Từ vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Bác sĩ cảnh báo mối nguy chết người

Clip ghi lại hình ảnh bé trai khoảng hơn một tuổi bị người đàn ông có nhiều hình xăm dọa dẫm, ép sử dụng chất nghi là ma túy, lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình, bởi ma túy là chất độc với người lớn, cực độc hại với trẻ em.

Hình ảnh bé trai nghi bị ép hút ma túy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sự việc được cho là xảy ra cách đây vài tháng tại một khu trọ ở huyện Hóc Môn (TPHCM), hiện Công an huyện Hóc Môn đang điều tra. Chỉ sau một ngày đăng tải, những hình ảnh này đã gây rúng động dư luận, hàng ngàn lượt người vào bình luận bày tỏ bức xúc về người đàn ông tàn nhẫn, người mẹ vô tâm.

Trong y tế, ma túy được cảnh báo là chất cực độc hại với sức khỏe. Không ít người lớn khỏe mạnh đã hôn mê, tổn thương não, thậm chí đe dọa tử vong vì ma túy. Với trẻ em, ma túy càng cực độc hại hơn. Đáng nói, đa phần các vụ ngộ độc ma túy ở trẻ đều là do sử dụng thụ động, bị ép sử dụng; người lớn cho sử dụng; uống nhầm các chế phẩm bị trộn ma túy đá.

Ngày 30/11/2022, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhân 5 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm sau khi uống dung dịch trong dụng cụ thuốc lá điện tử.

Người nhà cho biết, bé vốn khỏe mạnh. Sau khi bé tình cờ nhặt được và uống khoảng 5 ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh của thuốc lá điện tử, 15 phút sau đó người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, nôn ói, hôn mê. Ngay lập tức cháu được sơ cứu tại bệnh viện gần nhà và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ đánh giá các triệu chứng co giật, đồng tử giãn, mạch chậm của trẻ không giải thích được hết tình trạng ngộ độc do nicotine - chất chủ yếu chứa trong thuốc lá điện tử. Nghi ngờ có ma túy đá, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống, kết quả dương tính ma túy tổng hợp mới ADB-BUTINACA.

Đây là trường hợp thứ hai trong thời gian gần đây Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị trẻ bị ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử. Tuy nhiên vấn đề đáng chú ý là dụng cụ thuốc lá điện tử không chứa nicotine thông thường mà lại là vỏ bọc ngụy trang của người lớn sử dụng ma túy tổng hợp.

Theo Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, gần đây tội phạm ma túy đã chế tạo những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, dùng dụng cụ thuốc lá điện tử để sử dụng trái phép. Các chất ma túy mới bao gồm: 1eP-LDS, 2-FMA, 3-FEA, 3-MMC, MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, 4F-MDMB-BUTICA, 4F-ABUTINACA. Các chất ma túy này khi sử dụng sẽ gây ảo giác, có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và những người xung quanh không may uống nhầm.

Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhũ nhi, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ nhập viện vì người lớn cho trẻ dùng thuốc phiện theo quan niệm dân gian, rằng trẻ dùng chút xíu thuốc phiện sẽ "chắc dạ", ít bị các bệnh đường ruột.

Quan niệm này không chỉ xảy ra ở các vùng núi, miền quê mà ngay tại Hà Nội, các bác sĩ từng tiếp nhận bệnh nhi 7 ngày tuổi tím tái, ngừng thở sau khi được bà cho mút thuốc phiện.

Bệnh nhi được đưa vào viện cấp cứu với biểu hiện tím tái, ngừng thở. Ngay khi vào viện, trẻ xuất hiện cơn tím tái lần 2 và ngay lập tức thở oxy.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé xuất hiện tình trạng tím tái sau khi được bà cho mút một "tí xíu" thuốc phiện để mong bé "chắc dạ", ít bị các bệnh đường ruột sau này. "Tí xíu" này được mô tả là người bà dùng một đầu tăm chấm vào thuốc phiện (dạng sệt) rồi cho bé mút", bác sĩ điều trị cho biết.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng các biện pháp theo quan điểm dân gian, như việc dùng thuốc phiện để phòng bệnh đường ruột cho trẻ là cực kỳ nguy hiểm. Như trường hợp này, bệnh nhi tím tái, có cơn ngừng thở chỉ sau 1 tiếng mút lượng thuốc phiện rất nhỏ. Nếu bệnh nhi này không được cấp cứu kịp thời, cơn ngừng thở kéo dài sẽ nguy kịch đến tính mạng trẻ.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ma túy thế hệ mới rất nguy hiểm. Trung tâm tiếp nhận nhiều ca ngộ độc ma túy thế hệ mới khi vào viện đó là hầu như họ đều bị ngộ độc nặng kèm ảo giác.

Bởi các chất ma túy thế hệ mới thường gây ra các triệu chứng nhiễm độc thần kinh, tim mạch, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, thận.

Về triệu chứng thần kinh, bệnh nhân nhập viện đều có biểu hiện như: kích thích, lơ mơ, lẫn lộn, tâm thần hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi ý tưởng nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Thậm chí có bệnh nhân đã nhảy lầu vì bị các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng.

Với trẻ em, nhiều trường hợp ngừng tim, ngừng thở khi hút phải các loại thuốc lá điện tử loại ma túy mới xuất hiện.

"Tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thuốc phiện, ma túy theo quan niệm dân gian, ép trẻ sử dụng ma túy đá rất nguy hiểm với sức khỏe, tính mạng trẻ", bác sĩ cảnh báo.