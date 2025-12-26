Thập kỷ kiến tạo chuẩn mực y tế quốc tế của Vinmec Central Park tại Việt Nam

Lần đầu tiên sau gần 5 năm, Khánh (tên bệnh nhân đã thay đổi) - cậu bé 9 tuổi và cả gia đình có được một giấc ngủ trọn vẹn. Điều tưởng chừng giản dị, với họ lại là thành quả của hành trình dài đằng đẵng đi tìm lối thoát cho căn bệnh động kinh kháng trị đã bào mòn tuổi thơ của em và sự bình yên của cả gia đình. Giấc ngủ ấy đến sau ca phẫu thuật tại Vinmec Central Park.

Nhưng “lần đầu tiên” ấy không chỉ thuộc về Khánh. Đó còn là lần đầu tiên của chính các bác sĩ và là lần đầu tiên tại Việt Nam khi triển khai thành công kỹ thuật đặt điện cực não sâu (SEEG) bằng hệ thống định vị tiên tiến, trong điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra cánh cửa mới cho hàng nghìn bệnh nhân động kinh từng bị mắc kẹt giữa những giới hạn của y học truyền thống.

Mười năm sau ngày chính thức mở cửa đón bệnh nhân, từ cột mốc “lần đầu tiên” vào 26/12/2015, Vinmec Central Park không chỉ bước qua vạch xuất phát của một bệnh viện non trẻ, mà còn tăng tốc mạnh mẽ, liên tiếp chinh phục những giới hạn mới, nơi mỗi đột phá y khoa được đo bằng những khoảnh khắc đời thường nhưng đặc biệt ý nghĩa: trả lại cho người bệnh một giấc ngủ bình yên, một cuộc sống bình thường.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park là cơ sở thứ 3 thuộc Hệ thống Y tế Vinmec. Với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, bệnh viện ra đời không chỉ để bổ sung một cơ sở khám chữa bệnh, mà hướng tới mục tiêu định hình một mô hình y tế tư nhân vận hành theo chuẩn mực quốc tế tại phía Nam.

Vinmec Central Park được xây dựng trên khuôn viên gần 39.000m², quy mô 178 giường bệnh, 16 chuyên khoa với các trung tâm mũi nhọn như tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm. Điểm khác biệt nằm ở triết lý đầu tư “xây móng vững ngay từ đầu” với hệ thống thiết bị y tế hàng đầu thế giới như CT 640 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, phòng mổ Hybrid, đến nội soi thế hệ mới và hạ tầng số hóa quản trị dữ liệu.

Song hành với công nghệ là đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, kết nối thường xuyên với các trung tâm y khoa lớn tại Mỹ, châu Âu, châu Á. Trong không gian được thiết kế theo chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Vinmec Central Park đặt nền móng cho một bệnh viện - nơi chất lượng điều trị, trải nghiệm người bệnh và tư duy toàn cầu cùng tồn tại. Đây là khởi đầu vững chắc để mở ra hành trình vươn mình suốt một thập kỷ sau đó.

Sau 15 tháng đi vào hoạt động, tháng 6/20217, Vinmec Central Park đã vượt qua kỳ thẩm định khắt khe của Joint Commission International (JCI) - tổ chức đánh giá chất lượng y tế hàng đầu của Mỹ - với số điểm 9,84/10 ngay trong lần đánh giá đầu tiên. Đây là kết quả đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh “Dấu vàng JCI” được công nhận tại hơn 90 quốc gia, với hệ thống 285 tiêu chuẩn và 1.166 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, tập trung vào an toàn người bệnh, hiệu quả điều trị và quản trị chất lượng toàn diện.

Các chuyên gia JCI đánh giá Vinmec Central Park là một trong những bệnh viện có cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường điều trị thuộc nhóm tốt nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quan trọng hơn, bệnh viện đáp ứng các yêu cầu quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn phẫu thuật, quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Việc đạt chứng chỉ JCI trong thời gian kỷ lục không chỉ khẳng định năng lực tổ chức, điều hành bài bản của Vinmec Central Park, mà còn mở ra cơ hội để người dân TPHCM và khu vực phía Nam tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao theo chuẩn quốc tế ngay trong nước, thay vì phải bay ra nước ngoài với chi phí cao gấp nhiều lần.

