Sau khi thức dậy nên uống ngay loại nước này

Một ly nước ấm sau khi thức dậy không chỉ làm dịu cổ họng mà còn khởi động hàng loạt lợi ích sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, thói quen đơn giản này có thể cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Nước ấm: “mở khóa” cho hệ tiêu hóa mỗi sáng

Trên tài khoản TikTok cá nhân với hơn 2 triệu người theo dõi, bác sĩ người Mỹ Kunal Sood chia sẻ rằng, uống nước ấm lúc bụng đói là một trong những cách hiệu quả để chăm sóc sức khỏe mỗi sáng.

Theo ông, nước ấm giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và thúc đẩy lưu thông máu nhờ khả năng giãn mạch tự nhiên.

“Uống nước ấm giúp hòa tan những loại thức ăn mà bình thường bạn khó tiêu hóa. Cũng có nghiên cứu cho thấy nước ấm có thể làm giảm táo bón”, BS Sood nói.

Ông dẫn kết quả công bố trên tạp chí Gastroenterology Nursing, trong đó chỉ ra rằng nước ở khoảng 37 độ C có tác động thuận lợi đến nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa khởi động hiệu quả hơn sau giấc ngủ.

Ngoài ra, một nghiên cứu công bố năm 2023 trên nền tảng ResearchGate đã theo dõi hai nhóm người trong 3 tháng.

Kết quả cho thấy, nhóm uống nước ấm (200–250 ml sau mỗi bữa ăn) giảm trung bình từ 76kg xuống 73kg và chỉ số BMI giảm từ 29 xuống 27, trong khi nhóm uống nước nhiệt độ thường gần như không có thay đổi đáng kể. Đây là bằng chứng thực nghiệm cho thấy uống nước ấm có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng nếu duy trì đều đặn.

Thêm vào đó, một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism chỉ ra, khi uống 500ml nước (ở khoảng 22–37 °C), tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể có thể tăng lên khoảng 30% trong vòng 30-40 phút sau đó. Phần lớn mức tăng này đến từ quá trình cơ thể sử dụng năng lượng để đưa nước về nhiệt độ cơ thể, giúp đốt cháy calo ngay cả khi không vận động.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là tuần hoàn máu. Nước ấm giúp giãn mạch nhẹ, từ đó cải thiện lưu thông máu, đặc biệt có ích khi vừa thức dậy và hệ tuần hoàn còn chưa vào guồng.

Những thực phẩm không nên dùng khi bụng đói

Ngược lại với nước ấm, một số thực phẩm quen thuộc lại có thể gây hại nếu dùng khi bụng rỗng. Thống kê từ các chuyên gia dinh dưỡng cho thấy không ít người mắc sai lầm khi lựa chọn bữa sáng hoặc đồ uống đầu tiên trong ngày.

Cà phê và trà, nếu uống khi chưa ăn gì, dễ gây kích thích dạ dày, làm tăng tiết axit và tạo cảm giác cồn cào.

Việc này nếu lặp lại thường xuyên có thể dẫn đến viêm loét dạ dày. Tương tự, nước ngọt và nước có ga tuy có vị ngọt hấp dẫn nhưng lại chứa nhiều đường đơn và khí CO₂, có thể gây đầy hơi, rối loạn tiêu hóa.

Nước trái cây đóng chai hay sinh tố trái cây không kèm chất xơ dễ khiến đường huyết tăng nhanh rồi tụt xuống, dẫn đến mệt mỏi, thèm ăn và ảnh hưởng tâm trạng.

Về thực phẩm rắn, các loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, mì gói, bánh ngọt tuy tiện lợi nhưng lại không cung cấp cảm giác no lâu, gây rối loạn insulin và khiến cơ thể nhanh đói trở lại.

Kẹo, bánh quy và đồ ăn vặt nhiều phụ gia như bột ngọt, chất bảo quản cũng nên tránh vì không chỉ gây kích ứng mà còn thúc đẩy cảm giác thèm ăn không kiểm soát.

Một số món ăn tưởng chừng “lành mạnh” như trái cây họ cam quýt, ớt, dưa muối… nếu ăn khi bụng rỗng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến đầy hơi, đau bụng, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm.

Cách bắt đầu buổi sáng đúng cách

Các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu ngày mới bằng khoảng 300-500ml nước ấm ở nhiệt độ gần với cơ thể (khoảng 37-40°C). Tránh uống nước quá nóng để không gây bỏng niêm mạc. Sau khi uống nước, hãy chờ khoảng 15-30 phút trước khi ăn sáng để cơ thể có thời gian điều chỉnh và kích hoạt hệ tiêu hóa.

Bữa sáng nên cân bằng giữa tinh bột tốt (yến mạch, bánh mì nguyên cám), chất đạm (trứng, sữa, sữa chua, đậu) và rau củ giàu chất xơ để duy trì năng lượng lâu dài.

Ngoài ra, thói quen đi bộ nhẹ, giãn cơ, hoặc thiền từ 5 đến 10 phút sau khi thức dậy cũng giúp cải thiện tuần hoàn và tăng cường sức khỏe tinh thần cho cả ngày.