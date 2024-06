Tưởng béo bụng vì tăng cân, nam thanh niên có khối u 8kg

Ngày 28/6, Bệnh viện K thông tin về ca bệnh đặc biệt, các bác sĩ phẫu thuật thành công cho nam thanh niên 23 tuổi mang khối u nặng 8kg, đường kính lên đến 40cm trong ổ bụng, chèn ép các nội tạng.

ThS.BS CKII Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng I, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân L.K.P. (23 tuổi) được đưa đến Bệnh viện K vào tháng 6/2024 trong tình trạng bụng to vượt mặt.

Người nhà cho biết có thấy vùng bụng bệnh nhân to lên, nhưng nghĩ do tăng cân, bệnh nhân cũng không có biểu hiện gì khó chịu nên không đi khám. Đến khi bụng ngày một to lên mới đi siêu âm tại bệnh viện địa phương phát hiện khối u rất lớn trong bụng, bác sĩ chuyển ngay bệnh nhân về Bệnh viện K.

Tại Bệnh viện K, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u đặc chiếm toàn bộ ổ bụng, kích thước khoảng 40cm, chẩn đoán ban đầu là u sarcoma mô mềm.

Các bác sĩ lấy ra khối u nặng 8kg (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sarcoma mô mềm là một loại ung thư ác tính, có nguồn gốc trong các mô mềm của cơ thể ( bao gồm cơ, gân, mỡ, bạch huyết, mạch máu và dây thần kinh). Những bệnh ung thư này có thể phát triển bất cứ nơi nào trong cơ thể nhưng được tìm thấy chủ yếu ở ngực và bụng...

Khối u quá lớn chiếm toàn bộ ổ bụng, chèn ép lên các tạng như gan, tụy, bàng quang, đại trực tràng... khiến bệnh nhân khó thở, mệt mỏi.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, nhưng ca mổ nhiều thách thức vì khối u quá lớn.

"Khối u lớn chiếm toàn ổ bụng, tiên lượng ban đầu có thể phải cắt thận thì mới có thể cắt được trọn vẹn khối u, đề phòng u tái phát nhanh. Để loại bỏ khối u này chúng tôi thảo luận kỹ vấn đề kiểm soát mất máu trong mổ và đặc biệt khả năng biến chứng suy tim bởi u kích thước quá lớn nên sau khi loại bỏ, thì máu sẽ được bơm về tim khá nhiều, tâm nhĩ giãn ra, có thể dẫn đến suy tim", BS Nam thông tin.

Ngày 26/6, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt khối u cho người bệnh. Các bác sĩ tỉ mỉ bóc tách từng phần khối u, đến khu vực u tiếp xúc với thận và niệu quản, bắt buộc phải cắt một phần niệu quản vì phần đó nằm trọn trong khối u, không thể tách rời được.

Trong ca phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu, điều chỉnh huyết động. Các bác sĩ loại bỏ thành công khối u 8kg, bảo tồn thận cho người bệnh, cắt 1 phần niệu quản và sau đó nối lại thành công. Sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo.

Các bác sĩ cảnh báo, khi thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể, mọi người không nên chủ quan mà cần đi khám sớm. Việc để khối u có kích thước khủng, điều trị rất nhiều rủi ro, nguy hiểm cho sức khỏe.

Trong khi đó, những khối u này nếu được phát hiện sớm, điều trị mang lại hiệu quả tốt, bệnh nhân phục hồi nhanh hơn.