn uống.

Nạp năng lượng vừa đủ

Những người viêm gan C mà thừa cân, béo phì thì càng có nguy cơ bị suy gan cao - một trong những biến chứng nguy hiểm từ căn bệnh này. Do vậy, khi phát hiện bản thân bị viêm gan C, bạn nên cân nhắc lại chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Lưu ý về lượng calo nạp vào mỗi ngày, không nên quá nhiều, vừa đủ để cơ thể duy trì sức khỏe. Thừa cân, béo phì sẽ khiến gan phải làm việc quá tải dẫn đến những tình trạng bất thường.

Cơ thể luôn cần nhiều nước

Người bị viêm gan C nên ăn gì? Điều đầu tiên cần nghĩ đến chính là nước. Người bệnh mỗi ngày nên bổ sung cho cơ thể ít nhất 2 lít nước. Nước là nhu cầu thiết yếu của một cơ thể sống. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa và vận chuyển các chất trong cơ thể. Đối với người bị viêm gan C, nước còn có tác dụng rất lớn trong việc hỗ trợ gan đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Cùng với đó, người bệnh cũng lưu ý đến chế độ ăn giảm lượng muối và đường không cần thiết.

Viêm gan B nên uống thật nhiều nước mỗi ngày.

Người bệnh viêm gan C nên ăn gì?

Có một số loại thực phẩm nên được ưu tiên hàng đầu đối với người bị viêm gan C như:

Các loại rau xanh, củ quả giàu chất xơ

Rau xanh giàu chất xơ, rất tốt cho những người bị bệnh về gan. Rau xanh là thực phẩm dễ tiêu hóa, nhuận tràng, dễ hấp thụ và tham gia tích cực vào quá trình lọc thải độc ở gan. Người bệnh nên ưu tiên trong thực đơn mỗi ngày các loại thực phẩm như: rau lá xanh, củ su hào, cà rốt, cải bắp, cần tây,…

Thực phẩm giàu protein lành mạnh

Thay vì tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ thì những người bị viêm gan C nên lựa chọn thực phẩm chứa protein thay thế từ cá, thịt gà, sữa các loại hạt họ đậu, trứng,… Protein cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật.

Thực phẩm giàu vitamin

Các loại hoa luôn luôn cần là ưu tiên số một của người bị viêm gan C. Nhất là những loại quả có múi như cam, quýt, bưởi,... Chúng rất giàu vitamin C, giúp cơ thể được thải độc. Các loại quả này cũng chứa các chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa và làm giảm quá trình thoái hóa của gan. Bên cạnh đó, những loại quả mọng như việt quất, nho, kiwi,... Cũng rất tốt cho người bị viêm gan C nhờ có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho người bệnh.

Người bị viêm gan B nên bổ sung nhiều vitamin.

Nên chọn dầu thực vật thay thế cho chất béo

Người bị viêm gan C nên ăn gì, chắc chắn là nên chọn các loại chất béo lành mạnh thay thế cho mỡ động vật. Trong khi mỡ động vật gây hại cho cơ thể, rất khó chuyển hóa thì các loại dầu tự nhiên như: dầu oliu, dầu hạt cải, dầu đậu nành,... được đánh giá là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Người bị viêm gan C nên lựa chọn đây là chất béo thay thế hoàn hảo trong thực đơn mỗi ngày.

Người bị viêm gan C kiêng ăn gì?

Bên cạnh các loại thực phẩm được khuyến cáo tốt cho người bị viêm gan C thì người bệnh cũng cần lưu ý, tránh xa những loại thực phẩm có hại cho gan. Vậy cụ thể, người bị viêm gan C kiêng ăn gì?

Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ

Người bị viêm gan C chỉ nên chọn ăn thịt nạc thay vì những thực phẩm nhiều dầu mỡ. Dầu mỡ rất khó chuyển hóa trong cơ thể, khó đào thải qua gan, tích tụ dưới da thành mỡ thừa gây béo phì. Thậm chí, mỡ thừa còn tích tụ trong gan khiến gan bị nhiễm mỡ, làm tăng khả năng tạo điều kiện cho virus hoạt động gây tổn thương gan.

Tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn

Những loại thực phẩm chế biến sẵn, nhất là đồ hộp thường chứa nhiều chất bảo quản, có hàm lượng natri rất cao. Các chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đối với người bị viêm gan C thì ảnh hưởng này lại càng nghiêm trọng hơn. Do vậy, người bệnh nên tránh xa những loại thực phẩm có hại cho sức khỏe này. Người bị viêm gan C nên ăn gì, chọn loại thực phẩm nào thì cũng cần tránh các loại thức ăn chế biến sẵn.

Người bị viêm gan B nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Thực phẩm chứa quá nhiều đường

Cũng giống như đồ ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm có chứa hàm lượng đường cao cũng không tốt cho người viêm gan C. Hàm lượng đường lớn khiến gan khó đào thải được hết ra ngoài, tích tụ trong cơ thể thành mỡ thừa. Đặc biệt với những người hệ miễn dịch kém, khi sử dụng lượng đường nhiều trong thời gian dài có thể gây tiểu đường.

Như vậy, chúng ta đã biết người bị viêm gan C nên ăn gì và nên kiêng những gì. Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh cũng là cách điều trị viêm gan C tại nhà đơn giản mà có thể cải thiện đáng kể tình trạng bệnh. Chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe là điều mà người bệnh cần đặc biệt lưu ý để quá trình điều trị viêm C gan đạt được hiệu quả.

Minh Sơn