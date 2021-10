Dân trí Ung thư gan phát triển rất nhanh và có thể tăng gấp đôi kích thước trong 3 tháng.

Ung thư gan là một bệnh liên quan đến tình trạng viêm gan, từ viêm đến ung thư thường trải qua 3 giai đoạn: đầu tiên là từ viêm gan mãn tính đến xơ gan, sau đó là ung thư gan. Đó là do khi gan bị viêm và tổn thương lâu ngày, vượt quá khả năng tự phục hồi, các mô xơ sẽ tự hình thành để thay thể cho các mô gan thông thường, gây ra nhiều sẹo và hình thành xơ gan. Do đó, bất kỳ yếu tố nào kích thích gan gây ra viêm lâu ngày có thể gây ung thư gan.

Có thể kể đến các "thủ phạm" gây viêm gan thường gặp sau:

Virus viêm gan B và C

Virus viêm gan mãn tính là nguyên nhân quan trọng và phổ biến nhất của ung thư gan. Bệnh nhân viêm gan B mãn tính có nguy cơ ung thư gan cao gấp 100 lần so với người bình thường, trong khi bệnh nhân nhiễm virus viêm gan C mãn tính có nguy cơ ung thư gan cao gấp 150 lần so với người bình thường.

Bệnh ung thư gan thường tiến triển âm thầm (Ảnh minh họa).

Gan nhiễm mỡ, uống rượu và ô nhiễm môi trường

Gan nhiễm mỡ và thói quen lạm dụng rượu bia có thể gây ra xơ gan và ung thư gan. Gan nhiễm mỡ không chỉ là bệnh đặc trưng của những người béo phì, thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Ngay cả những người dù cân nặng bình thường cũng có thể có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, đặc biệt là người lạm dụng rượu bia.

Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài sẽ khiến gan bị tổn thương liên tục, gan bị viêm nhiều lần sẽ dẫn đến xơ gan, ung thư gan.

Thuốc trừ sâu trong rau quả, độc tố aflatoxin trong thực phẩm bị mốc và các chất độc hại trong không khí cũng là những yếu tố gây ung thư gan.

Khi cảm thấy "đau" là đã quá trễ

Tỷ lệ tử vong do ung thư gan cao, do ung thư gan thường phát hiện ở giai đoạn giữa và cuối khi đã có những biểu hiện bệnh rõ ràng. Chuyên gia gan mật chỉ ra rằng, vì không có cảm giác đau ở gan nên ngay cả khi khối u phát triển bên trong người bệnh cũng khó lòng phát hiện. Khi khối u phát triển đến mức đau bụng, chướng bụng, da và tròng trắng mắt chuyển vàng, chán ăn, sụt cân, buồn nôn, hôn mê thì thường có nghĩa là tế bào ung thư đã tăng sinh đáng kể, ung thư gan đã tiến triển đến giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối và chức năng gan đã suy giảm trầm trọng.

Ung thư gan phát triển rất nhanh và có thể tăng gấp đôi kích thước trong 3 tháng. Mất khoảng 6 đến 9 tháng để bệnh tiến triển từ giai đoạn đầu tiên lên giai đoạn thứ hai. Sẽ mất thêm 6 đến 9 tháng nữa để kết thúc giai đoạn này. Nếu phát hiện ở giai đoạn giữa và cuối, thường bệnh có thể gây tử vong trong vòng nửa năm hoặc một năm.

Trong khi đó, bệnh ung thư gan nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu thì sẽ có nhiều phương án điều trị hơn và cơ hội chữa khỏi sẽ tăng lên. Theo hướng dẫn về viêm gan B của Hiệp hội Gan mật Châu Á - Thái Bình Dương, những người có nguy cơ cao mắc bệnh gan nên siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu để tìm mức độ alpha-fetoprotein (AFP) mỗi 6 tháng để theo dõi sức khỏe gan. Nếu có vấn đề trong quá trình khám, các bác sĩ có thể sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán theo dõi.

Do sự phát triển nhanh chóng của các khối u gan, các bác sĩ khuyến cáo người trên 40 tuổi nên siêu âm gan, đặc biệt đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Minh Nhật

Theo HK