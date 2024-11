Uống một ly nước đậu đen mỗi ngày tốt cho thận thế nào?

Trong y học cổ truyền và dinh dưỡng hiện đại, đậu đen đều được coi là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao và công dụng bổ thận, thanh lọc cơ thể.

Nước đậu đen là một thức uống quen thuộc với nhiều người Việt và cũng là cách tiện lợi để sử dụng và nhận lại những giá trị sức khỏe quý giá của đậu đen.

Việc uống nước đậu đen hàng ngày không chỉ giúp tăng cường chức năng thận mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Loạt dưỡng chất quý của đậu đen

Theo Nutrient, đậu đen chứa nhiều dưỡng chất quý giá như: protein, chất xơ, vitamin B, magie, kali, và sắt. Tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thận.

Đậu đen mang lại nhiều giá trị sức khỏe cho thận (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong đậu đen như anthocyanin có tác dụng làm giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại.

Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, các dưỡng chất này hỗ trợ hiệu quả trong việc duy trì chức năng thận, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến thận và giảm nguy cơ tổn thương thận do tác động của quá trình oxy hóa.

Tăng cường khả năng lọc máu, dưỡng thận

Một trong những chức năng chính của thận là lọc và loại bỏ các chất độc trong máu.

Trong Đông y, đậu đen được xem là một vị thuốc quý với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là bổ thận.

Theo quan niệm của Đông y, đậu đen có tính mát, vị ngọt nhẹ và có khả năng thanh nhiệt, giải độc, bổ máu. Màu đen của đậu theo Đông y còn được liên kết với kinh thận, giúp cải thiện sức khỏe của thận và tăng cường khả năng thanh lọc, giải độc của cơ thể.

Đậu đen chứa hàm lượng kali cao. Đây là một loại khoáng chất giúp điều hòa huyết áp và cải thiện lưu thông máu đến thận.

Nước đậu đen là một thức uống quen thuộc với nhiều người Việt (Ảnh: Getty).

Theo nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thận mãn tính, đồng thời cải thiện chức năng lọc máu của thận.

Nước đậu đen là một cách bổ sung kali tự nhiên, giúp thận làm việc hiệu quả hơn, từ đó giảm gánh nặng cho cơ quan này.

Nhờ đặc tính lợi tiểu nhẹ, nước đậu đen còn hỗ trợ đào thải lượng muối và nước thừa trong cơ thể, giúp giảm áp lực lên thận và phòng ngừa sỏi thận.

Bảo vệ thận khỏi các gốc tự do

Các gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn thương tế bào, bao gồm cả tế bào thận.

Đậu đen giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin. Đây là hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng làm giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do.

Một nghiên cứu từ Đại học Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ suy thận và bảo vệ tế bào thận khỏi các tác nhân gây hại.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, anthocyanin có trong đậu đen giúp duy trì cấu trúc và chức năng tế bào thận, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tổn thương thận do lão hóa hoặc các bệnh lý như tiểu đường.

Việc uống nước đậu đen hàng ngày cung cấp cho cơ thể lượng anthocyanin cần thiết để chống lại quá trình oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe toàn diện của hệ thống thận.

Giảm tải cho thận

Protein là thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống để cơ thể duy trì chức năng và sức khỏe.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), protein động vật có thể làm tăng áp lực cho thận do chứa nhiều chất đạm phức tạp khó tiêu hóa. Đậu đen là nguồn cung cấp protein thực vật an toàn, dễ tiêu hóa, phù hợp với cả người có vấn đề về thận.

Theo nghiên cứu từ Đại học Tokyo (Nhật Bản), protein thực vật từ các loại đậu như đậu đen có khả năng giảm thiểu gánh nặng cho thận so với protein động vật, đặc biệt có lợi cho người có nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Cách uống nước đậu đen hiệu quả

Để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc bổ thận, bạn nên uống một cốc nước đậu đen mỗi ngày, ưu tiên vào buổi sáng.

Cách làm nước đậu đen rất đơn giản: Chỉ cần rửa sạch một nắm đậu đen, rang chín cho đến khi có mùi thơm rồi đun sôi với khoảng 500ml nước trong 10-15 phút.

Sau khi đun, lọc lấy nước uống, có thể thêm chút muối hoặc đường tùy khẩu vị, tuy nhiên nên tránh thêm quá nhiều đường để giữ nguyên tính mát và giải nhiệt của đậu đen.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều, chỉ uống một cốc mỗi ngày và kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo sức khỏe.