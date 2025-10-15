Ung thư vú có phát hiện được sớm không?

Chiều 14/10, tại Bệnh viện K, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2025.

Hoạt động nhằm hưởng ứng tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên thế giới, từ đó chủ động phòng ngừa, tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. Điều này sẽ giảm tỷ lệ người mắc và tử vong do căn bệnh này.

Ung thư vú được xếp vào nhóm có thể phát hiện được ở giai đoạn sớm. Khi đó, khối u còn nhỏ, chưa lan rộng sẽ dễ điều trị thành công hơn. Sàng lọc thường xuyên là cách đáng tin cậy nhất để phát hiện sớm ung thư vú.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: G.L).

Phát biểu tại lễ phát động Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kêu gọi mỗi phụ nữ, đặc biệt là những người từ 40 tuổi trở lên, hãy chủ động tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú.

“Hãy yêu thương chính mình, chăm sóc sức khỏe bản thân, bởi đó là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình và vun đắp hạnh phúc”, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới. Mỗi năm, nước ta ghi nhận 24.563 ca mắc mới, chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết thêm, ung thư vú là bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm, việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí điều trị thấp.

Yếu tố tiên quyết vẫn là điều trị khi ung thư đang ở giai đoạn sớm. Vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi 40 trở lên) là rất quan trọng.

Nhân dịp này, Quỹ Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế cùng các bệnh viện đồng hành sẽ tổ chức chương trình khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho gần 5.000 phụ nữ tại Hà Nội, TPHCM và Huế.

Hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho hàng nghìn phụ nữ, giảm nguy cơ mắc và tử vong do ung thư vú, từ đó tạo nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, dự kiến 500 bộ tóc giả sẽ được trao tặng cho bệnh nhân ung thư với mong muốn giúp họ vượt qua mặc cảm, lấy lại sự tự tin và khích lệ tinh thần vững vàng chiến đấu với bệnh tật.

Dấu hiệu nhận biết ung thư vú

Tự khám là biện pháp quan trọng nhất để phát hiện sớm ung thư vú. Phụ nữ nên tự khám vú đều đặn mỗi tháng một lần, tốt nhất tự kiểm tra sau kỳ kinh nguyệt là lúc vú mềm nhất. Trong gia đình có người thân mắc bệnh thì nguy cơ di truyền càng cao.

Phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú bằng siêu âm tuyến vú hoặc chụp X-quang tuyến vú một năm/lần. Với những phụ nữ có yếu tố nguy cơ cao mắc ung thư vú việc tầm soát cần được thực hiện sớm hơn, nên siêu âm tuyến vú, chụp X-quang tuyến vú và chụp cộng hưởng từ tuyến vú một năm/lần.

5 dấu hiệu phổ biến của ung thư vú bao gồm:

- Xuất hiện khối u hoặc phần thịt dày lên gần ngực hoặc nách.

- Núm vú bị co rút, thụt vào bên trong.

- Da ở vùng ngực, quầng vú, núm vú bị đỏ, thay đổi màu sắc hoặc nhăn nheo.

- Hình dạng hoặc kích thước vú thay đổi.

- Núm vú bị chảy dịch.