Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia “an cư” sau gần 13 năm hoạt động

Ngày 5/2, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chính thức chuyển về trụ sở mới, sau 13 năm "ở nhờ". Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đây không chỉ là niềm vui của riêng Trung tâm mà còn là niềm vui chung của toàn ngành y tế, bởi hiến ghép tạng là lĩnh vực đặc biệt nhân văn, gắn liền với sinh mệnh con người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hải Yến).

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết năm 2025 là năm mang dấu ấn lịch sử đối với chương trình hiến ghép tạng của Việt Nam.

“Năm 2025 ghi nhận 66 ca hiến tạng từ người chết não. Đây không phải là kết quả của một cá nhân hay một đơn vị riêng lẻ mà là thành quả của sự vận hành bền bỉ liên tục và ngày càng chuyên nghiệp của toàn hệ thống y tế”, PGS Hệ khẳng định.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, chia sẻ về kết quả hiến ghép tạng năm 2025 (Ảnh: Hải Yến).

Theo Giám đốc Trung tâm, hiện cả nước có 109 bệnh viện tham gia hiến ghép mô tạng, trong đó, nhiều đơn vị giữ vai trò nòng cốt, vừa trực tiếp triển khai chuyên môn, vừa đào tạo và lan tỏa kinh nghiệm cho các cơ sở khác.

Không chỉ số ca hiến tăng lên, số lượng bệnh viện có khả năng thực hiện thành công quy trình hiến mô tạng từ người chết não cũng ngày càng mở rộng.

Đến nay, hơn 30 bệnh viện đã triển khai tương đối hiệu quả, cho thấy sự chủ động rõ nét hơn của các ê-kíp hồi sức trong chẩn đoán chết não và phối hợp điều phối.

Tại sự kiện, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và thực hiện nghi thức thỉnh 9 hồi chuông tưởng niệm những người đã hiến mô tạng vì sự sống của cộng đồng.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm và thực hiện nghi thức thỉnh 9 hồi chuông tưởng niệm người hiến mô tạng (Ảnh: Hải Yến).

Mỗi hồi chuông vang lên là sự tri ân sâu sắc đối với những quyết định nhân văn cao cả đã mang lại cơ hội sống cho hàng trăm người bệnh, đồng thời là lời nhắc nhớ về giá trị của sự sẻ chia, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần vì cộng đồng trong hoạt động hiến ghép mô tạng.