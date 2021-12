Ung thư cổ tử cung - 5 dấu hiệu không bao giờ được bỏ qua

Dân trí Ung thư cổ tử cung là bệnh phổ biến thứ 2 ở nữ giới sau ung thư vú. Chảy máu hay tiết dịch âm đạo bất thường, giảm cân, đau hông… đều có thể là dấu hiệu chỉ điểm của bệnh.

Chảy máu bất thường

Dấu hiệu phổ biến nhất và sớm nhất của ung thư cổ tử cung có xu hướng là chảy máu bất thường, có thể xảy ra trong hoặc sau khi quan hệ tình dục, giữa các kỳ kinh (ra máu) hoặc sau khi mãn kinh.

Nó xảy ra khi các tế bào ung thư phát triển trên mô bên dưới cổ tử cung.

Đó là một dấu hiệu đặc biệt đáng báo động ở phụ nữ sau mãn kinh không còn kinh nguyệt. Không có giới hạn độ tuổi để phát triển ung thư cổ tử cung.

Có nhiều lý do khiến phụ nữ có thể bị chảy máu bất thường mà không liên quan đến bệnh ung thư. Vì thế, bạn hãy đi khám để loại trừ bệnh.

Tiết dịch âm đạo bất thường

Sự tiết dịch âm đạo của mỗi người là khác nhau, vì vậy bạn cần biết điều gì là bình thường. Nó cũng thay đổi theo chu kỳ của bạn và để phản ứng với nhiễm trùng hoặc thay đổi nội tiết tố, ví dụ như mang thai.

Nếu bạn thấy dịch tiết của mình trông khác với bình thường, chẳng hạn như đặc hơn, đổi màu hoặc có mùi khó chịu thì đó là điều bạn cần kiểm tra.

Khi ung thư thiếu oxy, nó có thể gây ra nhiễm trùng dẫn đến tiết dịch có mùi lạ.

Khó chịu hoặc đau khi quan hệ tình dục

Đau khi quan hệ tình dục có thể là dấu hiệu của một số vấn đề khác nhau, nhưng một trong số đó là ung thư cổ tử cung.

Vì bệnh thường không kèm theo triệu chứng nên đau khi giao hợp là một trong những dấu hiệu quan trọng. Nó có thể là một dấu hiệu cho thấy ung thư đang lây lan sang các mô xung quanh.

Đau ở lưng dưới hoặc hông

Đó có thể là do bạn đang căng thẳng hoặc đó có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng có vấn đề gì đó với cơ quan sinh sản của bạn.

Đau ở lưng dưới, xương chậu, giữa hông hoặc ruột thừa có thể là triệu chứng của ung thư cổ tử cung.

Bạn nên đi khám bác sĩ đa khoa nếu cơn đau đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn, kéo dài hơn hai tuần và không có nguyên nhân rõ ràng.

Giảm cân ngoài ý muốn

Mặc dù giảm cân không cần nỗ lực có thể là mong muốn của nhiều người, nhưng đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt nếu nó xảy ra dường như vô cớ.

Chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân có xu hướng là những dấu hiệu cho thấy cơ thể không hoạt động bình thường - cơ thể đang cố gắng tiết kiệm năng lượng.

Nếu bạn nhận thấy rằng bạn không ăn như bình thường hoặc cân nặng giảm không chủ ý, hãy đến gặp bác sĩ.

Hà An

The New York Post