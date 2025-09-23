Vì sao nam giới nên ăn một lát gừng sau khi thức dậy buổi sáng?

Buổi sáng, nhiều người chọn cà phê để tỉnh táo bắt đầu ngày mới. Nhưng với không ít nam giới theo đuổi lối sống lành mạnh, một lát gừng lại chính là thói quen đơn giản nhưng đem đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Không phải ngẫu nhiên mà gừng được xem là một trong những “gia vị vàng” trong y học cổ truyền lẫn hiện đại.

Gừng có nhiều giá trị cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Theo Sohu, các hợp chất như gingerol, shogaol trong gừng đã được chứng minh có khả năng chống viêm, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Dưới đây là ba lý do khiến nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên nam giới nên ngậm một lát gừng mỏng vào buổi sáng.

Đánh thức hệ tiêu hóa sau một đêm dài

Sau giấc ngủ, hệ tiêu hóa thường hoạt động chậm lại. Lúc này, thay vì đổ ngay cốc cà phê hay uống nước lạnh, việc ngậm một lát gừng trong vài phút trước khi nhai có thể giúp khởi động nhẹ nhàng cho dạ dày và ruột.

Gừng có khả năng kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch nhiều hơn, hỗ trợ làm ấm bụng và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Cách làm này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên đầy hơi, chướng bụng vào buổi sáng.

Hỗ trợ trao đổi chất

Một số nghiên cứu cho thấy hoạt chất trong gừng có thể làm tăng tốc độ chuyển hóa lúc nghỉ ngơi khoảng 5%. Dù con số không lớn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc cơ thể đốt thêm calo mà không cần thay đổi nhiều trong vận động.

Với nam giới ngồi nhiều, ít có thời gian vận động, việc hỗ trợ chuyển hóa thông qua thói quen nhỏ như ăn gừng mỗi sáng có thể tạo ra khác biệt tích lũy về lâu dài.

Tăng khả năng bảo vệ cơ thể

Nam giới hiện đại thường phải đối mặt với các yếu tố gây viêm kéo dài như stress, ăn uống thiếu điều độ, hút thuốc, uống rượu. Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có các hợp chất được cho là có tác dụng tương tự curcumin trong nghệ.

Buổi sáng là thời điểm hormone cortisol trong máu ở mức cao nhất. Đây cũng là lúc cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi các phản ứng viêm. Ăn một lát gừng vào thời điểm này có thể giúp tạo lớp "khiên tự nhiên", giảm nguy cơ viêm mạn tính.

Ăn gừng sao cho hiệu quả?

Ngoài cách ngậm trực tiếp gừng tươi, nam giới có thể kết hợp gừng với các nguyên liệu khác để tăng hương vị và hiệu quả:

Trà gừng táo tàu: Dùng 2 lát gừng tươi và 3 quả táo tàu đã bỏ hạt, hãm với nước nóng khoảng 10 phút. Loại trà này có vị ngọt dịu, phù hợp với thời tiết lạnh.

Nước gừng mật ong: Trộn nước cốt gừng và mật ong theo tỷ lệ 1 phần gừng, 3 phần mật ong. Mỗi sáng uống một thìa nhỏ giúp làm ấm cơ thể và tăng cường đề kháng. Người bị tiểu đường nên thận trọng vì mật ong có thể làm tăng đường huyết.

Gừng ngâm giấm: Gừng non thái lát, ngâm trong giấm gạo khoảng ba ngày. Đây là món phụ vừa ngon miệng vừa tốt cho tiêu hóa.

Ai nên cẩn trọng khi dùng gừng?

Dù gừng có nhiều lợi ích, không phải ai cũng nên dùng hàng ngày.

Người đang bị loét dạ dày không nên ăn gừng lúc đói vì có thể làm tăng kích ứng niêm mạc.

Người có thể trạng “nhiệt”, thường xuyên mất ngủ, hay đổ mồ hôi trộm nên giới hạn sử dụng gừng vài lần mỗi tuần.

Người đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm gừng vào chế độ ăn.