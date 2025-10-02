Uống nước chanh có tốt không?

Với vị chua, chanh thường không được ưa chuộng trong các loại trái cây. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng của chúng lại sánh ngang với bất kỳ loại trái cây nào khác.

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật. Chính những thành phần tạo nên vị chua của chanh cũng mang lại những lợi ích tiềm năng quan trọng, từ việc tăng cường sức khỏe miễn dịch, giảm stress oxy hóa đến giảm nguy cơ sỏi thận.

Chanh cũng là một loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng sẽ không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Các loại trái cây có múi như chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock).

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả chanh lớn, không tính vỏ, cung cấp khoảng 24 calo, 7,8g carbohydrate, 0,25g chất béo, 2,35g chất xơ, 0,92g protein, 1,68mg natri, 2,1g đường. Một quả chanh cũng chứa 44,5mg vitamin C, tương đương gần 50% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của chanh theo Cleveland Clinic:

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo nghiên cứu, vitamin C, vốn rất giàu trong chanh, có thể có tác dụng bảo vệ tim mạch. Ăn trái cây và rau củ giàu vitamin C - như chanh, các loại trái cây họ cam quýt khác và một số loại rau lá xanh - có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành.

Bệnh tim mạch rất phổ biến. Chúng ta có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách ăn nhiều loại thực phẩm nguyên chất giàu dinh dưỡng như chanh.

Bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương

Chanh là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, mà cơ thể chúng ta cần để giảm tác hại của stress oxy hóa. Stress oxy hóa gây tổn thương tế bào và các cơ quan, đồng thời góp phần vào sự phát triển của nhiều bệnh mãn tính, như Alzheimer, ung thư, tiểu đường, bệnh tim, lão hóa sớm.

Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa giúp cân bằng các gốc tự do gây hại. Các chất chống oxy hóa có trong chanh (nhiều chất có trong vỏ) là:

- Hesperidin: Chất chống oxy hóa này, được tìm thấy trong vỏ và cùi chanh, có thể giúp tăng cường mạch máu và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

- Flavonoid: Chất này giúp giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ, thậm chí có thể có đặc tính chống ung thư.

- Quercetin: Được tìm thấy trong vỏ, quercetin nổi tiếng nhất với lợi ích cho tim mạch.

- Lutein và zeaxanthin: Những carotenoid này có thể được tìm thấy trong nước chanh. Chúng được công nhận về vai trò đối với sức khỏe của mắt.

Ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận không hề dễ chịu. Những viên sỏi này hình thành trong thận khi khoáng chất và các chất khác kết tinh lại với nhau. Chúng có thể gây đau đớn vô cùng khi di chuyển ra khỏi hệ tiết niệu.

Những viên sỏi lớn hơn thậm chí có thể cần phẫu thuật. Và nếu bạn đã từng bị sỏi thận, bạn có khả năng sẽ bị lại.

Nghiên cứu cho thấy chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận, loại sỏi đang ngày càng gia tăng. Hai chất trong chanh - axit citric và vitamin C - làm thay đổi tính chất hóa học của nước tiểu để ngăn ngừa hình thành sỏi.

Trên thực tế, các bác sĩ tiết niệu đôi khi gọi phương pháp điều trị sỏi thận bằng chế độ ăn uống là liệu pháp nước chanh.

Hỗ trợ hấp thụ sắt

Là một nguồn vitamin C tuyệt vời, chanh là một trong nhiều loại thực phẩm có thể giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Sắt rất quan trọng trong việc giúp máu và các mô nhận đủ oxy, giúp tăng cường mức năng lượng và có lợi cho sức khỏe các cơ quan.

Duy trì mức sắt khỏe mạnh cũng giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Ăn nhiều sắt không có nghĩa là cơ thể bạn hấp thụ và sử dụng hết. Bạn cần bổ sung đủ vitamin C.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Vitamin C trong chanh có thể giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, đặc biệt là trong mùa cảm lạnh và cúm. Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy việc bổ sung đủ vitamin C có thể rút ngắn thời gian bị cảm lạnh thông thường và nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Khi bị bệnh, bạn sẽ nhanh chóng mất vitamin C vì nó tập trung rất nhiều trong các tế bào miễn dịch. Uống trà chanh là một cách để bổ sung vitamin C.

Vitamin C và chất chống oxy hóa trong chanh cũng có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch của bạn bằng cách giảm viêm.

Có rất nhiều cách tuyệt vời để thêm chanh và nước cốt chanh vào thói quen hàng ngày, từ việc bắt đầu ngày mới với một ly nước chanh tươi mát đến việc thêm chanh vào sinh tố trái cây và nước sốt salad hoặc nước ướp tự làm. Hương vị của chanh cũng rất hợp với hải sản, mì ống, rau củ.

Bên cạnh đó, theo Healthline, nước chanh nhìn chung an toàn để uống, nhưng có một vài tác dụng phụ tiềm ẩn cần lưu ý. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy axit citric, có trong chanh và nước cốt chanh, có thể làm mòn men răng về lâu dài.

Để hạn chế nguy cơ, bạn hãy uống nước chanh bằng ống hút và súc miệng bằng nước lọc sau đó. Ngoài ra, trái cây họ cam quýt có thể làm tăng sản xuất axit dạ dày và gây ợ nóng ở một số người.

Hiện chưa có tác dụng phụ nào được báo cáo liên quan đến việc uống một cốc nước chanh mỗi ngày.