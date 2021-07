Vì sao đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, vẫn không được lơ là 5K?

Dân trí Bộ Y tế khuyến cáo, 5K đi đôi với vắc xin phòng Covid-19 là phương án tối ưu nhất hiện nay để tạo nên các "lá chắn" phòng bệnh vững chắc cho từng cá nhân và cả cộng đồng. Vì sao lại như thế?

Với hai lý do quan trọng dưới đây, bạn sẽ hiểu vì sao công thức "5K + Vắc xin" hiện vẫn là phương cách phòng Covid-19 hữu hiệu nhất:

1. Hiệu quả bảo vệ của vắc xin không phải là tuyệt đối

Các kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, hiệu quả phòng bệnh sau khi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 hiện chỉ ở mức 60% đến 90% với các tác dụng như: Giúp người được tiêm hạn chế nguy cơ mắc bệnh, tránh rơi vào thể nặng và tử vong nếu chẳng may bị nhiễm bệnh. Vì vậy, hiện vẫn chưa có một lời khẳng định chắc chắn nào cho thấy chúng ta sẽ không bao giờ bị nhiễm bệnh dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, việc liên tục sinh biến chủng mới có khả năng kháng vắc xin cực nhanh của virus SARS-CoV-2 cũng khiến cho nguy cơ lây nhiễm Covid-19 luôn ở mức cao nếu chúng ta không tiếp tục duy trì các khuyến cáo 5K sau khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Các chuyên gia khuyến cáo, người đã được tiêm vắc xin vẫn cần thực hiện khuyến cáo 5K để tăng cường hiệu quả bảo vệ trước dịch bệnh.

2. Cùng nhau, "5K + vắc xin" sẽ tạo nên "lá chắn" phòng dịch tối ưu nhất!

Nếu vắc xin vừa mang lại những lợi ích nêu trên, vừa giúp thiết lập hệ thống miễn dịch cộng đồng giúp bảo vệ cho cả nhóm đối tượng chưa được tiêm hoặc không đủ điều kiện tiêm, thì việc kết hợp thêm khuyến cáo 5K sẽ giúp "cắt đứt" triệt để con đường lây lan của dịch bệnh. Từ đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm ở mức tối đa, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch và sớm trả lại cho người dân cuộc sống "bình thường mới".

Nhận thấy sức mạnh từ công thức "5K + vắc xin", giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, Bộ Y tế đã nhanh chóng triển khai chương trình hưởng ứng "Triệu lá chắn an toàn 5K + vắc xin", với sự đồng hành của nhãn hàng Aiken - chuyên gia kháng khuẩn. Bằng chương trình này, Bộ Y tế muốn kêu gọi từng người dân hãy chủ động tiêm vắc xin khi đến lượt, đồng thời giữ vững khuyến cáo 5K dù đã tiêm hay đang chờ đến lượt tiêm, để trở thành một "lá chắn thép" hòa chung với hàng triệu "lá chắn" an toàn khác trên khắp cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ với một vài bước thay đổi avatar và tag tên bạn bè vô cùng đơn giản, là bạn đã không chỉ thành công lan tỏa tinh thần quyết tâm cùng nhau trở thành một trong những "lá chắn" an toàn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh của Bộ Y tế, mà còn có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 600.000.000 đồng.

Được biết, chỉ sau hơn một tuần phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của hơn 60 tập thể đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp cả nước. Đây là minh chứng cho thấy, ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần quyết tâm dập tắt "làn sóng" dịch thứ 4 trong mỗi người dân đang "bùng cháy" mạnh mẽ hơn bao hết! Hy vọng trong thời gian sắp tới, chương trình sẽ nhận được nhiều sự hưởng ứng hơn nữa từ phía cộng đồng, góp phần lan tỏa rộng rãi hơn thông điệp "5K + vắc xin" của Bộ Y tế. Để tham gia chương trình, bạn có thể tham khảo chi tiết thể lệ tại đây: https://bit.ly/3hZAlW7.

Giờ đây, chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ lý do vì sao chúng ta nên thực hiện song song khuyến cáo 5K và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Hãy cùng Bộ Y tế lan tỏa thông điệp "5K + vắc xin" này đến mỗi người dân trên khắp cả nước, bằng cách tham gia chương trình hưởng ứng "Triệu lá chắn an toàn 5K + vắc xin", để mỗi cá nhân đều trở thành một "lá chắn" phòng bệnh tối ưu, cùng nhau đẩy lùi đại dịch!

Tiếp nối các hoạt động cộng đồng tuyên truyền người dân duy trì các khuyến cáo 5K, đặc biệt là việc rửa tay sạch khuẩn trong mùa dịch, đồng thời góp phần truyền thông cho chiến dịch Tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn quốc, nhãn hàng Aiken tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y khởi động chương trình hưởng ứng "Triệu lá chắn an toàn 5K + vắc xin", nhằm kêu gọi người dân cả nước tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K và chủ động tiêm vắc xin khi tới lượt để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Chi tiết và thể lệ chương trình vui lòng tìm hiểu tại fanpage Aiken.

Trường Thịnh