TS.BS Phùng Nam Lâm, Phó tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, nhấn mạnh: “JCI không chỉ là một tấm giấy thông hành quốc tế, mà còn là lời khẳng định cho triết lý vận hành mà chúng tôi luôn theo đuổi: Chuẩn mực toàn cầu không phải là đích đến cuối cùng, mà là điểm xuất phát cho mọi hoạt động. Việc tái thẩm định và tiếp tục đạt JCI vào năm 2021 và 2024 càng củng cố nền móng đó, đưa Vinmec Central Park trở thành một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam duy trì được hệ thống chất lượng chuẩn quốc tế bền vững”.

Trong gần một thập kỷ, Vinmec Central Park đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Từ 17.861 lượt khám ngoại trú trong năm đầu tiên, đến năm 2025, con số này đã vượt mốc 130.000 lượt, nâng tổng số khách hàng phục vụ lên gần một triệu lượt. Quy mô bệnh viện cũng mở rộng từ 16 lên 22 khoa, hình thành 4 trung tâm trọng điểm, đáp ứng ngày càng toàn diện nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu không chỉ của người dân TPHCM, khu vực phía Nam mà còn đón hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân quốc tế.

Song song với sự gia tăng về quy mô, năng lực chuyên môn của bệnh viện ngày càng được khẳng định. Hàng chục nghìn ca cấp cứu, điều trị nội trú và hơn 16.500 ca phẫu thuật được thực hiện an toàn theo chuẩn quốc tế.

Những đột phá chuyên môn là yếu tố đưa Vinmec Central Park vươn lên trên bản đồ y khoa khu vực. Tháng 12/2017, bệnh viện ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da vốn được xem là “chuẩn vàng” cho bệnh nhân lớn tuổi, nguy cơ phẫu thuật cao đã được triển khai thành công cho hàng trăm người bệnh.

Với tỷ lệ thành công lên tới 95,9%, Vinmec Central Park nhanh chóng trở thành trung tâm TAVI có số lượng bệnh nhân lớn nhất cả nước ở thời điểm đó. Thành tựu này không chỉ giúp kéo dài sự sống cho nhiều bệnh nhân tim mạch nặng, mà còn đánh dấu bước tiến mang tính lịch sử của tim mạch can thiệp Việt Nam, đưa năng lực điều trị trong nước tiệm cận các trung tâm hàng đầu khu vực.

Năm 2019, Vinmec Central Park tiếp tục đi đầu trong đổi mới mô hình chăm sóc khi trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai Service Line và Bundle Payment trong điều trị tim mạch. Thay vì những chi phí rời rạc, người bệnh được tiếp cận chương trình điều trị trọn gói, minh bạch, dựa trên phác đồ chuẩn quốc tế. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả điều trị, mà còn mang lại sự an tâm cho người bệnh và gia đình.

Trong lĩnh vực ung bướu, sự hợp tác chiến lược với ICON Group (Australia) đã mở ra một chương mới cho điều trị xạ trị và nội khoa ung thư. Những chuẩn mực điều trị hiện đại, đồng bộ và lấy người bệnh làm trung tâm đã giúp Vinmec Central Park trở thành một trong những đơn vị tiên phong đổi mới mô hình điều trị ung thư tại Việt Nam giai đoạn đó.

Năm 2023, việc đạt chứng chỉ ACC - Trung tâm Xuất sắc trong lĩnh vực tim mạch - tiếp tục khẳng định vị thế chuyên môn của bệnh viện. Đến năm 2024, Vinmec Central Park gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected, kết nối trực tiếp với một trong những hệ thống y tế danh tiếng trên thế giới, mở rộng cánh cửa hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuẩn hóa lâm sàng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

“Những chứng nhận quốc tế không phải là đích đến cuối cùng của chúng tôi. Điều quan trọng hơn cả là cách chúng tôi chuyển hóa các tiêu chuẩn đó thành thực hành lâm sàng hằng ngày, để mỗi người bệnh khi bước vào Vinmec đều được hưởng lợi từ những chuẩn mực tốt nhất của y học hiện đại”, TS.BS Phùng Nam Lâm chia sẻ.

