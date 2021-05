Triệu chứng xơ gan bạn cần biết

Dân trí Nhiều người bị xơ gan mà không hề biết vì ở giai đoạn nhẹ bệnh không có triệu chứng. Khi đã có biểu hiện chán ăn, vàng da, buồn nôn... thì bệnh đã tiến triển.

Xơ gan xảy ra khi các mô khỏe mạnh của gan bị sẹo và do đó không thể hoạt động tốt. Xơ hóa là giai đoạn đầu của sẹo gan. Sau đó, nếu nhiều phần gan bị sẹo, nó được gọi là xơ gan.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy khả năng gan tự tái tạo hoặc tự chữa lành, tuy nhiên ở người một khi gan bị tổn thương, gan thường không lành. Tuy nhiên, thuốc và thay đổi lối sống có thể giúp giữ cho tình trạng xơ hóa không trở nên tồi tệ hơn.

Các triệu chứng của xơ gan là gì?

Theo Healthline, các bác sĩ thường không chẩn đoán gan bị xơ hóa ở các giai đoạn nhẹ đến trung bình. Điều này là do xơ gan thường không gây ra các triệu chứng cho đến khi gan bị tổn thương nhiều hơn.

Khi một người tiến triển trong bệnh gan của họ, họ có thể gặp các triệu chứng bao gồm:

- Chán ăn

- Khó suy nghĩ rõ ràng

- Tích tụ chất lỏng ở chân hoặc dạ dày, gây ra phù chân hoặc trướng bụng

- Vàng da (da và mắt có màu vàng)

- Buồn nôn

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

Theo một nghiên cứu, ước tính có khoảng 6-7% dân số thế giới bị xơ gan và không biết vì họ không có triệu chứng.

Các nguyên nhân gây ra xơ gan?

Xơ hóa gan xảy ra sau khi một người gặp chấn thương hoặc viêm gan. Tế bào gan kích thích chữa lành vết thương. Trong quá trình chữa lành vết thương này, các protein dư thừa như collagen và glycoprotein sẽ tích tụ trong gan. Cuối cùng, sau nhiều lần sửa chữa, các tế bào gan không thể tự phục hồi được nữa. Các protein dư thừa tạo thành mô sẹo hoặc xơ hóa.

Một số loại bệnh gan tồn tại có thể gây xơ hóa gồm viêm gan tự miễn, tắc nghẽn mật, quá tải sắt, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (bao gồm gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFL) và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH)), viêm gan siêu vi B và C, bệnh gan do rượu

Theo The Lancet, nguyên nhân phổ biến nhất của xơ gan là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), trong khi nguyên nhân thứ hai là bệnh gan do rượu do uống quá nhiều rượu trong thời gian dài.

Hà An