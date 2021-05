Vì sao người biết bơi vẫn có thể chết đuối?

Dân trí Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Việt Nam, cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 trẻ em mỗi năm.

Trong thập kỷ qua, số trẻ em bị đuối nước đã giảm, tuy nhiên những trường hợp đuối nước thương tâm vẫn là nỗi đau của nhiều gia đình.

Dạy trẻ em trong độ tuổi đi học bơi là một trong số nhiều khuyến nghị dựa trên bằng chứng từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ đuối nước. Tuy nhiên, việc thực hiện các bài học bơi không phải lúc nào cũng dễ dàng - đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi gánh nặng đuối nước thường cao nhất.

Việc học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống đuối nước.

PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương, trường Đại học Y tế Công cộng cho biết điều quan trọng là những người có thể bơi vẫn có thể chết đuối. Có rất nhiều lý do khiến cho trẻ gặp tai nạn đuối nước như sự chủ quan khi biết bơi của trẻ, trẻ thiếu hiểu biết về môi trường cụ thể hoặc cố gắng cứu người khác bị nạn mà không có kiến thức hoặc kỹ năng để đảm bảo an toàn. Tất cả điều này có thể được giải quyết thông qua việc giáo dục về kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Các nguy cơ đuối nước cụ thể khác nhau tùy theo từng địa điểm. Ví dụ, dòng chảy xa bờ là một mối nguy hiểm phổ biến khi mà Việt Nam có địa hình đặc thù với bờ biển dài 3.000 km.

Theo chuyên gia, dòng chảy xa bờ thường xuất hiện ở những vùng nước tĩnh lặng giữa những con sóng lớn, những dòng chảy này có thể kéo những không biết bơi ra khỏi bờ và vào vùng nước sâu hơn. Dòng xa bờ với vận tốc 4-5km/giờ không phải là hiếm, và trong một số trường hợp, chúng có thể nhanh hơn nhiều - nhanh hơn một vận động viên bơi lội Olympic.

Nếu một vận động viên bơi lội nỗ lực chống lại dòng chảy và bơi trực tiếp trở lại bờ, có khả năng họ sẽ mệt mỏi, bắt đầu hoảng loạn và có thể chết đuối. Tuy nhiên, nếu họ hiểu được tình huống, giữ bình tĩnh và bơi song song với bờ biển thì họ có thể thoát khỏi dòng chảy xa bờ. Thậm chí tốt hơn, nếu họ biết cách nhận biết dòng chảy xa bờ thì họ có thể hoàn toàn tránh được. Đây chỉ là một mối nguy hiểm trong một môi trường - sông, hồ, hồ bơi, lũ lụt, giao thông đường thủy và các hoạt động và môi trường khác đều có những rủi ro riêng.

Điều cần thiết là trẻ em, cha mẹ và cộng đồng cần hiểu được tầm quan trọng của việc học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Các lớp học giáo dục an toàn nước có thể có hiệu quả rất cao dễ dàng thực hiện với chi phí thấp và có thể dễ dàng điều chỉnh cho từng địa điểm. Khi mùa hè đến gần - thời điểm nguy cơ đuối nước đối với trẻ em đặc biệt cao - giáo dục an toàn nước là đặc biệt quan trọng.

"Đuối nước là không thể tránh khỏi. Nó có thể phòng ngừa được nếu chúng ta hiểu được. Bằng cách đảm bảo rằng tất cả mọi người - trẻ em, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng - có sự hiểu biết tốt về những rủi ro xung quanh môi trường nước và đuối nước và có kiến thức, kỹ năng để đảm bảo an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra", TS Cường nói.

Nam Phương