Bước sang năm thứ 10, Vinmec Central Park tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong công nghệ khi lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công đặt điện cực não sâu (SEEG) dưới hệ thống định vị tiên tiến nhất, giúp thăm dò ổ động kinh cho bệnh nhi mắc động kinh kháng trị. Kỹ thuật được thực hiện dưới sự tư vấn của các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Cleveland Clinic (Mỹ).

Cùng với các phương pháp chuyên sâu như phẫu thuật não tỉnh, đặt điện cực nội sọ SEEG, đến điều biến thần kinh bằng kích thích dây X, bệnh viện hiện là một trong số ít cơ sở làm chủ toàn diện các kỹ thuật điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp.

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học. Hơn 150 đề tài nghiên cứu đã và đang được triển khai, nhiều công trình được công bố trên các tạp chí y khoa uy tín. Các chương trình hợp tác trong và ngoài nước giúp đội ngũ y bác sĩ liên tục cập nhật tri thức, làm chủ kỹ thuật mới và nuôi dưỡng tinh thần học thuật bền bỉ.

Trong chặng đường 10 năm đầu tiên, Vinmec Central Park đã khẳng định vị thế của một bệnh viện quốc tế. Từ khởi đầu mạnh mẽ đến những cột mốc ấn tượng, “thập kỷ vàng” của Vinmec Central Park không chỉ là câu chuyện về tăng trưởng, mà còn là hành trình kiến tạo niềm tin, nâng tầm y tế Việt Nam và đưa chuẩn mực thế giới đến gần hơn với người dân trong nước.

Khi cánh cửa bước sang thập kỷ tiếp theo mở ra, bệnh viện đứng trước một hành trình mới - nơi những giá trị đã gây dựng sẽ tiếp tục được bồi đắp, để mỗi bước tiến của y học hiện đại luôn song hành cùng trái tim của người thầy thuốc.

Vinmec Central Park xác định giai đoạn tiếp theo là chặng đường củng cố nền tảng xuất sắc để tiến tới mô hình y học dựa trên giá trị, lấy người bệnh làm trung tâm. Trụ cột đầu tiên trong tầm nhìn này là phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao và giàu lòng nhân ái, song hành với đầu tư công nghệ và kỹ thuật hiện đại.

Việc kết hợp hài hòa giữa bàn tay người thầy thuốc và công nghệ cao được kỳ vọng giúp nâng độ chính xác trong chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Song song với năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ được xác định là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt. Vinmec Central Park hướng đến chuẩn hóa toàn bộ quy trình chăm sóc người bệnh, từ khâu tiếp đón, thăm khám, điều trị đến theo dõi sau ra viện, với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm.

Ở góc độ quản trị, bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng hệ thống vận hành tinh gọn, hiệu quả, dựa trên dữ liệu và các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm soát chất lượng và đo lường hiệu quả được xem là nền tảng để tối ưu nguồn lực, giảm lãng phí và nâng cao năng suất.

Thông qua tối ưu quy trình, kiểm soát chất lượng và đầu tư có chọn lọc, bệnh viện hướng tới cung cấp chất lượng dịch vụ cao với chi phí hợp lý, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chuẩn quốc tế ngay tại quê hương.

“Chúng tôi không chỉ đo lường sự phát triển của Vinmec Central Park bằng quy mô hay những cột mốc đạt được, mà bằng mức độ an tâm của người bệnh khi lựa chọn gửi gắm sức khỏe và sinh mệnh của mình. Bởi mỗi bước tiến về công nghệ hay chuyên môn chỉ có ý nghĩa khi giúp người bệnh được điều trị tốt hơn, sống khỏe hơn và tin tưởng hơn vào y tế Việt Nam”, bác sĩ Lâm khẳng định.

